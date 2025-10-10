Advertisement
Railway की सुरक्षा अब AI के हवाले...रोबोट डॉग मिनटों में पकड़ेगा ट्रेन की छोटी से छोटी गड़बड़ी, यात्रा होगी सेफ!

Ericsson AI Robot Dog: रेलवे की सुरक्षा अब नई तकनीक के साथ और मजबूत होने वाली है. भारत मोबाइल कांग्रेस यानी IMC 2025 में एरिक्सन ने पेश किया AI-पावर्ड रोबोटिक डॉग, जो ऑटोमेटेड और ड्राइवरलेस ट्रेनों की जांच करता है. यह रोबोट डॉग कैसे ट्रेन के हर हिस्से की निगरानी करता है और कैसे गड़बड़ी का पता लगाता है. यह मिनटों में ट्रेन की छोटी से छोटी गड़बड़ी भी पकड़ सकता है. डेटा 5G नेटवर्क के जरिए AI सिस्टम में भेजा जाता है, जो तुरंत खामियों का पता लगाता है.

 

Written By  Udbhav Tripathi|Last Updated: Oct 10, 2025, 10:47 AM IST
Ericsson AI Robot Dog: देश की राजधानी नई दिल्ली के यशोभूमि में चल रहे इंडिया मोबाइल कांग्रेस यानी IMC 2025 में टेक्नोलॉजी के भविष्य की झलक देखने को मिल रही है. 11 अक्तूबर तक चलने वाले इस इवेंट में एरिक्सन (Ericsson) ने अपना सबसे खास इनोवेशन, जिनमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI और 5G पर आधारित कई समाधान शामिल थे. इनमें सबसे ज्यादा ध्यान खींचा एक AI-पावर्ड रोबोट डॉग ने. जिसे खासतौर पर ड्राइवरलेस रेलगाड़ियों यानी ऑटोमेटेड रेलकारों की जांच करने के लिए बनाया गया है. इस रोबोट डॉग में कई सेंसर और हाई-डेफिनिशन कैमरे लगाए गए हैं, जो रीयल-टाइम डेटा 5G नेटवर्क के जरिए AI सिस्टम में भेजते हैं. 

AI-पावर्ड रोबोट डॉग को लेकर एरिक्सन कंपनी का कहना है कि इससे ड्राइवरलेस ट्रेनों की सुरक्षा बढ़ेगा और बिना देरी हुए बड़ी से बड़ी कमिया सामने आ जाएंगी. कंपनी के मुताबिक यह रोबोट Automated Railcars की चेकिंग करता है और उनके हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर में किसी भी समस्या को आसानी से खोज लेता है. यह रोबोट प्राइवेट 5G नेटवर्क के जरिए रियल-टाइम डेटा भेजता रहता है  जिसे AI सिस्टम एनालिसिस करके कमी को आसानी से जान लेता है.

इसके साथ ही एरिक्सन ने World Food Programme के साथ पार्टनरशिप में तैयार किए अन्नपूर्णा नाम का 5G से चलने वाला एक अनाज ATM भी दिखाया. यह भारत में बना डिवाइस है जो कई तरह के अनाज को बांट सकता है. इसको लेकर कंपनी का कहना है कि यह 25 से 30 किलो अनाज को आधे से भी कम मिनट में बांट सकता है. इसमें आधार कार्ड बेस्ड बायोमेट्रिक स्कैनिंग का प्रयोग होता है जिससे अनाज का वितरण बिना किसी गलती के हो जाता है. यह डिवाइस अभी मध्य प्रदेश के भोपाल, गोरखपुर, लखनऊ, शिलांग और वाराणसी में है. साल 2026 के आखिरी तक इसे देश के 23 और शहरों में शुरू किया जाएगा.

एरिक्सन का हाईटेक ग्लास
इसी इवेंट में एरिक्सन ने अपने हाईटेक AR ग्लास भी दिखाए. इसको लेकर जोस सोमोलिनोज का कहना है कि ये हाईटेक AR ग्लास हमारे काम करने के तरीकों को भी बदल सकता है. देखने में नार्मल चश्में जैसा दिखने वाला ये ग्लास में वर्चुअल स्क्रीन दिखाई देती है. सबसे खास बात यह है कि इस ग्लास को लगाने के बाद मूवमेंट करने पर भी स्क्रीन स्टेबल बनी रहती है. इसमें माइक्रो OLED पैनल लगाए गए हैं जो 1080 पिक्सल का रेजॉल्यूशन देते हैं. इस ग्लास की सहायता से आप वीडियो और फोटो कैप्चर कर सकते हैं. 

एरिक्सन के प्रमुख, एंड्रेस विसेंटे ने इस इवेंट में यह भी कहा कि उनकी फिक्स्ड वायरलेस एक्सेस (FWA) सेवाओं के देश में अब 8.4 मिलियन कस्टमर हो गए हैं, जिसमें ग्रामीण क्षेत्रों में 40% की अच्छी पहुंच शामिल है. कंपनी ने स्टेथोईसीजी (StethoECG) नाम का एक पोर्टेबल वायरलेस डिजिटल स्टेथोस्कोप भी दिखाया, जिसमें ईसीजी सिस्टम एम्बेडेड है. यह डिवाइस दूर-दराज के क्षेत्रों में हृदय निगरानी यानी Heart Monitoring की सुविधा पहुंचाने में मदद करेगा. इसको IIT मद्रास और एरिक्सन रिसर्च ने मिलकर तैयार किया है.

