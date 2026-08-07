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ओबामा से राहुल गांधी तक... आखिर क्या है Ask Me Anything, जिससे जुड़ रहे दुनिया के बड़े नेता

राहुल गांधी के इंस्टाग्राम AMA सेशन के बाद सोशल मीडिया पर डिजिटल बातचीत का ट्रेंड छा गया है. ओबामा से लेकर एलन मस्क तक दिग्गज इसका इस्तेमाल कर चुके हैं. जानिए आखिर क्या है यह Ask Me Anything फॉर्मेट और इसकी पूरी कहानी.

Written ByUdbhav Tripathi
Published: Aug 07, 2026, 02:53 PM IST|Updated: Aug 07, 2026, 02:53 PM IST
ओबामा से राहुल गांधी तक... आखिर क्या है Ask Me Anything, जिससे जुड़ रहे दुनिया के बड़े नेता

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Udbhav Tripathi

Udbhav Tripathi

उद्भव त्रिपाठी जी न्यूज डिजिटल में सब एडिटर हैं. वह जुलाई 2025 में जी न्यूज से जुड़े. साइंस और ऑटो-टेक की खबरें लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं. उन्होंने अब तक Samsung, Realme और  Vivo जैसे स्मार्टफोन्स के रिव्यू किए हैं. 2025 के बिहार चुनाव में इन्होंने लाइव खबरें चलाई थी जो लोगों को काफी पसंद आई थी. इनकी खबरें काफी भरोसेमंद होती हैं. इससे पहले वे हरिभूमि में काम कर चुके हैं. जहां उन्होंने टेक, एक्सप्लेनर और देश दुनिया पर भी काम किया. इनकी पढ़ाई की बात करें तो इन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से मॉस कम्यूनिकेशन में PG कर रखा है. अगर आपको इनसे बात करनी है, तो आप udbhavtripaathi@gmail.com पर जुड़ सकते हैं.

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