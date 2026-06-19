बिजनेस की दुनिया में टाटा साम्राज्य के पूर्व चेयरमैन रतन टाटा को सिर्फ उनकी दौलत के लिए नहीं, बल्कि उनकी बेमिसाल सादगी और विनम्रता के लिए जाना जाता है. उनके निधन के बाद भी उनसे जुड़े ऐसे कई किस्से सामने आ रहे हैं जो लोगों को भावुक कर देते हैं. हाल ही में अमेरिका में रहने वाली एक भारतीय मूल की महिला फाउंडर स्नेहा बिस्वास ने लिंक्डइन (LinkedIn) पर एक ऐसा स्क्रीनशॉट शेयर किया है, जिसने सोशल मीडिया पर तहलका मचा दिया है. यह स्क्रीनशॉट खुद रतन टाटा के एक ईमेल का है, जो उन्होंने साल 2020 में एक मामूली इंटर्न को भेजा था. लेकिन इस कहानी के पीछे एक ऐसा दर्दनाक पछतावा छिपा है, जो ताउम्र उस महिला के साथ रहेगा.
यह कहानी साल 2020 की है जब स्नेहा बिस्वास टाटा स्टील में एक इंटर्न के तौर पर काम कर रही थीं. उन्होंने हिम्मत जुटाकर देश के सबसे बड़े बिजनेसमैन रतन टाटा को एक सामान्य सा नोट लिखा और उनसे मिलने की इच्छा जताई. स्नेहा को उम्मीद नहीं थी कि इतने बड़े इंसान के पास उनके लिए वक्त होगा. लेकिन चमत्कार तब हुआ जब उनके इनबॉक्स में खुद रतन टाटा का जवाब आया. उस समय रतन टाटा 82 साल के थे. उन्होंने अपने ईमेल में लिखा था, "मैंने आपसे मुलाकात के आपके अनुरोध को नोट कर लिया है और मैं आपसे मिलने का पूरा प्रयास करूंगा." इसके साथ ही उन्होंने स्नेहा को उनके भविष्य के लिए शुभकामनाएं भी दी थीं. स्नेहा कहती हैं कि आज के समय में रतन टाटा से एक तिहाई उम्र के छोटे-मोटे लीडर्स भी इतना घमंड दिखाते हैं कि किसी को जवाब नहीं देते, लेकिन 82 साल के इस महानायक ने एक इंटर्न के मैसेज को न सिर्फ पढ़ा बल्कि उसका खुद जवाब भी दिया क्योंकि वे सच में लोगों की परवाह करते थे.
कहानी सिर्फ एक ईमेल तक ही सीमित नहीं रही. कुछ दिनों बाद स्नेहा के पास सीधे रतन टाटा के ऑफिस से एक फोन कॉल आया. फोन पर उनके सेक्रेटरी ने बताया कि मिस्टर टाटा उनसे मिलने के लिए उत्सुक हैं और वे मुलाकात के लिए कोई तारीख तय करना चाहते हैं. लेकिन बदकिस्मती से ठीक उसी दिन स्नेहा की बोस्टन (अमेरिका) के लिए वापसी की फ्लाइट थी. स्नेहा ने उस वक्त सोचा कि कोई बात नहीं, अभी तो करियर की शुरुआत है, अगली बार जब भारत आऊंगी तब आराम से मिल लूंगी. स्नेहा ने फोन पर अपनी असमर्थता जता दी. उन्होंने लिंक्डइन पर बेहद भावुक होकर लिखा, "मैंने सोचा था कि कोई बात नहीं, अगली बार सही. लेकिन जिंदगी में वो अगली बार कभी वापस आया ही नहीं."
इसके बाद के सालों में स्नेहा अमेरिका में ही बस गईं और अपनी खुद की एक कंपनी (Startup) खड़ी करने के काम में पूरी तरह डूब गईं. वो अपने काम में व्यस्त रहीं और इसी बीच साल 2024 में रतन टाटा इस दुनिया को अलविदा कह गए. उनके निधन की खबर सुनते ही स्नेहा का दिल टूट गया क्योंकि उन्हें अहसास हुआ कि उन्होंने अपनी जिंदगी का सबसे अनमोल मौका सिर्फ एक फ्लाइट के चक्कर में गंवा दिया था. उन्होंने लिखा कि कुछ पछतावे ऐसे होते हैं जो आपका पीछा जिंदगी भर नहीं छोड़ते. रतन टाटा से न मिल पाने का यह मलाल अब हमेशा उनके दिल में एक कसक बनकर रहेगा.
स्नेहा आज भी रतन टाटा के उस ईमेल को बार-बार देखती हैं. उनके लिए यह सिर्फ एक ईमेल नहीं बल्कि इस बात का सबसे बड़ा सबक है कि एक सच्चे लीडर को कैसा होना चाहिए. स्नेहा का कहना है कि अगर जिंदगी में उन्हें कभी भी थोड़ी सी भी सफलता या बड़ा मुकाम हासिल करने का सौभाग्य मिला, तो वो रतन टाटा की तरह ही विनम्रता, गर्मजोशी और सच्चाई को अपने अंदर जिंदा रखना चाहेंगी. रतन टाटा का यह व्यवहार सिर्फ उनके करीबियों के लिए नहीं बल्कि पूरी तरह अनजान लोगों के लिए भी वैसा ही था. सोशल मीडिया पर इस पोस्ट को देखकर लोग कह रहे हैं कि असली लीडरशिप इसी को कहते हैं जो इंसान को पद से नहीं बल्कि उसके व्यवहार से महान बनाती है.