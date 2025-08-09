Raksha Bandhan 2025 gifts: गिफ्ट के लिए सिर मत खपाइए, यहां हैं सबसे धांसू Ideas; 10 मिनट में पहुंचेगा घर
Advertisement
trendingNow12873278
Hindi Newsटेक

Raksha Bandhan 2025 gifts: गिफ्ट के लिए सिर मत खपाइए, यहां हैं सबसे धांसू Ideas; 10 मिनट में पहुंचेगा घर

अगर आप इस बार अपनी बहन को कुछ खास सरप्राइज देना चाहते हैं लेकिन समझ नहीं आ रहा कि क्या लें, तो हम आपके लिए लाए हैं कुछ ऐसे शानदार गिफ्ट आइडियाज जिन्हें आप ऑनलाइन तुरंत ऑर्डर कर सकते हैं और फेस्टिवल से पहले डिलीवर भी पा सकते हैं.

 

Written By  Mohit Chaturvedi|Last Updated: Aug 09, 2025, 08:07 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Raksha Bandhan 2025 gifts: गिफ्ट के लिए सिर मत खपाइए, यहां हैं सबसे धांसू Ideas; 10 मिनट में पहुंचेगा घर

Raksha Bandhan 2025 gifts: रक्षाबंधन 2025 बस आने ही वाला है और इस साल यह खास त्योहार 9 अगस्त को मनाया जाएगा. यह दिन भाई-बहन के प्यार और रिश्ते को मजबूत करने का प्रतीक है. इस मौके पर बहन अपने भाई की कलाई पर राखी बांधती है और भाई बदले में उसे गिफ्ट देता है. अगर आप इस बार अपनी बहन को कुछ खास सरप्राइज देना चाहते हैं लेकिन समझ नहीं आ रहा कि क्या लें, तो हम आपके लिए लाए हैं कुछ ऐसे शानदार गिफ्ट आइडियाज जिन्हें आप ऑनलाइन तुरंत ऑर्डर कर सकते हैं और फेस्टिवल से पहले डिलीवर भी पा सकते हैं.

हेल्थ-लवर सिस्टर्स के लिए एयर फ्रायर
अगर आपकी बहन हेल्थ कॉन्शस है और ऑयली फूड से बचती है, तो एयर फ्रायर उसके लिए एक शानदार गिफ्ट हो सकता है. इसमें बहुत कम या बिल्कुल भी तेल का इस्तेमाल नहीं होता, जिससे खाने का स्वाद भी बना रहता है और सेहत भी सही रहती है. अच्छे एयर फ्रायर्स आपको ₹2,500 से ₹5,000 के बीच मिल सकते हैं.

किचन में कमाल करने के लिए पोर्टेबल हैंड ब्लेंडर
जिन बहनों को स्मूदी, शेक और जूस पीना पसंद है, उनके लिए पोर्टेबल हैंड ब्लेंडर एक बेहतरीन गिफ्ट है. यह बैटरी से चलता है, आसानी से कैरी किया जा सकता है और कई बार ढक्कन के साथ आता है ताकि ड्रिंक को स्टोर किया जा सके. इसकी कीमत आमतौर पर ₹1,200 से ₹2,000 के बीच होती है.

म्यूजिक लवर सिस्टर्स के लिए ब्लूटूथ स्पीकर
अगर आपकी बहन म्यूजिक की शौकीन है, तो ब्लूटूथ स्पीकर उसे बहुत पसंद आएगा. आजकल ऐसे स्पीकर्स भी मिलते हैं जिनमें AI असिस्टेंट इनबिल्ट होता है, जिससे आप म्यूजिक के साथ-साथ स्मार्ट डिवाइस भी कंट्रोल कर सकते हैं. बेसिक ब्लूटूथ स्पीकर्स ₹1,000 से शुरू होते हैं, जबकि AI असिस्टेंट वाले मॉडल ₹5,000 के आसपास मिलते हैं.

हर वक्त म्यूजिक का मजा: ईयरबड्स और हेडसेट्स
आज के समय में ईयरबड्स और हेडसेट्स सिर्फ गैजेट नहीं बल्कि जरूरत बन चुके हैं. अगर आप अपनी बहन को एक प्रैक्टिकल और मॉडर्न गिफ्ट देना चाहते हैं, तो अच्छे ईयरबड्स ₹2,000 से ₹2,500 में आसानी से मिल सकते हैं.

ब्यूटी-केयर के लिए हेयर स्ट्रेटनर और ड्रायर
अगर आपकी बहन को हेयर स्टाइलिंग का शौक है, तो हेयर स्ट्रेटनर या ड्रायर उसे जरूर पसंद आएगा. ये रोजमर्रा के इस्तेमाल में भी आते हैं और खास मौकों पर भी काम आते हैं. अच्छी क्वालिटी के हेयर स्ट्रेटनर और ड्रायर ₹1,000 से ₹2,500 तक में मिल जाते हैं.

