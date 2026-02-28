चीन को दे दी पटखनी! Rapoo ने लॉन्च किए 'मेड इन इंडिया' धांसू साउंडबार्स, कम कीमत में मिलेगा थिएटर जैसा मजा

Rapoo A250 and A350 Launch India: अगर आप अपने घर या वर्क स्टेशन के लिए एक दमदार और स्टाइलिश साउंडबार की तलाश में हैं, तो आप इस खबर को पढ़ सकते हैं. वायरलेस पेरिफेरल्स की दिग्गज कंपनी Rapoo ने भारत में अपने दो नए ब्लूटूथ साउंडबार्स Rapoo A250 और Rapoo A350 को लॉन्च कर दिया है. इसकी सबसे खास बात यह है कि ये दोनों ही प्रोडक्ट्स मेड इन इंडिया हैं. इन्हें पूरी तरह से भारत में बनाया गया है. इन Rapoo के साउंडबार्स को चीनी ब्रांड्स को कड़ी टक्कर देने के लिए तैयार किया गया है.

डिजाइन ऐसा कि देखते रह जाएंगे आप

इन साउंडबार्स को आज के मॉडर्न घरों और गेमिंग सेटअप्स को ध्यान में रखकर बनाया गया है. इसके दोनों ही मॉडल्स स्लीक, मिनिमलिस्ट और मैट ब्लैक फिनिश के साथ आ रहे हैं. इनका स्लिम डिजाइन इन्हें मॉनिटर, लैपटॉप या टीवी के नीचे आसानी से फिट होने में मदद करता है. इसके ऊपर लगी मेटल मेश ग्रिल इसे न सिर्फ प्रीमियम लुक देती है, बल्कि लंबे समय तक सिक्योर भी रखती है. रात के समय या गेमिंग के दौरान इसकी RGB लाइटिंग माहौल को और भी रंगीन बना देती है.

आवाज और बेस में है दम

साउंड क्वालिटी की बात करें तो Rapoo के इन साउंडबार्स में आपको 52mm के डुअल-ड्राइवर देखने को मिल जाते हैं. इसमें लगे 2.0 चैनल आपको स्टीरियो साउंड देते हैं. इसका Rapoo A250 साउंडबार 20W RMS आउटपुट के साथ आ रहा है. जो इसे आपके पर्सनल वर्कस्पेस या छोटे कमरों के लिए एकदम परफेक्ट बनाता है. वहीं इसके Rapoo A350 साउंडबार में आपको 30W RMS आउटपुट मिल जाता है. यह उन लोगों के लिए खास है जिन्हें तेज और कमरा हिला देने वाली आवाज पसंद है. इसमें लगा मेटल पैसिव रेडिएटर बेस (Bass) को इतना गहरा और स्पष्ट बना देता है कि आपको फिल्म देखते या गेम खेलते समय बिल्कुल सिनेमा हॉल जैसा अहसास होगा.

टेक्नोलॉजी में भी हैं 'स्मार्ट'

ये साउंडबार्स लेटेस्ट ब्लूटूथ 5.3 के साथ आते हैं. इसे आप पलक झपकते ही अपने फोन या लैपटॉप से कनेक्ट कर सकते हैं. कनेक्टिविटी के लिए इसमें USB, AUX, TF कार्ड और यहां तक कि FM रेडियो का भी सपोर्ट दिया गया है. अगर आप ऑफिस मीटिंग्स करते हैं, तो इसमें लगा नॉइज कैंसलेशन वाला माइक्रोफोन आपकी आवाज को बिल्कुल साफ रखता है. इसमें आपको रिवर्स चार्जिंग का एक अनोखा फीचर मिल जाता है. जिसका मतलब है कि अगर आपके फोन की बैटरी खत्म हो रही है, तो आप इस साउंडबार से अपने फोन को चार्ज भी कर सकते हैं. अगर आपके पास दो स्पीकर्स हैं, तो आप TWS फीचर के जरिए उन्हें आपस में जोड़कर 360-डिग्री सराउंड साउंड का आनंद ले सकते हैं.

कीमत और उपलब्धता

कीमत की बात करें तो इसके Rapoo A250 मॉडल को आप मात्र 3,499 रुपये में अपना बना सकते हैं. लेकिन अभी लॉन्च ऑफर में यह आपको मात्र 2,299 रुपये में मिल जाएगा. वहीं, इसके Rapoo A350 मॉडल के लिए आपको 4,499 रुपये खर्च करने होंगे. अभी आप इसे सिर्फ 2,499 रुपये के स्पेशल प्राइस पर अपना बना सकते हैं. कंपनी इन साउंडबार्स के साथ आपको 12 महीने की वारंटी दे रही है. जल्द ही इसे आप Amazon के साथ-साथ आपके नजदीकी रिटेल स्टोर्स से खरीद पाएंगे.

