Raksha Bandhan Scam: बहन नहीं हैकर्स करेंगे अकाउंट खाली, राखी पर बचकर रहें इन 5 घोटालों से
Advertisement
trendingNow12873162
Hindi Newsटेक

Raksha Bandhan Scam: बहन नहीं हैकर्स करेंगे अकाउंट खाली, राखी पर बचकर रहें इन 5 घोटालों से

Rakhi Scam: 2025 में रक्षाबंधन के दौरान ऑनलाइन ठगी के कई नए तरीके सामने आ सकते हैं, जिनसे बचना बेहद जरूरी है. नीचे बताए गए 5 आम रक्षाबंधन स्कैम और उनसे बचने के टिप्स जरूर पढ़ें...

Written By  Mohit Chaturvedi|Last Updated: Aug 09, 2025, 06:30 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Raksha Bandhan Scam: बहन नहीं हैकर्स करेंगे अकाउंट खाली, राखी पर बचकर रहें इन 5 घोटालों से

Raksha Bandhan Scams 2025: रक्षाबंधन भाई-बहन के प्यार और रिश्ते का त्योहार है. इस दिन बहनें अपने भाइयों की कलाई पर राखी बांधकर उनके सुख-समृद्धि की कामना करती हैं और भाई उन्हें तोहफे देते हैं. लेकिन जैसे-जैसे डिजिटल लेन-देन और ऑनलाइन शॉपिंग बढ़ी है, ठग भी त्योहार के मौके पर सक्रिय हो जाते हैं. 2025 में रक्षाबंधन के दौरान ऑनलाइन ठगी के कई नए तरीके सामने आ सकते हैं, जिनसे बचना बेहद जरूरी है. नीचे बताए गए 5 आम रक्षाबंधन स्कैम और उनसे बचने के टिप्स जरूर पढ़ें...

1. फर्जी ऑनलाइन राखी सेलर्स
त्योहार के समय लोग अक्सर ऑनलाइन राखी और गिफ्ट खरीदते हैं. इसी का फायदा उठाकर ठग नकली वेबसाइट या सोशल मीडिया पेज बनाते हैं, जहां भारी डिस्काउंट का लालच दिया जाता है.
• खतरा: आपका पैसा कट जाएगा लेकिन प्रोडक्ट कभी डिलीवर नहीं होगा.
• बचाव: हमेशा भरोसेमंद और वेरिफाइड वेबसाइट से खरीदें, ग्राहक रिव्यू जरूर देखें और शक होने पर COD (कैश ऑन डिलीवरी) का विकल्प चुनें.

2. फिशिंग मैसेज और नकली ऑफर
SMS, ईमेल या WhatsApp पर आपको “स्पेशल राखी ऑफर” या “डिस्काउंट कूपन” के नाम से लिंक भेजा जा सकता है.
• खतरा: ये लिंक आपको फर्जी वेबसाइट पर ले जाएंगे, जो आपके बैंक डिटेल, पासवर्ड या OTP चुरा सकती हैं.
• बचाव: किसी भी अनजान लिंक पर क्लिक न करें, OTP या बैंक पासवर्ड किसी के साथ साझा न करें.

3. इम्पर्सोनेशन स्कैम (रिश्तेदार बनकर ठगी)
ठग आपके भाई, बहन या करीबी रिश्तेदार बनकर मैसेज या कॉल कर सकते हैं. वे कहेंगे कि उन्हें तुरंत पैसे या गिफ्ट कार्ड की जरूरत है.
• खतरा: तुरंत ट्रांसफर करने के दबाव में आप ठगे जा सकते हैं.
• बचाव: ऐसी किसी भी रिक्वेस्ट को पहले फोन या वीडियो कॉल से वेरिफाई करें, फिर ही पैसे भेजें.

4. नकली डिलीवरी या ट्रैकिंग मैसेज
आपको राखी गिफ्ट डिलीवरी या ट्रैकिंग अपडेट के नाम से मैसेज मिल सकता है, जिसमें लिखा होगा कि “डिलीवरी कन्फर्म करने के लिए ₹10 पेमेंट करें” या कोई लिंक क्लिक करें.
• खतरा: ये लिंक आपके बैंक डिटेल चुराने के लिए बनाए जाते हैं.
• बचाव: असली कूरियर कंपनियां OTP, पासवर्ड या पेमेंट लिंक नहीं भेजतीं. ऐसे मैसेज को इग्नोर करें.

5. सोशल मीडिया कॉन्टेस्ट फ्रॉड
Facebook, Instagram या अन्य प्लेटफॉर्म पर “रक्षाबंधन फोटो कॉन्टेस्ट” के नाम पर ठग आपकी पर्सनल जानकारी मांग सकते हैं.
• खतरा: आपके डॉक्यूमेंट, फोटो या डेटा का गलत इस्तेमाल हो सकता है.
• बचाव: केवल आधिकारिक और वेरिफाइड अकाउंट पर ही ऐसे कॉन्टेस्ट में हिस्सा लें.

