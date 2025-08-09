इस Raksha Bandhan बनाएं सुपरहिट गानों पर रील्स, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप पर मिलेंगे धड़ाधड़ लाइक्स

Raksha Bandhan Trending Songs: इस साल रक्षा बंधन का शुभ त्योहार 9 अगस्त 2025 को मनाया जाएगा. यह खास दिन भाई-बहन के प्यार और भरोसे का प्रतीक है. ये त्योहार पूरे भारते में धूम-धाम से मनाया जाता है. सुबह होते ही बहने राखी बांधने के लिए तैयारियां शुरू कर देती है. इस पल को हमेशा याद रखने के लिए हर कोई फोटो और वीडियो जरूर बनाते हैं. आजकल के बच्चों बड़ों में तो रील्स, स्टेट्स और स्टोरी लगाने के इतने ज्यादा शौकीन है. अगर आप भी व्हाट्सएप, फेसबुक या इंस्टाग्राम जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर सुपरहिट और ट्रेंडिंग गानों पर रील्स बनाना चाहते हैं, तो आपके लिए सबसे बेहतरीन सॉन्ग्स सजेस्ट किए गए है.

मेरा भाई तू मेरी जान है

राखी के इस दिन को और भी खास बनाने के लिए आप आपने भाई-बहन के साथ 'मेरा भाई तू मेरी जान है' म्यूजिक पर शानदार वीडियो बना सकते हैं. इसके अलावा फोटो पर बैकग्राउंड गाने की तरह यूज कर सकते हैं.

यादों से बांधा

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स खासकर इंस्टाग्राम पर 'यादों से बांधा' सॉन्ग काफी ज्यादा ट्रेंड में है. भाई-बहन के रिश्ते को और भी मजबूत करने के लिए अक्षय कुमार की फिल्म 'रक्षाबंधन' के फेमस गाने पर रील बना कर प्यार बटोर सकते हैं.

भाई तू ताकत है तू मेरी

भाई बहन के अटूट बंधन के लिए यह गाना बेहद खास है. तो इस रक्षा बंधन पर भाई तू ताकत हा तू मेरी....ओ भैया तेरे बिन खुशिया कहां... सॉन्ग पर बढ़िया सी रील बनाकर अपने भाई का दिल जीत लें.

मेरे भैया मेरे चंदा

क्या आप भी पुराने क्लासिक म्यूजिक के शौकीन है जो मन में शांति सी भर दें, तो ये गाना आपके लिए ही है. काजल फिल्म का गाना 'मेरे भैया मेरे चंदा' हर साल राखी के खास दिन पर सुना और शेयर किया जाता है.

तेरे साथ हूं मैं

यह गाना रक्षा बंधन फिल्म का बेहद शानदार गाना है. आंसू छुपाके तेरा भाई हंसेगा...डोली को कंधा देगा और ... इस प्यार भरे गाने पर भी आप स्टेट्स या स्टोरी पोस्ट कर सकते हैं.

