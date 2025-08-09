Raksha Bandhan 2025: WhatsApp पर कैसे बनाएं Rakhi stickers, जानिए सबसे सिंपल तरीका

9 अगस्त को पूरे देश में रक्षाबंधन यानी राखी का त्योहार मनाया जा रहा है. भाई-बहन के इस खास दिन पर गिफ्ट और मिठाइयों के साथ-साथ ऑनलाइन शुभकामनाएं भेजना भी अब एक ट्रेंड बन चुका है. खासतौर पर WhatsApp, Instagram और Facebook पर लोग राखी-थीम वाले स्टिकर्स और GIF भेजकर त्योहार का रंग और भी खास बना देते हैं. अगर आप भी इस बार अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को रंगीन और फेस्टिव Rakhi Stickers भेजना चाहते हैं, तो यहां हम आपको स्टेप-बाय-स्टेप गाइड दे रहे हैं.

1. WhatsApp पर राखी स्टिकर्स कैसे डाउनलोड करें

1. अपने स्मार्टफोन में WhatsApp खोलें.

2. उस चैट को खोलें, जिसमें आप स्टिकर भेजना चाहते हैं.

3. मैसेज बॉक्स के बाईं ओर बने इमोजी आइकन पर टैप करें.

4. नीचे दिए गए स्टिकर आइकन को चुनें.

5. प्लस (+) आइकन दबाकर स्टिकर स्टोर खोलें.

6. सर्च बार में “Rakhi” या “Raksha Bandhan” टाइप करें.

7. उपलब्ध स्टिकर पैक्स को ब्राउज़ करें और जो पसंद आए उसके सामने डाउनलोड बटन दबाएं.

8. डाउनलोड होने के बाद चैट पर वापस जाएं, स्टिकर आइकन दबाएं और राखी स्टिकर भेज दें.

2. Instagram Stories और DMs पर राखी GIF/स्टिकर्स भेजें

1. Instagram खोलें और कैमरा ओपन करने के लिए दाईं ओर स्वाइप करें.

2. नई फोटो क्लिक करें या गैलरी से कोई फोटो अपलोड करें.

3. ऊपर दिए गए स्टिकर आइकन पर टैप करें.

4. GIF सर्च बार में “Rakhi” या “Raksha Bandhan” टाइप करें.

5. अपनी पसंद का स्टिकर या GIF चुनें और फोटो पर प्लेस करें.

6. इसे अपनी स्टोरी पर शेयर करें या डायरेक्ट मैसेज में भेजें.

3. Facebook Posts और Messenger पर राखी स्टिकर्स भेजें

1. Facebook खोलें और नया पोस्ट या स्टोरी बनाने की प्रक्रिया शुरू करें.

2. स्टिकर या GIF आइकन पर टैप करें.

3. सर्च बार में “Rakhi” या “Raksha Bandhan” टाइप करें.

4. अपनी पसंद का स्टिकर या GIF चुनें और पोस्ट/स्टोरी में ऐड करें.

5. इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें.

स्टिकर्स भेजने के फायदे

• चैट और पोस्ट को रंगीन और आकर्षक बनाते हैं.

• त्योहार की वाइब को बढ़ाते हैं.

• टेक्स्ट मैसेज से ज्यादा इम्पैक्ट छोड़ते हैं.

टिप्स

• स्टिकर डाउनलोड करने से पहले इंटरनेट कनेक्शन सही रखें.

• GIF इस्तेमाल करते समय ध्यान रखें कि उनका साइज ज्यादा बड़ा न हो, ताकि भेजने में टाइम न लगे.

• त्योहार के खास दिन पर ट्रेंडिंग स्टिकर पैक्स जरूर देखें.

FAQs

Q1: क्या व्हाट्सऐप पर राखी स्टिकर्स फ्री में मिलते हैं?

हां, ज्यादातर राखी स्टिकर्स फ्री में उपलब्ध होते हैं.

Q2: क्या मैं खुद का राखी स्टिकर बना सकता हूँ?

हां, थर्ड-पार्टी ऐप्स की मदद से आप खुद की फोटो से कस्टम स्टिकर बना सकते हैं.

Q3: क्या फेसबुक और इंस्टाग्राम के स्टिकर्स डाउनलोड किए जा सकते हैं?

नहीं, उन्हें सिर्फ उसी प्लेटफॉर्म पर इस्तेमाल किया जा सकता है.