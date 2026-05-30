Advertisement
trendingNow13232795
Hindi Newsटेकअब नहीं डूबेगी मेहनत की कमाई! RBI ला रहा है AI वाला Kill Switch, एक बटन दबाते ही लॉक होगा बैंक अकाउंट

अब नहीं डूबेगी मेहनत की कमाई! RBI ला रहा है AI वाला Kill Switch, एक बटन दबाते ही लॉक होगा बैंक अकाउंट

RBI Kill Switch: अगर आप UPI, नेट बैंकिंग या किसी भी डिजिटल पेमेंट सर्विस का इस्तेमाल करते हैं, तो आपको साइबर फ्रॉड का टेंशन तो जरूर रहता होगा. डिजिटल ट्रांजेक्शन से होने वाले फ्रॉड अक्सर लोगों के कुछ ही मिनटों में जीवन भर की कमाई उड़ा देते हैं. इस खतरे को रोकने के लिए RBI अब बड़ी तैयारी में है. RBI जल्द ही बैंक अकाउंट के लिए किल स्विच फीचर ला सकता है.

Written By  Udbhav Tripathi|Last Updated: May 30, 2026, 06:25 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

अब नहीं डूबेगी मेहनत की कमाई! RBI ला रहा है AI वाला Kill Switch, एक बटन दबाते ही लॉक होगा बैंक अकाउंट

RBI Kill Switch: UPI और नेट बैंकिंग का इस्तेमाल करने वालों के लिए राहत भरी खबर है! भारत में डिजिटल ट्रांजेक्शन की रफ्तार जितनी तेजी से बढ़ रही है, उतनी ही तेजी से ऑनलाइन फ्रॉड करने वाले ठग भी एक्टिव हो गए हैं. लोगों की मेहनत की कमाई पल भर में गायब कर देते हैं. लेकिन अब आपकी मेहनत की कमाई को साइबर ठग की नजर से बचाने के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी RBI एक ऐसा टूल लाने जा रहा है, जिससे स्कैमर्स के हाथ बंध जाएंगे.

अगर आपको जरा सा भी शक हुआ कि आपके खाते के साथ कोई छेड़छाड़ कर रहा है, या करने की कोशिश कर रहा है, तो अब आपको बैंक को फोन करने या कस्टमर केयर के पास कॉल लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी. RBI बैंक अकाउंट के लिए एक किल स्विच फीचर लाने की तैयारी में है, इसके जरिए आप खुद, मात्र एक क्लिक में अपने अकाउंट से होने वाले सभी डिजिटल पेमेंट्स को तुरंत लॉक कर सकेंगे. 

RBI ने अपनी ताजा सालाना रिपोर्ट में बताया कि इस नए सिस्टम के तहत यूजर्स को अपने सभी डिजिटल पेमेंट मोड्स को ऑन या ऑफ करने की सुविधा मिलेगी. यानी जब आपको जरूरत हो, तब पेमेंट ऑन रखें और जब जरूरत न हो, तो उसे बद कर दें.

Add Zee News as a Preferred Source

क्या है Kill Switch?

यह एक फीचर होगा, जिसे ऑन करते ही आपके बैंक अकाउंट से होने वाले सभी तरह के ऑनलाइन पेमेंट पर तुरंत रोक लग जाएगी. इससे फ्रॉड करने वालों को मौका ही नहीं मिलेगा.

कार्ड्स की तरह अब पूरे अकाउंट पर मिलेगा कंट्रोल

फिलहाल, इस तरह की सुविधा सिर्फ डेबिट और क्रेडिट कार्ड्स के लिए उपलब्ध है, जहां आप ऐप के जरिए इंटरनेशनल या डोमेस्टिक ट्रांजंक्शन पर रोक लगा सकते हैं. लेकिन अब RBI इस फीचर को पूरे बैंक अकाउंट के लिए लागू करना चाहता है, जिससे कस्टमर्स को भरोसा डिजिटल पेमेंट्स पर मजबूत हो सके. इससे पहले RBI ने फ्रॉड रोकने के लिए पहली बार किए जाने वाले बड़े UPI पेमेंट्स में कुछ समय की देरी (Time Lag) रखने का सुझाव भी दिया था.

(ये भी पढ़ेंः भूलकर भी न करें ये गलती! रेंट पर AC लेने से पहले ये 5 बातें नहीं जानीं, तो जेब...)

