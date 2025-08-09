Raksha Bandhan Scam: बहन नहीं हैकर्स करेंगे अकाउंट खाली, राखी पर बचकर रहें इन 5 घोटालों से

Raksha Bandhan Scams 2025: रक्षाबंधन भाई-बहन के प्यार और रिश्ते का त्योहार है. इस दिन बहनें अपने भाइयों की कलाई पर राखी बांधकर उनके सुख-समृद्धि की कामना करती हैं और भाई उन्हें तोहफे देते हैं. लेकिन जैसे-जैसे डिजिटल लेन-देन और ऑनलाइन शॉपिंग बढ़ी है, ठग भी त्योहार के मौके पर सक्रिय हो जाते हैं. 2025 में रक्षाबंधन के दौरान ऑनलाइन ठगी के कई नए तरीके सामने आ सकते हैं, जिनसे बचना बेहद जरूरी है. नीचे बताए गए 5 आम रक्षाबंधन स्कैम और उनसे बचने के टिप्स जरूर पढ़ें...

1. फर्जी ऑनलाइन राखी सेलर्स

त्योहार के समय लोग अक्सर ऑनलाइन राखी और गिफ्ट खरीदते हैं. इसी का फायदा उठाकर ठग नकली वेबसाइट या सोशल मीडिया पेज बनाते हैं, जहां भारी डिस्काउंट का लालच दिया जाता है.

• खतरा: आपका पैसा कट जाएगा लेकिन प्रोडक्ट कभी डिलीवर नहीं होगा.

• बचाव: हमेशा भरोसेमंद और वेरिफाइड वेबसाइट से खरीदें, ग्राहक रिव्यू जरूर देखें और शक होने पर COD (कैश ऑन डिलीवरी) का विकल्प चुनें.

2. फिशिंग मैसेज और नकली ऑफर

SMS, ईमेल या WhatsApp पर आपको “स्पेशल राखी ऑफर” या “डिस्काउंट कूपन” के नाम से लिंक भेजा जा सकता है.

• खतरा: ये लिंक आपको फर्जी वेबसाइट पर ले जाएंगे, जो आपके बैंक डिटेल, पासवर्ड या OTP चुरा सकती हैं.

• बचाव: किसी भी अनजान लिंक पर क्लिक न करें, OTP या बैंक पासवर्ड किसी के साथ साझा न करें.

3. इम्पर्सोनेशन स्कैम (रिश्तेदार बनकर ठगी)

ठग आपके भाई, बहन या करीबी रिश्तेदार बनकर मैसेज या कॉल कर सकते हैं. वे कहेंगे कि उन्हें तुरंत पैसे या गिफ्ट कार्ड की जरूरत है.

• खतरा: तुरंत ट्रांसफर करने के दबाव में आप ठगे जा सकते हैं.

• बचाव: ऐसी किसी भी रिक्वेस्ट को पहले फोन या वीडियो कॉल से वेरिफाई करें, फिर ही पैसे भेजें.

4. नकली डिलीवरी या ट्रैकिंग मैसेज

आपको राखी गिफ्ट डिलीवरी या ट्रैकिंग अपडेट के नाम से मैसेज मिल सकता है, जिसमें लिखा होगा कि “डिलीवरी कन्फर्म करने के लिए ₹10 पेमेंट करें” या कोई लिंक क्लिक करें.

• खतरा: ये लिंक आपके बैंक डिटेल चुराने के लिए बनाए जाते हैं.

• बचाव: असली कूरियर कंपनियां OTP, पासवर्ड या पेमेंट लिंक नहीं भेजतीं. ऐसे मैसेज को इग्नोर करें.

5. सोशल मीडिया कॉन्टेस्ट फ्रॉड

Facebook, Instagram या अन्य प्लेटफॉर्म पर “रक्षाबंधन फोटो कॉन्टेस्ट” के नाम पर ठग आपकी पर्सनल जानकारी मांग सकते हैं.

• खतरा: आपके डॉक्यूमेंट, फोटो या डेटा का गलत इस्तेमाल हो सकता है.

• बचाव: केवल आधिकारिक और वेरिफाइड अकाउंट पर ही ऐसे कॉन्टेस्ट में हिस्सा लें.

कैसे करें खुद को सुरक्षित

• केवल भरोसेमंद वेबसाइट और ऐप से खरीदारी करें.

• अपने मोबाइल और कंप्यूटर में अपडेटेड एंटीवायरस रखें.

• अनजान कॉल, मैसेज या लिंक को इग्नोर करें.

• किसी भी पेमेंट से पहले डबल वेरिफिकेशन जरूर करें.

FAQs

Q1: क्या रक्षाबंधन के समय ऑनलाइन खरीदारी सुरक्षित है?

हां, लेकिन सिर्फ भरोसेमंद और वेरिफाइड प्लेटफॉर्म से.

Q2: फर्जी वेबसाइट पहचानने का आसान तरीका क्या है?

URL में स्पेलिंग की गलती, HTTPS का न होना और अजीब डिस्काउंट ऑफर मिलना – ये चेतावनी के संकेत हैं.

Q3: अगर मैं स्कैम का शिकार हो जाऊं तो क्या करूं?

तुरंत अपने बैंक से संपर्क करें, UPI या कार्ड को ब्लॉक करवाएं और साइबर क्राइम पोर्टल (cybercrime.gov.in) पर शिकायत दर्ज करें.