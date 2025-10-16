Advertisement
Ray-Ban Meta Glasses का नया अवतार! अब हिंदी में बात करें, Deepika की आवाज सुने और करें UPI पेमेंट

UPI Lite पेमेंट सपोर्ट करते हैं और इसमें दीपिका पादुकोण की आवाज वाला नया AI वॉयस असिस्टेंट भी शामिल है. यह अपडेट भारत की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए लाया गया है, ताकि देश के यूजर्स को बेहतर लोकल एक्सपीरियंस मिल सके.

 

Written By  Mohit Chaturvedi|Last Updated: Oct 16, 2025, 10:22 AM IST
Meta ने भारत के यूजर्स के लिए Ray-Ban Meta Glasses में एक शानदार अपडेट जारी किया है. अब ये स्मार्ट ग्लासेस हिंदी में बात कर सकते हैं, UPI Lite पेमेंट सपोर्ट करते हैं और इसमें दीपिका पादुकोण की आवाज वाला नया AI वॉयस असिस्टेंट भी शामिल है. यह अपडेट भारत की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए लाया गया है, ताकि देश के यूजर्स को बेहतर लोकल एक्सपीरियंस मिल सके.

अब Ray-Ban Glasses से होगा UPI पेमेंट
Meta ने भारत में UPI Lite पेमेंट फीचर जोड़ा है, जिससे अब आप सीधे अपने ग्लासेस से पेमेंट कर सकेंगे. UPI Lite भारत में बहुत पॉपुलर डिजिटल पेमेंट सिस्टम है, जो छोटे और तेज ट्रांजैक्शन के लिए जाना जाता है. अब Ray-Ban Meta Glasses के जरिए आप छोटे भुगतान जैसे कॉफी खरीदना, पेट्रोल भरवाना या टिकट लेना जैसी चीजें बिना फोन निकाले कर सकते हैं. यह फीचर न सिर्फ पेमेंट प्रोसेस को आसान बनाता है, बल्कि इसे पूरी तरह कॉन्टैक्टलेस और सेफ भी बनाता है.

अब हिंदी में करें Meta Glasses से बात
भारत में लाखों ऐसे यूजर्स हैं जो अंग्रेजी की बजाय हिंदी में बात करना पसंद करते हैं. Meta ने इसे ध्यान में रखते हुए अब हिंदी लैंग्वेज सपोर्ट को पूरी तरह एक्टिव कर दिया है. अब आप अपने Ray-Ban Meta Glasses से हिंदी में कमांड दे सकते हैं जैसे- “फोटो खींचो”, “म्यूजिक चलाओ”, या “मौसम बताओ”. यह फीचर उन यूजर्स के लिए खास है जो अपनी मातृभाषा में टेक्नोलॉजी का मजा लेना चाहते हैं. इससे Meta का डिवाइस और ज्यादा लोकल-फ्रेंडली और एक्सेसिबल बन गया है.

दीपिका पादुकोण की आवाज में बात करेगा AI
Meta ने भारतीय यूजर्स के लिए एक बेहद दिलचस्प अपडेट पेश किया है- अब Ray-Ban Meta Glasses में आपको दीपिका पादुकोण की आवाज वाला AI वॉयस असिस्टेंट मिलेगा. दीपिका की आवाज पर आधारित यह फीचर डिवाइस को और ज्यादा रिलेटेबल और पर्सनल बनाता है. अब जब आप अपने ग्लासेस से बात करेंगे, तो ऐसा लगेगा जैसे दीपिका खुद आपसे बात कर रही हों. यह अपडेट Meta के उस विजन को दिखाता है जिसमें वह भारत के यूजर्स के लिए लोकल टच लाना चाहता है.

एक डिवाइस में पेमेंट, भाषा और एआई का तड़का
Ray-Ban Meta Glasses अब सिर्फ एक स्मार्ट गैजेट नहीं बल्कि एक मल्टीफंक्शनल वियरेबल डिवाइस बन चुका है.
इसमें अब तीन बड़े अपडेट हैं-
1. UPI Lite पेमेंट सपोर्ट,
2. हिंदी लैंग्वेज इंटिग्रेशन,
3. दीपिका पादुकोण की AI वॉयस.

इन फीचर्स से यह डिवाइस भारत के लिए और भी ज्यादा रिलवेंट, कंवीनियंट और कल्चरल हो गया है. Meta का यह कदम दिखाता है कि वह सिर्फ टेक्नोलॉजी नहीं, बल्कि यूजर्स के एक्सपीरियंस और भाषा को भी महत्व देता है.

स्पेसिफिकेशन्स और अन्य फीचर्स
नए Ray-Ban Meta Glasses में अब भी वही कोर स्मार्ट फीचर्स हैं-
• हैंड्स-फ्री वॉयस कमांड्स,
• हाई-क्वालिटी कैमरा,
• Meta ऐप्स और इकोसिस्टम से कनेक्टिविटी.

यह सब मिलकर इसे भारत के टेक-सेवी यूजर्स के लिए एक शानदार गैजेट बनाते हैं. हालांकि, कंपनी ने अभी तक भारत में लॉन्च डेट या प्राइसिंग की घोषणा नहीं की है. Meta का कहना है कि यह अपडेट फिलहाल लोकल फीचर रोलआउट का हिस्सा है, और जल्द ही इसके लॉन्च डिटेल्स और प्राइस अनाउंसमेंट्स शेयर किए जाएंगे.

Mohit Chaturvedi

मोहित चतुर्वेदी एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार और टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट हैं, इनके पास टेक फील्ड में 13 सालों का एक्सपीरियंस है। वे जटिल तकनीकी शब्दों को भी आसान भाषा में समझाते हैं, जिससे सब लोगों को समझ आ...और पढ़ें

