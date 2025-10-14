Advertisement
राशन कार्ड रद्द होने की उल्टी गिनती शुरू! एक गलती और अनाज मिलना बंद, तुरंत करें ये एक काम

Ration Card eKYC Process: भारत सरकार ने सभी राशन कार्ड धारकों के लिए ई-केवाईसी जरूरी कर दी है, इसे हर 5 साल में अपडेट करना होगा. राशन कार्ड को आप ऑनलाइन या ऑफलाइन दोनों तरीके से अपडेट कर सकते हैं. ऑनलाइन के लिए MeraKYC या Aadhaar FaceRD ऐप का इस्तेमाल करें. वहीं ऑफलाइन प्रोसेस के लिए पास की राशन दुकान या सीएससी सेंटर जाएं.

 

Oct 14, 2025
Ration Card eKYC Update: भारत सरकार राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFSA) के तहत करोड़ों एलिजिबल नागरिकों को राशन कार्ड से सस्ता या फ्री राशन देती है. यह कार्ड पहचान का एक जरूरी डॉक्यूमेंट भी है. अब सरकार ने यह पक्का करने के लिए एक बड़ा कदम उठाया है कि लाभ केवल सही लोगों तक पहुंचे. सभी राशन कार्ड होल्डर्स के लिए e-KYC कराना जरूरी कर दिया है.

राशन कार्ड eKYC 5 साल में अपडेट जरूरी

अब नए नियम के मुताबिक, हर 5 साल में राशन कार्ड की eKYC करवाना जरूरी कर दिया है. अगर आपने आखिरी बार 2015 में अपडेट करवाया था, तो अब राशन कार्ड को तुरंत अपडेट करने का समय हो चुका है. अब ई-केवाईसी का पूरा प्रोसेस बहुत आसान हो गया है. आफ घर बैठे आसानी से पूरी प्रक्रिया कंप्लिट कर सकते हैं. आइए जानते हैं राशन कार्ड e-KYC कैसे पूरा कर सकते हैं.

राशन कार्ड की e-KYC करने का प्रोसेस
- सबसे पहले अपने फोन में Mera KYC और Adhaar FaceRD ऐप को डाउलोड करें.
- अब ऐप खोलें और अपनी लोकेशन भरें.
- इसके बाद अपना आधार नंबर, कैप्चा डालें और फोन पर OTP आएगा उससे वेरिफिकेशन करें.
- अब आपको स्क्रीन पर अपने आधार से जुड़ी जानकारी दिखेंगी. 
- वहां पर आपको Face-KYC के ऑप्शन पर क्लिक करना है.
- इससे कैमरा खुद से ओपन हो जाएगा. यहां आपको अपनी फोटो क्लिक करनी होगी.
- इसके बाद आपको Submit बटन पर क्लिक करना है.
- ये स्टेप्स फॉलो करने पर आपके राशन कार्ड की e-KYC पूरी हो जाएगी.

e-KYC स्टेटस चेक करने का तरीका
अपने ई-केवाईसी को अपडेट करने के बाद आप इसका स्टेटस पता करना चाहते हैं कि ये प्रोसेस कंप्लीट हुआ है या नहीं, तो ये आसान से स्टेप्स अपनाएं.
- सबसे पहले आपको Mera KYC ऐप ओपन करना है.
- अब अपनी लोकेशन भरें.
- अब दोबारा से आधार नंबर, कैप्चा और ओटीपी डालें.
- इसके बाद आपको स्क्रीन पर Status: Y दिखे यानी e-KYC पूरी हो गई है.
- लेकिन Status: N दिखे यानी e-KYC अभी कंप्लीट नहीं हुई है.

ऑफलाइन ऐसे राशन कार्ड की e-KYC करवाएं

अगर आपको मोबाइल या ऐप से राशन कार्ड की ई-केवाईसी करने में समस्या आ रही है, तो चिंता न करें. आप यह काम अपने नजदीकी राशन दुकान या CSC यानी (कॉमन सर्विस सेंटर) पर जाकर भी करवा सकते हैं. इसके लिए आपको अपने साथ केवल आधार कार्ड और राशन कार्ड ले जाना होगा.

Mumtaj Pathan

मुमताज पठान Zee News में इंटर्न हैं और फिलहाल टेक सेक्शन से जुड़ी हुई हैं।

Ration card Ration Card EKYC