हर पेमेंट पर होगी AI की नजर

सिर्फ इतना ही नहीं, RBI इस साल डिजिटल पेमेंट्स इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म यानी DPIP को लॉन्च करने की प्लानिंग में है. यह प्लेटफॉर्म एडवांस AI टेक्नोलॉजी पर काम करेगा. इसका काम देश में होने वाले हर डिजिटल ट्रांजेक्शन पर रीयल-टाइम नजर बनाए रखेगा और उसकी सुरक्षा जांच करके उसे एक रिस्क स्कोर देना होगा. अगर किसी ट्रांजंक्शन में थोड़ा भी खतरा दिखा, तो सिस्टम तुरंत अलर्ट हो जाएगा.

(ये भी पढ़ेंः  FREE या धोखा? बिना ₹1 लिए भी घर की सफाई कर रही हैं ये कंपनियां, लेकिन बदले में जो)

Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.

About the Author
author img
Udbhav Tripathi

उद्भव त्रिपाठी जी न्यूज डिजिटल में सब एडिटर हैं. वह जुलाई 2025 में जी न्यूज से जुड़े. टेक की खबरें लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं. उन्होंने अब तक Samsung, Realme और  Vivo जैसे स्मार्टफोन्स के रि...और पढ़ें

TAGS

RBI Kill SwitchBank Account Kill Switch

Trending news

48 डिग्री की आग के बाद मौसम का यू-टर्न! गुजरात से दिल्ली तक 3 दिन बारिश का अलर्ट
weather update
48 डिग्री की आग के बाद मौसम का यू-टर्न! गुजरात से दिल्ली तक 3 दिन बारिश का अलर्ट
क्या चीन और बांग्लादेश के खतरे ने ‘चिकन नेक’ पर तैयारी के लिए भारत को किया मजबूर?
DNA
क्या चीन और बांग्लादेश के खतरे ने ‘चिकन नेक’ पर तैयारी के लिए भारत को किया मजबूर?
बंगाल में सत्ता परिवर्तन के बाद घुसपैठ पर सख्ती, TMC की 'राज'नीति पर बड़ा खुलासा
West Bengal
बंगाल में सत्ता परिवर्तन के बाद घुसपैठ पर सख्ती, TMC की 'राज'नीति पर बड़ा खुलासा
भीषण गर्मी में बम की तरह क्यों फट रहे AC? इस्तेमाल से पहले इन बातों का ज्ञान जरूरी
DNA
भीषण गर्मी में बम की तरह क्यों फट रहे AC? इस्तेमाल से पहले इन बातों का ज्ञान जरूरी
2018 का फॉर्मूला 2026 में नहीं चलेगा, कुर्सी तो गई पर 'पावर' कैसे रखेंगे सिद्धारमैया
karnataka
2018 का फॉर्मूला 2026 में नहीं चलेगा, कुर्सी तो गई पर 'पावर' कैसे रखेंगे सिद्धारमैया
बंगाल में घोटाले पर अब नया खुलासा, महिला योजना का लाभ आखिर कैसे उठा रहे थे पुरुष?
DNA
बंगाल में घोटाले पर अब नया खुलासा, महिला योजना का लाभ आखिर कैसे उठा रहे थे पुरुष?
ममता राज में मौज काटता रहा बांग्लादेश का अब्दुल, सरकार बदलते ही फूटी किस्मत!
West Bengal
ममता राज में मौज काटता रहा बांग्लादेश का अब्दुल, सरकार बदलते ही फूटी किस्मत!
अब नहीं चलेगी तारीख पर तारीख... SC का आदेश, 3 महीने के अंदर सुनाना होगा फैसला
Supreme Court
अब नहीं चलेगी तारीख पर तारीख... SC का आदेश, 3 महीने के अंदर सुनाना होगा फैसला
स्पेस सुपरहीरो की CAR देखने पहुंचे NSA डोभाल, पहले छुआ फिर बात की और यादों में खो गए
Ajit Doval
स्पेस सुपरहीरो की CAR देखने पहुंचे NSA डोभाल, पहले छुआ फिर बात की और यादों में खो गए
पहले तपती गर्मी अब मानसून की मार... पिछले 3 सालों में सबसे कम बरसेंगे इंद्र देवता
weather update
पहले तपती गर्मी अब मानसून की मार... पिछले 3 सालों में सबसे कम बरसेंगे इंद्र देवता