स्मार्ट लाइफस्टाइल के लिए स्मार्टवॉच
स्मार्टवॉच अब सिर्फ टाइम दिखाने के लिए नहीं होती, बल्कि यह हेल्थ और फिटनेस ट्रैकिंग का भी काम करती है. इसमें कॉल, मैसेज और कई छोटे-छोटे काम बिना फोन उठाए किए जा सकते हैं. अगर आप एक प्रीमियम और लंबे समय तक चलने वाला गिफ्ट देना चाहते हैं, तो स्मार्टवॉच ₹3,500 से ₹15,000 तक के बजट में एक शानदार ऑप्शन है.

FAQs

Q1. रक्षाबंधन 2025 कब है?
A1. इस साल रक्षाबंधन 9 अगस्त 2025 को मनाया जाएगा.

Q2. क्या ये सभी गिफ्ट ऑनलाइन मिल सकते हैं?
A2. हां, ये सभी गिफ्ट अमेजन, फ्लिपकार्ट जैसे ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध हैं.

Q3. क्या एक दिन में डिलीवरी संभव है?
A3. कई प्रोडक्ट्स के लिए ‘Same Day’ या ‘Next Day’ डिलीवरी ऑप्शन उपलब्ध है, जो आपके पिनकोड पर निर्भर करता है.

About the Author
author img
मोहित चतुर्वेदी

मोहित चतुर्वेदी एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार और टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट हैं, इनके पास टेक फील्ड में 13 सालों का एक्सपीरियंस है। वे जटिल तकनीकी शब्दों को भी आसान भाषा में समझाते हैं, जिससे सब लोगों को समझ आ...और पढ़ें

TAGS

Raksha Bandhan 2025 gifts

Trending news

HC ने ठुकराई शाहिद यूसुफ की जमानत याचिका, अब जेल में ही सड़ेगा आतंकी का बेटा
Delhi High Court
HC ने ठुकराई शाहिद यूसुफ की जमानत याचिका, अब जेल में ही सड़ेगा आतंकी का बेटा
आज रक्षाबंधन पर मॉनसून मेहरबान, सुबह-सुबह मुहूर्त को बारिश ने किया शुभ?
today weather update
आज रक्षाबंधन पर मॉनसून मेहरबान, सुबह-सुबह मुहूर्त को बारिश ने किया शुभ?
आखिरकार रिलीज हो गई उदयपुर फाइल्स, जानिए देशभर में क्या हुआ
DNA
आखिरकार रिलीज हो गई उदयपुर फाइल्स, जानिए देशभर में क्या हुआ
दोस्ती बचाने के लिए नया प्लान तैयार, क्या भारत-ट्रंप के बीच इजरायल कराएगा 'सीजफायर'?
DNA Analysis
दोस्ती बचाने के लिए नया प्लान तैयार, क्या भारत-ट्रंप के बीच इजरायल कराएगा 'सीजफायर'?
रास्ते बंद, टूटी सड़कें, कुदरत के कहर से तबाह हुआ धराली गांव; कैसे बदल गया नजारा?
DNA Analysis
रास्ते बंद, टूटी सड़कें, कुदरत के कहर से तबाह हुआ धराली गांव; कैसे बदल गया नजारा?
तमिलनाडु ने 'केंद्र' से किया किनारा, सामने रखी नई एजुकेशन पॉलिसी, दो भाषाओं पर फोकस
Tamil Nadu
तमिलनाडु ने 'केंद्र' से किया किनारा, सामने रखी नई एजुकेशन पॉलिसी, दो भाषाओं पर फोकस
चेतक और चीता की वायुसेना से विदाई! 200 हल्के हेलीकॉप्टरों से बढ़ेगी IAF की ताकत
Indian Army
चेतक और चीता की वायुसेना से विदाई! 200 हल्के हेलीकॉप्टरों से बढ़ेगी IAF की ताकत
चोर ने चुराई वर्दी, पहनकर पत्नी को किया वीडियो कॉल, कांस्टेबल हुआ सस्पेंड
Bangalore news
चोर ने चुराई वर्दी, पहनकर पत्नी को किया वीडियो कॉल, कांस्टेबल हुआ सस्पेंड
AI इंजीनियर्स की जबरदस्त डिमांड! कौन 'छाप' रहा ज्यादा नोट, क्या होनी चाहिए स्किल्स?
AI Jobs
AI इंजीनियर्स की जबरदस्त डिमांड! कौन 'छाप' रहा ज्यादा नोट, क्या होनी चाहिए स्किल्स?
पंजाब में इंडस्ट्री को लगेंगे नए पंख, AAP सरकार ने उद्योग जगत को दी ताकत, जानिए कैसे
Punjab
पंजाब में इंडस्ट्री को लगेंगे नए पंख, AAP सरकार ने उद्योग जगत को दी ताकत, जानिए कैसे
;