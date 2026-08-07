/ओबामा से राहुल गांधी तक... आखिर क्या है Ask Me Anything, जिससे जुड़ रहे दुनिया के बड़े नेता

लोकसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने युवाओं और Gen Z से सीधे जुड़ने के लिए इंस्टाग्राम पर एक खास Ask Me Anything सेशन की शुरुआत किया. इस सेशन के दौरान उन्होंने छात्रों के आंदोलन, महिलाओं की शिक्षा और राजनीति जैसे गंभीर मुद्दों से लेकर पसंदीदा बीजेपी नेता जैसे हल्के-फुल्के सवालों के जवाब भी बेबाकी से दिए.
राहुल गांधी ने इस पहल की जानकारी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर शेयर करते हुए लिखा कि स्टूडेंट्स और Gen-Z, मैं यहां आपकी बात सुनने आया हूं. इंस्टाग्राम पर मुझसे कुछ भी पूछें, मैं जितने हो सके उतने सवालों के जवाब दूंगा. इसके बाद कांग्रेस पार्टी ने उनके जवाबों के छोटे-छोटे वीडियो क्लिप्स जारी किए.
राहुल गांधी का यह सेशन सोशल मीडिया पर जबरदस्त तरीके से वायरल हुआ. इस सेशन से एक नया ट्रेंड फिर से वायरल हो गया. Ask Me Anything राहुल गांधी से भी पहले ओबामा से लेकर दुनिया के कई दिग्गज कर चुके हैं. तो आइए जानते हैं क्या है ये खास ट्रेंड और क्यों बना चर्चा का विषय.
AMA यानी Ask Me Anything को सरल शब्दों में कहें तो सोशल मीडिया का एक ऐसा ओपन-एंडेड बातचीत का फॉर्मेट है, जहां कोई सेलिब्रिटी, राजनेता, टेक दिग्गज, वैज्ञानिक या एक्सपर्ट्स आम लोगों और फॉलोअर्स को अपने बारे में या किसी खास विषय पर बेझिझक सवाल पूछने का मौका देता है.
यह आम इंटरव्यू से पूरी तरह से अलग होता है. इसमें किसी पत्रकार या एंकर की मध्यस्थता नहीं होती है. आम जनता सीधे अपने सवाल पूछती है. यूजर्स को पर्सनल सवालों से लेकर पर्सनल या मजाकिया सवाल पूछने की भी आजादी होती है. यह एकतरफा भाषण के बजाय Two-way कम्युनिकेशन का माहौल बनाता है.
Ask Me Anything फॉर्मेट की शुरुआत आज से कई साल पहले ही हो गई थी. इस फॉर्मेट की पैदाइश और पहचान का श्रेय इंटरनेट डिस्कशन फोरम Reddit को जाता है.
2009-10 के आसपास रेडिट पर r/IAmA नाम से एक सब-रेडिट शुरू किया गया. शुरुआत में इस पर आम लोग अपनी अनोखी नौकरियों, जीवन के अनुभवों या असामान्य बीमारियों पर सवाल-जवाब करते थे.
यह फॉर्मेट तक और तेजी पकड़ा जब साल 2012 के अगस्त में अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति बराक ओबामा ने अपने चुनाव अभियान के दौरान Reddit पर AMA सेशन किया. उस समय ओबामा का यह सेशन इतना हिट हुआ कि रेडिट के सर्वर क्रैश हो गए थे. इसके बाद AMA इंटरनेट कल्चर का एक हिस्सा बन गया.
बाराक ओबामा के बाद दुनिया के बड़े-बड़े टेक लीडर्स, वैज्ञानिकों और नेताओं ने AMA को अपनी डिजिटल दुनिया का हिस्सा बना लिया.
माइक्रोसॉफ्ट के फाउंडर बिल गेट्स बीते एक दशक से हर साल रेडिट पर AMA करते आ रहे हैं.
एलन मस्क ने स्पेसएक्स और टेस्ला के प्रोजेक्ट्स पर यूजर्स के तकनीकी सवालों के जवाब देने के लिए AMA का इस्तेमाल किया.
स्टीफन हॉकिंग, टिम बर्नर्स-ली जैसे दूसरे दिग्गजों ने भी AMA के जरिए आम लोगों से कनेक्ट किया.
शुरुआत में यह सिर्फ टेक्स्ट-बेस्ड था, लेकिन समय के साथ इसका रूप बदल गया.
साल 2018 में इंस्टाग्राम ने Questions Sticker लॉन्च किया, जिससे स्टोरीज और रील्स के जरिए वीडियो AMA का चलन बहुत ही फेमस हो गया.
X और फेसबुक
यहां लाइव हैशटैग और लाइव वीडियो-स्ट्रीमिंग के जरिए AMA आयोजित होने लगे.
Gen Z और युवाओं तक पहुंच
Gen Z और युवा लंबे भाषण या टीवी डिबेट देखना पसंद नहीं करते हैं. वे छोटे वीडियो, इंस्टाग्राम स्टोरीज और डायरेक्ट इंटरेक्शन पसंद करते हैं. इसलिए यह ट्रेंड फिर से चर्चा में आया है.
जब कोई लीडर नीतिगत मामलों के साथ-साथ अपनी पसंदीदा किताबों, फिल्मों या सुपरहीरो पर बात करता है, तो लोग उससे ज्यादा जुड़ाव महसूस करते हैं.
वायरल कंटेंट जनरेशन
एक 15-20 मिनट के AMA सेशन से मीडिया टीमों को दर्जनों रील्स, शॉट्स, ट्वीट्स और न्यूज हेडलाइंस बनाने के लिए रेडी-टू-यूज कंटेंट मिल जाता है.
इसके लिए आपको सबसे पहले अपने इंस्टाग्राम पर जाना होगा और लेफ्ट स्वाइप करें या अपनी प्रोफाइल फोटो पर बने + आइकॉन पर क्लिक करके Story मोड में जाएं.
अब एक फोटो सेलेक्ट करें और स्क्रीन के ऊपर बने Sticker आइकॉन पर क्लिक करें. यहां आपको कई स्टिकर्स दिखाई देंगे. यहां से Questions स्टिकर पर टैप करें. यह एक बॉक्स की तरह दिखेगा जिस पर Ask me a question लिखा होगा.
Ask me a question पर टैप करके आप बदलाव भी कर सकते हैं, जैसे- मुझसे कुछ भी पूछें, आज का Q&A सेशन, या कुछ और...
जब लोग आपके स्टिकर पर सवाल भेजेंगे, तो वे आपकी स्टोरी में नहीं दिखेंगे, बल्कि आपकी नोटिफिकेशन में आएंगे.
अपनी स्टोरी खोलें और नीचे की तरफ स्वाइप करें.
वहां आपको उन लोगों की लिस्ट दिखेगी जिन्होंने सवाल पूछे हैं.
जिस सवाल का जवाब देना है, उस पर टैप करें.
Share Response पर क्लिक करें. इंस्टाग्राम उस सवाल को एक नई स्टोरी बैकग्राउंड पर लगा देगा.
अब आप अपना वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं या टाइप करके जवाब लिख सकते हैं और उसे अपनी स्टोरी पर पोस्ट कर दें.
प्राइवेसी के लिए, इंस्टाग्राम सवाल पूछने वाले व्यक्ति का Username आपके जवाब वाली स्टोरी में नहीं दिखाता है, जिससे आप बेझिझक जवाब दे सकते हैं.