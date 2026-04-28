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Hindi Newsटेकआपके AC के अंदर चूहे तो नहीं छिपे? बटन दबाने से पहले करें ये काम, कुतर-कुतरके बना देंगे कबाड़ का डिब्बा

आपके AC के अंदर चूहे तो नहीं छिपे? बटन दबाने से पहले करें ये काम, कुतर-कुतरके बना देंगे 'कबाड़ का डिब्बा'

AC को आप ऑन करने जा रहे हैं, उसके अंदर चूहे छिपे हो सकते हैं? यह सुनने में अजीब लग सकता है, लेकिन गर्म और उमस भरे मौसम में चूहे ठंडी और सुरक्षित जगह की तलाश में रहते हैं, और AC यूनिट उनके लिए एक परफेक्ट ठिकाना बन सकता है.

Written By  Mohit Chaturvedi|Last Updated: Apr 28, 2026, 07:20 AM IST
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गर्मी के मौसम में चूहे ऐसी जगह ढूंढते हैं जहां उन्हें ठंडक और सुरक्षा दोनों मिल सके.
गर्मी के मौसम में चूहे ऐसी जगह ढूंढते हैं जहां उन्हें ठंडक और सुरक्षा दोनों मिल सके.

भीषण गर्मी शुरू होते ही AC चलाना जरूरी हो जाता है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि जिस AC को आप ऑन करने जा रहे हैं, उसके अंदर चूहे छिपे हो सकते हैं? यह सुनने में अजीब लग सकता है, लेकिन गर्म और उमस भरे मौसम में चूहे ठंडी और सुरक्षित जगह की तलाश में रहते हैं, और AC यूनिट उनके लिए एक परफेक्ट ठिकाना बन सकता है. ऐसे में बिना चेक किए AC चालू करना आपके लिए नुकसानदायक साबित हो सकता है.

क्यों AC बन जाता है चूहों का घर?

गर्मी के मौसम में चूहे ऐसी जगह ढूंढते हैं जहां उन्हें ठंडक और सुरक्षा दोनों मिल सके. स्प्लिट AC की आउटडोर यूनिट, पाइप लाइन और दीवार में बने छोटे छेद इनके लिए एंट्री पॉइंट बन जाते हैं. अगर पाइप डालने के बाद दीवार का छेद ठीक से बंद नहीं किया गया हो, तो चूहे आसानी से अंदर घुस सकते हैं. AC के अंदर की खाली जगह, तारों के बीच का हिस्सा और फिल्टर के आसपास का एरिया उनके छिपने और रहने के लिए बिल्कुल सही होता है.

AC चालू करने से पहले ये चेक करना जरूरी

अक्सर लोग AC ऑन करने से पहले सिर्फ रिमोट उठाते हैं, लेकिन उसके आसपास की जांच नहीं करते. यही गलती महंगी पड़ सकती है. AC चलाने से पहले आउटडोर यूनिट, पाइप और जाली को ध्यान से देखना चाहिए. अगर आपको AC से अजीब सी बदबू आ रही है या कुछ कुतरने जैसी आवाज सुनाई देती है, तो यह चूहों की मौजूदगी का संकेत हो सकता है. ऐसे में तुरंत AC बंद रखें और पहले जांच कराएं.

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सर्विसिंग और कवर का इस्तेमाल क्यों जरूरी है?

AC जब लंबे समय तक बंद रहता है, खासकर सर्दियों और बारिश के मौसम में, तब उसमें चूहे घुसकर अपना घर बना सकते हैं. इसलिए AC को कवर करके रखना बेहद जरूरी है. मार्केट में विंडो और स्प्लिट AC दोनों के लिए कवर आसानी से मिल जाते हैं. इसके अलावा, हर सीजन शुरू होने से पहले AC की सर्विसिंग जरूर करानी चाहिए. एक्सपर्ट टेक्नीशियन AC खोलकर अंदर तक जांच करते हैं, जिससे ऐसे खतरों से बचा जा सकता है.

तार और पाइपलाइन को हो सकता है बड़ा नुकसान

चूहे सिर्फ छिपते ही नहीं, बल्कि चीजों को कुतरते भी हैं. AC के अंदर मौजूद वायरिंग, इंसुलेशन और पाइपलाइन उनके लिए आसान टारगेट होते हैं. अगर चूहों ने तार कुतर दिए, तो AC खराब हो सकता है या शॉर्ट सर्किट का खतरा भी बढ़ सकता है. इससे न सिर्फ रिपेयर का खर्च बढ़ेगा, बल्कि घर की सुरक्षा भी खतरे में पड़ सकती है.

ड्रेनेज और दीवार की दरारें भी बन सकती हैं रास्ता

घर के ड्रेनेज पाइप, किचन और बाथरूम के नीचे का हिस्सा चूहों के आने का मुख्य रास्ता होता है. अगर इन जगहों पर जाली नहीं लगी है, तो चूहे आसानी से अंदर आ सकते हैं. इसके अलावा दीवारों में छोटी-छोटी दरारें भी उनके लिए एंट्री गेट बन जाती हैं. इसलिए इन सभी जगहों को समय-समय पर चेक करना और सील करना जरूरी है.

घर के कोनों पर भी रखें नजर

स्टोर रूम, पुराने सामान के ढेर, जूतों के बॉक्स और सीढ़ियों के नीचे का अंधेरा हिस्सा चूहों के छिपने के लिए सबसे पसंदीदा जगह होती है. अगर इन जगहों की सफाई नहीं होती, तो चूहे लंबे समय तक वहीं रह सकते हैं और फिर AC जैसी जगहों में घुस सकते हैं.

थोड़ी सावधानी से बच सकता है बड़ा नुकसान

AC चलाने से पहले थोड़ी सी जांच और सावधानी आपको बड़े नुकसान से बचा सकती है. हमेशा AC के आसपास सफाई रखें, पाइप और छेदों को बंद करें और नियमित सर्विसिंग कराएं. इससे आपका AC भी सुरक्षित रहेगा और घर भी.

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Mohit Chaturvedi

मोहित चतुर्वेदी जी न्यूज में असिस्टेंट न्यूज एडिटर हैं और पिछले पांच साल से टेक सेक्शन को लीड कर रहे हैं. उन्होंने अब तक iPhone, Samsung, OnePlus, Vivo और Xiaomi जैसे बड़े स्मार्टफोन्स के कई रिव्यू...और पढ़ें

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