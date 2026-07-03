/Qubo Smart Camera 360° 3MP Review: हर हरकत पर रखेगा नजर! क्या वाकई बेस्ट है ये कैमरा? यहां जानिए

आजकल के दौर में घर की सुरक्षा हर किसी की पहली प्राथमिकता बन गई है. चाहे ऑफिस में बैठकर बच्चों पर नजर रखनी हो, अकेले रहने वाले बुजुर्गों का ख्याल रखना हो या पेट्स की शरारतों को देखना हो, इनडोर सिक्योरिटी कैमरे अब लग्जरी नहीं बल्कि जरूरत बन चुके हैं. बाजार में ढेरों विकल्प हैं, लेकिन बजट रेंज वाले कैमरे अक्सर खराब ऐप और कनेक्टिविटी की वजह से सिरदर्द बन जाते हैं. इसी बीच क्युबो (Qubo) ने अपना 'Smart Camera 360° 3MP' बाजार में उतारा है. मात्र ₹2,490 की कीमत में यह कैमरा कई ऐसे फीचर्स देता है जो महंगे कैमरों में मिलते हैं. आइए इस रिव्यू में जानते हैं कि क्या यह कैमरा रोजाना के इस्तेमाल में आपकी उम्मीदों पर खरा उतरता है.
Qubo का यह कैमरा दिखने में काफी कॉम्पैक्ट और मॉडर्न है. इसका सफेद रंग और गोल डिजाइन किसी भी कमरे के इंटीरियर के साथ आसानी से मैच हो जाता है. इसका वजन काफी हल्का है लेकिन इसकी बिल्ड क्वालिटी मजबूत महसूस होती है. इस कैमरे की सबसे अच्छी बात यह है कि इसे इंस्टॉल करने के लिए किसी अतिरिक्त प्लेट को नीचे लगाने का झंझट नहीं है. आप इसे सीधे किसी सपाट जगह पर रख सकते हैं या दीवार पर माउंट कर सकते हैं. Qubo ऐप के जरिए इसे सेटअप करना बेहद आसान है. बस ध्यान रहे कि यह केवल 2.4GHz वाई-फाई नेटवर्क को ही सपोर्ट करता है. ऐप में दिए गए निर्देश इतने सरल हैं कि कोई भी इसे 5 मिनट में चालू कर सकता है.
इस कैमरे में 3MP का सेंसर दिया गया है जो 1296p रेजोल्यूशन पर वीडियो रिकॉर्ड करता है. दिन के उजाले में इसकी फुटेज काफी शार्प और साफ आती है. कमरे में मौजूद लोगों के चेहरे और बारीक चीजें आसानी से पहचानी जा सकती हैं. इसका सबसे बड़ा फायदा इसका 360-डिग्री रोटेशन है. आप ऐप के जरिए कैमरे को ऊपर-नीचे या दाएं-बाएं घुमा सकते हैं. इसके मोटर की आवाज बिल्कुल नहीं आती है, जो इसे बेडरूम के लिए परफेक्ट बनाती है. रात के समय के लिए इसमें 'कलर नाइट विजन' दिया गया है. यानी अंधेरे में भी यह आपको ब्लैक एंड व्हाइट के बजाय रंगीन फुटेज दिखाता है. हालांकि बहुत ज्यादा अंधेरे में डिजिटल जूम करने पर थोड़ा ग्रेन (धुंधलापन) दिखता है, लेकिन बजट के हिसाब से यह काफी शानदार है.
स्मार्ट फीचर्स की बात करें तो इसमें एआई-पावर्ड पर्सन डिटेक्शन दिया गया है. इसका फायदा यह है कि यह केवल इंसानों की मूवमेंट होने पर ही आपको अलर्ट भेजता है, जिससे कीड़े-मकोड़ों या पर्दों के हिलने से आने वाले फालतू नोटिफिकेशन बंद हो जाते हैं. इंटरनेट अच्छा होने पर इसके नोटिफिकेशन तुरंत फोन पर आ जाते हैं. इसके साथ ही इसमें 'टू-वे कम्युनिकेशन' का फीचर है. यानी आप घर से दूर रहकर भी कैमरे के जरिए घर में मौजूद लोगों से बात कर सकते हैं. इसकी आवाज काफी साफ सुनाई देती है. सुरक्षा को और कड़ा करने के लिए इसमें एक इन-बिल्ट लाउड सायरन भी दिया गया है, जिसे आप किसी अनजान खतरे को देखकर ऐप से बजा सकते हैं.
स्टोरेज के मामले में Qubo ने यूजर्स को बड़ी राहत दी है. यह कैमरा 1TB तक के माइक्रो एसडी कार्ड को सपोर्ट करता है. इसका मतलब है कि आपको क्लाउड स्टोरेज के लिए हर महीने पैसे खर्च करने की मजबूरी नहीं है. आप अपनी सारी रिकॉर्डिंग लोकल कार्ड में सुरक्षित रख सकते हैं. इसके अलावा यह कैमरा अमेज़न एलेक्सा और गूगल असिस्टेंट को भी सपोर्ट करता है. अगर आपके पास कोई स्मार्ट डिस्प्ले है, तो आप सिर्फ आवाज देकर कैमरे का लाइव व्यू वहां देख सकते हैं.
जहां इस कैमरे में कई खूबियां हैं, वहीं कुछ कमियां भी हैं. इसमें 5GHz वाई-फाई का सपोर्ट नहीं है, जिससे भीड़भाड़ वाले नेटवर्क में कभी-कभी लाइव फीड लोड होने में थोड़ा समय लगता है. कभी-कभी दूर से ऐप खोलने पर हल्का लैग (धीमापन) देखने को मिल सकता है.
हमारा फैसला: अगर आपका बजट ₹2,500 के अंदर है और आप अपने घर, दुकान या ऑफिस के लिए एक भरोसेमंद, मेड-इन-इंडिया 360 डिग्री कैमरा ढूंढ रहे हैं, तो Qubo Smart Camera 360° 3MP एक बेहतरीन और पैसा वसूल ऑप्शन है.