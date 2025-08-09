इस Raksha Bandhan बनाएं सुपरहिट गानों पर रील्स, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप पर मिलेंगे धड़ाधड़ लाइक्स
Advertisement
trendingNow12873495
Hindi Newsटेक

इस Raksha Bandhan बनाएं सुपरहिट गानों पर रील्स, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप पर मिलेंगे धड़ाधड़ लाइक्स

Raksha Bandhan 2025: अगर आप इस रक्षा बंधन पर सोशल मीडिया रील्स बनाने के लिए ट्रेंडिग गानों की तलाश में हैं, तो इन सुपरहिट क्लासिक और दिल को छू लेने वाले भाई-बहन के गानों पर रील बनाकर व्यूज और लाइक्स बटोर सकते हैं.

 

Written By  Zee News Desk|Last Updated: Aug 09, 2025, 10:56 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

इस Raksha Bandhan बनाएं सुपरहिट गानों पर रील्स, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप पर मिलेंगे धड़ाधड़ लाइक्स

Raksha Bandhan Trending Songs: इस साल रक्षा बंधन का शुभ त्योहार 9 अगस्त 2025 को मनाया जाएगा. यह खास दिन भाई-बहन के प्यार और भरोसे का प्रतीक है. ये त्योहार पूरे भारते में धूम-धाम से मनाया जाता है. सुबह होते ही बहने राखी बांधने के लिए तैयारियां शुरू कर देती है. इस पल को हमेशा याद रखने के लिए हर कोई फोटो और वीडियो जरूर बनाते हैं. आजकल के बच्चों बड़ों में तो रील्स, स्टेट्स और स्टोरी लगाने के इतने ज्यादा शौकीन है. अगर आप भी व्हाट्सएप, फेसबुक या इंस्टाग्राम जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर सुपरहिट और ट्रेंडिंग गानों पर रील्स बनाना चाहते हैं, तो आपके लिए सबसे बेहतरीन सॉन्ग्स सजेस्ट किए गए है.

मेरा भाई तू मेरी जान है
राखी के इस दिन को और भी खास बनाने के लिए आप आपने भाई-बहन के साथ 'मेरा भाई तू मेरी जान है' म्यूजिक पर शानदार वीडियो बना सकते हैं. इसके अलावा फोटो पर बैकग्राउंड गाने की तरह यूज कर सकते हैं. 

यादों से बांधा 
सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स खासकर इंस्टाग्राम पर 'यादों से बांधा' सॉन्ग काफी ज्यादा ट्रेंड में है. भाई-बहन के रिश्ते को और भी मजबूत करने के लिए अक्षय कुमार की फिल्म 'रक्षाबंधन' के फेमस गाने पर रील बना कर प्यार बटोर सकते हैं.

भाई तू ताकत है तू मेरी
भाई बहन के अटूट बंधन के लिए यह गाना बेहद खास है. तो इस रक्षा बंधन पर भाई तू ताकत हा तू मेरी....ओ भैया तेरे बिन खुशिया कहां... सॉन्ग पर बढ़िया सी रील बनाकर अपने भाई का दिल जीत लें.

मेरे भैया मेरे चंदा
क्या आप भी पुराने क्लासिक म्यूजिक के शौकीन है जो मन में शांति सी भर दें, तो ये गाना आपके लिए ही है. काजल फिल्म का गाना 'मेरे भैया मेरे चंदा' हर साल राखी के खास दिन पर सुना और शेयर किया जाता है.

तेरे साथ हूं मैं 
यह गाना रक्षा बंधन फिल्म का बेहद शानदार गाना है. आंसू छुपाके तेरा भाई हंसेगा...डोली को कंधा देगा और ... इस प्यार भरे गाने पर भी आप स्टेट्स या स्टोरी पोस्ट कर सकते हैं.
 

About the Author
author img
ज़ी न्यूज़ डेस्क

Zee News Desk, रिपोर्टिंग और डेस्क टीम का एक मजबूत हिस्सा है, जो आपके लिए विश्‍वसनीय खबरें पेश करता है.

 

...और पढ़ें

TAGS

Raksha BandhanTrending Songs

Trending news

भारत झुकेगा नहीं... टैरिफ वॉर के बीच पीयूष गोयल का ट्रंप को करारा जवाब
Piyush Goyal
भारत झुकेगा नहीं... टैरिफ वॉर के बीच पीयूष गोयल का ट्रंप को करारा जवाब
कुलगाम में भीषण एनकाउंटर जारी.. सेना के 2 जवान शहीद, 11 घायल
Kulgam
कुलगाम में भीषण एनकाउंटर जारी.. सेना के 2 जवान शहीद, 11 घायल
ट्रंप से कैसे निपटना है.. थरूर ने बता दिया, मेलानिया का नाम लेकर तगड़ी चुटकी ले ली
Shashi Tharoor
ट्रंप से कैसे निपटना है.. थरूर ने बता दिया, मेलानिया का नाम लेकर तगड़ी चुटकी ले ली
Aaj Ki Taza Khabar Live: दिल्ली-एनसीआर में सुबह से भारी बारिश, कई इलाकों में जलभराव और भीषण जाम, पढ़ लें ट्रैफिक एडवाइजरी
breaking news
Aaj Ki Taza Khabar Live: दिल्ली-एनसीआर में सुबह से भारी बारिश, कई इलाकों में जलभराव और भीषण जाम, पढ़ लें ट्रैफिक एडवाइजरी
HC ने ठुकराई शाहिद यूसुफ की जमानत याचिका, अब जेल में ही सड़ेगा आतंकी का बेटा
Delhi High Court
HC ने ठुकराई शाहिद यूसुफ की जमानत याचिका, अब जेल में ही सड़ेगा आतंकी का बेटा
आज रक्षाबंधन पर मॉनसून मेहरबान, सुबह-सुबह मुहूर्त को बारिश ने किया शुभ?
today weather update
आज रक्षाबंधन पर मॉनसून मेहरबान, सुबह-सुबह मुहूर्त को बारिश ने किया शुभ?
आखिरकार रिलीज हो गई उदयपुर फाइल्स, जानिए देशभर में क्या हुआ
DNA
आखिरकार रिलीज हो गई उदयपुर फाइल्स, जानिए देशभर में क्या हुआ
दोस्ती बचाने के लिए नया प्लान तैयार, क्या भारत-ट्रंप के बीच इजरायल कराएगा 'सीजफायर'?
DNA Analysis
दोस्ती बचाने के लिए नया प्लान तैयार, क्या भारत-ट्रंप के बीच इजरायल कराएगा 'सीजफायर'?
रास्ते बंद, टूटी सड़कें, कुदरत के कहर से तबाह हुआ धराली गांव; कैसे बदल गया नजारा?
DNA Analysis
रास्ते बंद, टूटी सड़कें, कुदरत के कहर से तबाह हुआ धराली गांव; कैसे बदल गया नजारा?
तमिलनाडु ने 'केंद्र' से किया किनारा, सामने रखी नई एजुकेशन पॉलिसी, दो भाषाओं पर फोकस
Tamil Nadu
तमिलनाडु ने 'केंद्र' से किया किनारा, सामने रखी नई एजुकेशन पॉलिसी, दो भाषाओं पर फोकस
;