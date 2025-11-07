Advertisement
trendingNow12991946
Hindi Newsटेक

भारत में धमाल मचाने आ रहा Ray-Ban Meta Gen 1, AI ग्लासेस सिर्फ आवाज से करेंगे पेमेंट, फोटो और कंट्रोल

कंपनी 21 नवंबर को Ray-Ban Meta Gen 1 Smart Glasses को भारत में लॉन्च करने जा रही है. यह स्मार्ट ग्लासेस अब Amazon, Flipkart और Reliance Digital पर उपलब्ध होंगे. 6 नवंबर से यूजर्स “Notify Me” का ऑप्शन चुनकर लॉन्च अपडेट के लिए रजिस्टर कर सकते हैं. 

Written By  Mohit Chaturvedi|Last Updated: Nov 07, 2025, 08:15 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

भारत में धमाल मचाने आ रहा Ray-Ban Meta Gen 1, AI ग्लासेस सिर्फ आवाज से करेंगे पेमेंट, फोटो और कंट्रोल

Meta और Ray-Ban ने मिलकर भारतीय मार्केट में एक बड़ा कदम उठाया है. कंपनी 21 नवंबर को Ray-Ban Meta Gen 1 Smart Glasses को भारत में लॉन्च करने जा रही है. यह स्मार्ट ग्लासेस अब Amazon, Flipkart और Reliance Digital पर उपलब्ध होंगे. 6 नवंबर से यूजर्स “Notify Me” का ऑप्शन चुनकर लॉन्च अपडेट के लिए रजिस्टर कर सकते हैं. इन ग्लासेस में क्लासिक Ray-Ban डिजाइन के साथ Meta की AI-पावर्ड तकनीक को जोड़ा गया है, जो इन्हें खास बनाती है.

भारत में लॉन्च डेट और उपलब्धता
Meta और Ray-Ban की ये स्मार्ट ग्लासेस 21 नवंबर 2025 से भारत में आधिकारिक रूप से उपलब्ध होंगी. ग्राहक इन्हें Amazon, Flipkart और RelianceDigital.in के जरिए खरीद पाएंगे. कंपनी ने 6 नवंबर से “Notify Me” फीचर एक्टिव कर दिया है, जिससे यूजर लॉन्च के समय सबसे पहले नोटिफिकेशन पा सकेंगे. यह Meta के AI प्रोडक्ट्स का भारत में सबसे बड़ा डेब्यू माना जा रहा है.

AI से लैस – बस कहिए “Hey Meta” और सब हो जाएगा
Ray-Ban Meta Gen 1 ग्लासेस की सबसे बड़ी खासियत है इनका Meta AI इंटीग्रेशन. यूजर बस बोल सकते हैं – “Hey Meta”, और यह स्मार्ट ग्लास तुरंत एक्टिव हो जाएगा. आप इससे सवाल पूछ सकते हैं, जानकारी ले सकते हैं, फोटो या वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं और स्मार्ट फीचर्स को कंट्रोल भी कर सकते हैं. यह पूरी तरह हैंड्स-फ्री अनुभव देता है, यानी बिना फोन छुए आप कई काम केवल आवाज से कर सकते हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

डिजाइन और वैरिएंट्स – स्टाइल में कोई समझौता नहीं
Ray-Ban Meta Gen 1 ग्लासेस का डिजाइन कंपनी के क्लासिक स्टाइल जैसा ही है. कलेक्शन में कई वैरिएंट्स मिलेंगे — जैसे पोलराइज्ड, ट्रांजिशन, सनग्लास और प्रेस्क्रिप्शन लेंस. इसमें एक LED कैप्चर इंडिकेटर भी है, जो बताता है कि कैमरा कब ऑन है, ताकि प्राइवेसी बनी रहे. कंपनी ने इन ग्लासेस को स्टाइल और टेक्नोलॉजी दोनों का परफेक्ट कॉम्बिनेशन बताया है.

UPI Lite पेमेंट – अब आंखों के सामने से ही होगा पेमेंट!
Meta जल्द ही इन ग्लासेस में UPI Lite पेमेंट सपोर्ट भी जोड़ने वाली है. इस फीचर के जरिए यूजर सिर्फ बोलकर 1000 रुपये तक का पेमेंट कर सकेंगे. बस कहना होगा – “Hey Meta, scan and pay,” और पेमेंट हो जाएगा तुरंत. यह फीचर आने वाले अपडेट में रोलआउट किया जाएगा, जिससे यह ग्लास भारत के डिजिटल पेमेंट इकोसिस्टम का हिस्सा बन जाएगा.

