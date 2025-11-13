Advertisement
trendingNow12999964
Hindi Newsटेक

Quick Heal ने लॉन्च किया AI से चलने वाला एंटीवायरस, अब धोखाधड़ी, फेक कॉल और डार्क वेब लीक से मिलेगी पूरी सुरक्षा

Quick Heal Technologies ने अपने लोकप्रिय एंटीवायरस सॉफ्टवेयर Quick Heal Total Security का नया वर्जन Version 26 लॉन्च किया है. इस नए अपडेट में कंपनी ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) आधारित कई आधुनिक फीचर्स जोड़े हैं.

Written By  Mohit Chaturvedi|Last Updated: Nov 13, 2025, 11:14 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Quick Heal ने लॉन्च किया AI से चलने वाला एंटीवायरस, अब धोखाधड़ी, फेक कॉल और डार्क वेब लीक से मिलेगी पूरी सुरक्षा

भारत की साइबर सिक्योरिटी कंपनी Quick Heal Technologies ने अपने लोकप्रिय एंटीवायरस सॉफ्टवेयर Quick Heal Total Security का नया वर्जन Version 26 लॉन्च किया है. इस नए अपडेट में कंपनी ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) आधारित कई आधुनिक फीचर्स जोड़े हैं, जिनमें डार्क वेब मॉनिटरिंग और फ्रॉड प्रोटेक्शन जैसे उन्नत सुरक्षा टूल शामिल हैं. इसके साथ ही कंपनी ने दावा किया है कि यह वर्जन अब तक का सबसे एडवांस्ड एंटीवायरस सॉल्यूशन है, जो यूज़र्स को नए-नए डिजिटल थ्रेट्स से पहले ही बचा लेगा.

30 साल पूरे होने पर बड़ा कदम
Quick Heal ने यह नया लॉन्च अपनी 30वीं वर्षगांठ के मौके पर किया है. 1990 के दशक में शुरू हुई यह कंपनी 2016 में भारत की पहली पब्लिक साइबर सिक्योरिटी कंपनी बनी थी. अब तीन दशक पूरे करने पर कंपनी ने AI तकनीक को अपने सिक्योरिटी सिस्टम में जोड़कर एक नया अध्याय शुरू किया है.

SIA – AI बेस्ड सिक्योरिटी असिस्टेंट
इस वर्जन की सबसे खास बात है SIA (Security Intelligent Assistant) – एक AI-पावर्ड वर्चुअल असिस्टेंट जो यूजर्स को साइबर सिक्योरिटी से जुड़ी अलर्ट और प्रॉब्लम्स को आसान भाषा में समझाता है. SIA किसी इंसान की तरह बातचीत करके बताता है कि सिस्टम में क्या खतरा है और उसे कैसे ठीक करना है. इससे यूज़र्स को टेक्निकल शब्दों की समझ के बिना भी अपने कंप्यूटर या फोन को सुरक्षित रखना आसान हो जाएगा. कंपनी के मुताबिक, SIA का मकसद है कि साइबर सिक्योरिटी हर स्तर के यूज़र्स तक पहुंच सके — चाहे वे तकनीकी रूप से जानकार हों या नहीं.

Add Zee News as a Preferred Source

GoDeep.AI और Antifraud.AI से नई सुरक्षा
Quick Heal के Version 26 में कंपनी ने दो खास AI तकनीकें जोड़ी हैं — GoDeep.AI और Antifraud.AI. GoDeep.AI एक Predictive Threat Detection System है, जो लाखों पुराने साइबर हमलों से सीखकर नए और अज्ञात खतरों को पहचान सकता है. यह Zero-Day Attacks तक को ब्लॉक करने में सक्षम है, यानी ऐसे वायरस या हैकिंग हमले जिन्हें सॉफ्टवेयर कंपनियां अभी पहचान भी नहीं पाई हैं. दूसरी ओर, Antifraud.AI एक रियल-टाइम सुरक्षा टूल है, जो फेक UPI रिक्वेस्ट, स्कैम कॉल, फिशिंग वेबसाइट और फ्रॉड ऐप्स को तुरंत ब्लॉक कर देता है. इसमें Quick Heal का खुद का KYC-वेरीफाइड डेटा इस्तेमाल होता है ताकि इसकी सटीकता और बढ़ाई जा सके.

डार्क वेब मॉनिटरिंग और metaProtect डैशबोर्ड
इस वर्जन में Dark Web Monitoring 2.0 फीचर जोड़ा गया है जो इंटरनेट के छिपे हिस्से “डार्क वेब” को स्कैन करता है. अगर आपकी ईमेल, पासवर्ड या कोई निजी जानकारी वहां लीक होती है तो यह तुरंत आपको अलर्ट करता है. साथ ही metaProtect Dashboard फीचर के ज़रिए यूजर अपने सभी डिवाइसेज — लैपटॉप, स्मार्टफोन या टैबलेट — को एक ही जगह से मॉनिटर कर सकता है. आप रियल-टाइम स्कैन शुरू कर सकते हैं या रिमोटली ब्रिच अलर्ट्स पा सकते हैं. अब प्रोडक्ट कीज़ डालने की भी जरूरत नहीं, साइन-अप और मैनेजमेंट बहुत आसान बना दिया गया है.

