Swiggy-Zomato की नींद उड़ाने आया Rapido Ownly, देगा 15% सस्ता खाना, जानें पूरी प्लानिंग

Rapido अपनी बाइक, ऑटो और कैब सर्विस के लिए मशहूर है, जिससे आपका सफर काफी आसान हुआ है. लेकिन अब Rapido ने Swiggy और Zomato जैसी फूड डिलीवरी ऐप्स को भी टक्कर देने की तैयार कर ली है. बताया जा रहा है कि कंपनी Ownly नाम से एक नई सर्विस शुरू करने जा रही है, जो फूड डिलीवर करेगी. इसकी टेस्टिंग शुरू की जा चुकी है. फिलहाल इसे बीटा स्टेज पर रखा गया है और कुछ गिने-चुने इलाकों में ही यह शुरू हो पाई है. चलिए जानते हैं कि अब तक Rapido ने अपने इस सर्विस को किन इलाकों में शुरू कर दिया है और कैसे इसके इस्तेमाल से सुपरफास्ट डिलीवरी होगी.

15% सस्ता देगी खाना

टेकक्रंच की रिपोर्ट के अनुसार, Ownly कंपनी का लक्ष्य साफ है कि वह Swiggy और Zomato को किसी भी हाल में पछाड़ना चाहती है. ऐसे में Ownly इन दोनों कंपनियों की तुलना में लगभग 15% कम कीमत पर खाना डिलीवर करेगी. ऐसा इसलिए हो संभव हो पाएगा क्योंकि Ownly अपनी कंपीटिटर कंपनियों की तरह रेस्टोरेंट से 30% तक का कमीशन नहीं लेने वाली. बल्कि इसके बजाय हर ऑर्डर पर एक निश्चित शुल्क वाले मॉडल पर काम किया जाएगा.

Rapido की प्लानिंग पड़ सकती है Swiggy-Zomato पर भारी

बताया जा रहा है कि रैपिडो की प्लानिंग है कि वह अपने डिलीवरी एरिया को सीमित रखेगी. इसका दो तरह से फायदा मिलगा- एक तो इससे फ्यूल की खपत और खर्च में कमी आएगी और दूसरा, ग्राहकों तक ऑर्डर तेजी से पहुंच पाएंगे. रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि रेस्टोरेंट्स के मेन्यू को इस तरह से डिजाइन किया जाएगा कि ग्राहकों को बेहतर डील मिले और रेस्टोरेंट्स का मुनाफा भी बना रहे. रैपिडो की इस मजबूत प्लानिंग को देखकर लग रहा है कि अब जोमैटो और स्विगी की सर्विस पर बड़ी मुसीबत आने वाली है.

Mark Zuckerberg पर आई नई मुसीबत! AI पर बच्चों संग रोमांटिक बातचीत का लगा आरोप

इन इलाकों में शुरू हुई सर्विस

कंपनी के को-फाउंडर और चीफ एग्जीक्यूटिव अरविंद सांका ने टेकक्रंच को बताया कि Ownly सर्विस को बेंगलुरु के Byrasandra, Koramangala, Madiwala(BTM) लेआउट, Tavarekere और Hosur Sarjapura रोड (HSR) लेआउट इलाके में शुरू किया जा चुका है. रैपिडो ने अपनी स्वामित्व वाली कंपनी Ctrlx Technologies की मदद से ओनली की शुरुआत की है.

Mark Zuckerberg पर आई नई मुसीबत! AI पर बच्चों संग रोमांटिक बातचीत का लगा आरोप

2015 में हुई थी Rapido की शुरुआत

गौरतलब है कि Rapido ने 2015 में अपनी बाइक सर्विस ऐप की शुरुआत की थी. इसके बाद इसमें ऑटो रिक्शा, पार्सल डिलीवरी,थर्ड-पार्टी लॉजिस्टिक्स और कुछ वक्त पहले ही कैब सर्विस भी शुरू कर दी. बता दें कि हाल ही में रैपिडो ने ताइवान की कंपनी गोगोरो से हाथ मिलाया है, जिसका उद्देश्य बैटरी-स्वैपिंग तकनीक से लैस इलेक्ट्रिक टू व्हीलर को अपनाना है.

FAQs

Q1. Ownly क्या है और इसे किसने लॉन्च किया है?

Ans. Ownly, Rapido की नई फूड डिलीवरी सर्विस है जिसे उसकी पूर्ण स्वामित्व वाली कंपनी Ctrlx Technologies के जरिए लॉन्च किया गया है. इसका मकसद Swiggy और Zomato जैसी कंपनियों को टक्कर देना है.

Q2. Ownly की खासियत क्या है?

Ans. Ownly रेस्टोरेंट से कोई कमीशन नहीं लेती, बल्कि हर ऑर्डर पर एक फिक्स चार्ज लेती है. इसी वजह से यह बाकी ऐप्स की तुलना में लगभग 15% सस्ता खाना देने का दावा करती है.

Q3. क्या Ownly ऐप डाउनलोड किया जा सकता है?

Ans. हां, Ownly ऐप अब Google Play Store और App Store दोनों पर उपलब्ध है.