कैसे करें खुद को सुरक्षित
• केवल भरोसेमंद वेबसाइट और ऐप से खरीदारी करें.
• अपने मोबाइल और कंप्यूटर में अपडेटेड एंटीवायरस रखें.
• अनजान कॉल, मैसेज या लिंक को इग्नोर करें.
• किसी भी पेमेंट से पहले डबल वेरिफिकेशन जरूर करें.

FAQs

Q1: क्या रक्षाबंधन के समय ऑनलाइन खरीदारी सुरक्षित है?
हां, लेकिन सिर्फ भरोसेमंद और वेरिफाइड प्लेटफॉर्म से.

Q2: फर्जी वेबसाइट पहचानने का आसान तरीका क्या है?
URL में स्पेलिंग की गलती, HTTPS का न होना और अजीब डिस्काउंट ऑफर मिलना – ये चेतावनी के संकेत हैं.

Q3: अगर मैं स्कैम का शिकार हो जाऊं तो क्या करूं?
तुरंत अपने बैंक से संपर्क करें, UPI या कार्ड को ब्लॉक करवाएं और साइबर क्राइम पोर्टल (cybercrime.gov.in) पर शिकायत दर्ज करें.

About the Author
author img
मोहित चतुर्वेदी

मोहित चतुर्वेदी एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार और टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट हैं, इनके पास टेक फील्ड में 13 सालों का एक्सपीरियंस है। वे जटिल तकनीकी शब्दों को भी आसान भाषा में समझाते हैं, जिससे सब लोगों को समझ आ...और पढ़ें

TAGS

Raksha Bandhan scams 2025

Trending news

क्या आज रक्षाबंधन पर टूटेगा मॉनसून का 'ब्रेक' या रहेगा सूखा? जान लें बड़ा मौसम अपडेट
today weather update
क्या आज रक्षाबंधन पर टूटेगा मॉनसून का 'ब्रेक' या रहेगा सूखा? जान लें बड़ा मौसम अपडेट
आखिरकार रिलीज हो गई उदयपुर फाइल्स, जानिए देशभर में क्या हुआ
DNA
आखिरकार रिलीज हो गई उदयपुर फाइल्स, जानिए देशभर में क्या हुआ
दोस्ती बचाने के लिए नया प्लान तैयार, क्या भारत-ट्रंप के बीच इजरायल कराएगा 'सीजफायर'?
DNA Analysis
दोस्ती बचाने के लिए नया प्लान तैयार, क्या भारत-ट्रंप के बीच इजरायल कराएगा 'सीजफायर'?
रास्ते बंद, टूटी सड़कें, कुदरत के कहर से तबाह हुआ धराली गांव; कैसे बदल गया नजारा?
DNA Analysis
रास्ते बंद, टूटी सड़कें, कुदरत के कहर से तबाह हुआ धराली गांव; कैसे बदल गया नजारा?
तमिलनाडु ने 'केंद्र' से किया किनारा, सामने रखी नई एजुकेशन पॉलिसी, दो भाषाओं पर फोकस
Tamil Nadu
तमिलनाडु ने 'केंद्र' से किया किनारा, सामने रखी नई एजुकेशन पॉलिसी, दो भाषाओं पर फोकस
चेतक और चीता की वायुसेना से विदाई! 200 हल्के हेलीकॉप्टरों से बढ़ेगी IAF की ताकत
Indian Army
चेतक और चीता की वायुसेना से विदाई! 200 हल्के हेलीकॉप्टरों से बढ़ेगी IAF की ताकत
चोर ने चुराई वर्दी, पहनकर पत्नी को किया वीडियो कॉल, कांस्टेबल हुआ सस्पेंड
Bangalore news
चोर ने चुराई वर्दी, पहनकर पत्नी को किया वीडियो कॉल, कांस्टेबल हुआ सस्पेंड
AI इंजीनियर्स की जबरदस्त डिमांड! कौन 'छाप' रहा ज्यादा नोट, क्या होनी चाहिए स्किल्स?
AI Jobs
AI इंजीनियर्स की जबरदस्त डिमांड! कौन 'छाप' रहा ज्यादा नोट, क्या होनी चाहिए स्किल्स?
पंजाब में इंडस्ट्री को लगेंगे नए पंख, AAP सरकार ने उद्योग जगत को दी ताकत, जानिए कैसे
Punjab
पंजाब में इंडस्ट्री को लगेंगे नए पंख, AAP सरकार ने उद्योग जगत को दी ताकत, जानिए कैसे
बेंगलुरू वाले 15 साल पहले फ्लैश बैक में चले गए, ट्रैफिक मुक्त हुआ शहर! दुर्लभ नजारा
Bengaluru
बेंगलुरू वाले 15 साल पहले फ्लैश बैक में चले गए, ट्रैफिक मुक्त हुआ शहर! दुर्लभ नजारा
;