बेहतर परफॉर्मेंस और डाटा सुरक्षा
Quick Heal ने इस बार अपने Performance Booster फीचर को भी अपग्रेड किया है, जो सिस्टम को तेज़ चलाने के साथ-साथ डेटा सेफ्टी भी सुनिश्चित करता है. इससे यूजर पुराने बैकअप्स को हटाकर स्टोरेज खाली कर सकते हैं, डिलीट की गई फाइल्स को वापस ला सकते हैं और डेटा लॉस से बच सकते हैं.

लॉन्च इवेंट में क्या कहा कंपनी ने
दिल्ली में आयोजित लॉन्च इवेंट में Quick Heal Technologies के जॉइंट मैनेजिंग डायरेक्टर डॉ. संजय कटकर ने कहा कि साइबर खतरों की दुनिया लगातार बदल रही है. पहले वायरस सबसे बड़ी समस्या थे, लेकिन अब बड़े डिजिटल स्कैम और स्पाइवेयर ने खतरे का स्तर और बढ़ा दिया है. उन्होंने बताया कि Quick Heal लगभग सभी ऑनलाइन स्पाइवेयर को रोक सकता है, लेकिन Pegasus जैसे प्रीमियम सर्विलांस टूल्स को पकड़ना तब तक मुश्किल है जब तक वे असली मामलों में सामने न आ जाएं.

About the Author
author img
Mohit Chaturvedi

मोहित चतुर्वेदी एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार और टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट हैं, इनके पास टेक फील्ड में 13 सालों का एक्सपीरियंस है। वे जटिल तकनीकी शब्दों को भी आसान भाषा में समझाते हैं, जिससे सब लोगों को समझ आ...और पढ़ें

TAGS

Quick HealAI antivirusQuick Heal Total Security

Trending news

Delhi Blast: आतंकी उमर का हैंडलर था...UKASA, दिल्‍ली ब्‍लास्‍ट का तुर्किए कनेक्‍शन?
Delhi blast
Delhi Blast: आतंकी उमर का हैंडलर था...UKASA, दिल्‍ली ब्‍लास्‍ट का तुर्किए कनेक्‍शन?
लंदन के इंडिया हाउस को क्यों खरीदेगी महाराष्ट्र सरकार, सावरकर का क्या है कनेक्‍शन?
India House
लंदन के इंडिया हाउस को क्यों खरीदेगी महाराष्ट्र सरकार, सावरकर का क्या है कनेक्‍शन?
i20 कार धमाके में उड़ गए थे डॉक्टर उमर के चिथड़े, दांत-हड्डियों की राख से खुलासा
Delhi blast
i20 कार धमाके में उड़ गए थे डॉक्टर उमर के चिथड़े, दांत-हड्डियों की राख से खुलासा
Delhi Blast Live Updates: फहीम ने फरीदाबाद में लाल इको स्पोर्ट्स कार की थी खड़ी, आतंकी डॉ. उमर का निकला रिश्तेदार, जानें पल-पल की अपडेट
Delhi blast
Delhi Blast Live Updates: फहीम ने फरीदाबाद में लाल इको स्पोर्ट्स कार की थी खड़ी, आतंकी डॉ. उमर का निकला रिश्तेदार, जानें पल-पल की अपडेट
Nyoma Airbase: LAC पर भारत ने किया ऐसा काम, सरहद के भीतर अपनी खोल में छुपेगा ड्रैगन
ladakh china border
Nyoma Airbase: LAC पर भारत ने किया ऐसा काम, सरहद के भीतर अपनी खोल में छुपेगा ड्रैगन
भारतीय वायुसेना और यूएस एयरफोर्स का ज्वाइंट एक्सरसाइज क्यों है अहम?
air force
भारतीय वायुसेना और यूएस एयरफोर्स का ज्वाइंट एक्सरसाइज क्यों है अहम?
पुलवामा जैसी 'बारूदी' साजिश, पहलगाम जैसी 'क्रूर' सोच; आखिर क्या करना चाहते थे आतंकी
DNA
पुलवामा जैसी 'बारूदी' साजिश, पहलगाम जैसी 'क्रूर' सोच; आखिर क्या करना चाहते थे आतंकी
दिल्ली धमाके के 'इमाम' का DNA टेस्ट, 'व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल' क्या है?
DNA
दिल्ली धमाके के 'इमाम' का DNA टेस्ट, 'व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल' क्या है?
आतंकियों के निशाने पर था दिल्ली-लखनऊ और अहमदाबाद; ATS की जांच में खुलासा
ATS
आतंकियों के निशाने पर था दिल्ली-लखनऊ और अहमदाबाद; ATS की जांच में खुलासा
‘आतंकी दो तरह के होते हैं…’ दिल्ली धमाकों पर आखिर चिदंबरम ने क्यों कहा ऐसा?
Delhi blast
‘आतंकी दो तरह के होते हैं…’ दिल्ली धमाकों पर आखिर चिदंबरम ने क्यों कहा ऐसा?