टेक्नोलॉजी और सुविधा का जबरदस्त मेल
Ray-Ban Meta Gen 1 न सिर्फ स्टाइलिश है बल्कि बेहद स्मार्ट भी है. Meta का कहना है कि इन ग्लासेस को इस तरह डिजाइन किया गया है कि यूजर को हैंड्स-फ्री डिजिटल एक्सपीरियंस मिले. यह कैमरा, माइक और AI असिस्टेंट को एक फ्रेम में जोड़ता है — जो फ्यूचर की झलक पेश करता है.

About the Author
author img
Mohit Chaturvedi

मोहित चतुर्वेदी एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार और टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट हैं, इनके पास टेक फील्ड में 13 सालों का एक्सपीरियंस है। वे जटिल तकनीकी शब्दों को भी आसान भाषा में समझाते हैं, जिससे सब लोगों को समझ आ...और पढ़ें

TAGS

Ray-Ban Meta Gen 1

Trending news

बिहार चुनाव के बीच इन 6 नेताओं को बुलाया गया दिल्ली, 10 दिनों में 'नाम' हो जाएगा तय!
himachal pardesh congress
बिहार चुनाव के बीच इन 6 नेताओं को बुलाया गया दिल्ली, 10 दिनों में 'नाम' हो जाएगा तय!
नवंबर रिवोल्‍यूशन की बात बेमानी, क्रांति 2028 में होगी! क्‍या कह गए कांग्रेस दिग्गज
congress
नवंबर रिवोल्‍यूशन की बात बेमानी, क्रांति 2028 में होगी! क्‍या कह गए कांग्रेस दिग्गज
मेरा अंतिम संस्कार करना तो हाथ में...2 दिन बाद दादाजी नहीं रहे, आगे जो हुआ रुला देगा
love story
मेरा अंतिम संस्कार करना तो हाथ में...2 दिन बाद दादाजी नहीं रहे, आगे जो हुआ रुला देगा
कार्तिक पूर्णिमा के बाद मौसम इन राज्यों में मचाएगा कहर! 7-10 नवंबर तक का IMD अलर्ट
#WeatherUpdate
कार्तिक पूर्णिमा के बाद मौसम इन राज्यों में मचाएगा कहर! 7-10 नवंबर तक का IMD अलर्ट
'वंदे मातरम' के 150 साल, देश के 150 स्थानों पर होगा आयोजन; जानें इस गीत की कहानी..
Vande Mataram 150 Years
'वंदे मातरम' के 150 साल, देश के 150 स्थानों पर होगा आयोजन; जानें इस गीत की कहानी..
CV Raman Birthday: फिजिक्स में नोबेल पाने वाले पहले एशियाई, भारत को दिलाई नई पहचान
cv Raman
CV Raman Birthday: फिजिक्स में नोबेल पाने वाले पहले एशियाई, भारत को दिलाई नई पहचान
दिल्ली की दम घोंटू हवा से बचने को इस अफसर ने सरकारी नौकरी ही छोड़ दी!
Air Pollution News
दिल्ली की दम घोंटू हवा से बचने को इस अफसर ने सरकारी नौकरी ही छोड़ दी!
...खबरदार जो मेरा नाम घसीटा! जमीन घोटाले में आया बेटे का नाम तो भड़के अजित पवार
Pune land deal controversy
...खबरदार जो मेरा नाम घसीटा! जमीन घोटाले में आया बेटे का नाम तो भड़के अजित पवार
तापमान लुढ़कने से बढ़ गई ठिठुरन, अब कंपकंपी छुड़ाने आ रही बारिश; जानें मौसम अलर्ट
weather update
तापमान लुढ़कने से बढ़ गई ठिठुरन, अब कंपकंपी छुड़ाने आ रही बारिश; जानें मौसम अलर्ट
मुंबई में नारेबाजी के बीच न ट्रेन रुकी ना लोग... कट कर 3 की मौत, कई जख्मी
mumbai
मुंबई में नारेबाजी के बीच न ट्रेन रुकी ना लोग... कट कर 3 की मौत, कई जख्मी