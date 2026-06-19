यह कहानी साल 2020 की है जब स्नेहा बिस्वास टाटा स्टील में एक इंटर्न के तौर पर काम कर रही थीं. उन्होंने हिम्मत जुटाकर देश के सबसे बड़े बिजनेसमैन रतन टाटा को एक सामान्य सा नोट लिखा और उनसे मिलने की इच्छा जताई. स्नेहा को उम्मीद नहीं थी कि इतने बड़े इंसान के पास उनके लिए वक्त होगा. लेकिन चमत्कार तब हुआ जब उनके इनबॉक्स में खुद रतन टाटा का जवाब आया. उस समय रतन टाटा 82 साल के थे. उन्होंने अपने ईमेल में लिखा था, "मैंने आपसे मुलाकात के आपके अनुरोध को नोट कर लिया है और मैं आपसे मिलने का पूरा प्रयास करूंगा." इसके साथ ही उन्होंने स्नेहा को उनके भविष्य के लिए शुभकामनाएं भी दी थीं. स्नेहा कहती हैं कि आज के समय में रतन टाटा से एक तिहाई उम्र के छोटे-मोटे लीडर्स भी इतना घमंड दिखाते हैं कि किसी को जवाब नहीं देते, लेकिन 82 साल के इस महानायक ने एक इंटर्न के मैसेज को न सिर्फ पढ़ा बल्कि उसका खुद जवाब भी दिया क्योंकि वे सच में लोगों की परवाह करते थे.