अब नहीं डूबेगी मेहनत की कमाई! RBI ला रहा है AI वाला Kill Switch, एक बटन दबाते ही लॉक होगा बैंक अकाउंट

RBI Kill Switch: UPI और नेट बैंकिंग का इस्तेमाल करने वालों के लिए राहत भरी खबर है! भारत में डिजिटल ट्रांजेक्शन की रफ्तार जितनी तेजी से बढ़ रही है, उतनी ही तेजी से ऑनलाइन फ्रॉड करने वाले ठग भी एक्टिव हो गए हैं. लोगों की मेहनत की कमाई पल भर में गायब कर देते हैं. लेकिन अब आपकी मेहनत की कमाई को साइबर ठग की नजर से बचाने के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी RBI एक ऐसा टूल लाने जा रहा है, जिससे स्कैमर्स के हाथ बंध जाएंगे.

अगर आपको जरा सा भी शक हुआ कि आपके खाते के साथ कोई छेड़छाड़ कर रहा है, या करने की कोशिश कर रहा है, तो अब आपको बैंक को फोन करने या कस्टमर केयर के पास कॉल लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी. RBI बैंक अकाउंट के लिए एक किल स्विच फीचर लाने की तैयारी में है, इसके जरिए आप खुद, मात्र एक क्लिक में अपने अकाउंट से होने वाले सभी डिजिटल पेमेंट्स को तुरंत लॉक कर सकेंगे.

RBI ने अपनी ताजा सालाना रिपोर्ट में बताया कि इस नए सिस्टम के तहत यूजर्स को अपने सभी डिजिटल पेमेंट मोड्स को ऑन या ऑफ करने की सुविधा मिलेगी. यानी जब आपको जरूरत हो, तब पेमेंट ऑन रखें और जब जरूरत न हो, तो उसे बद कर दें.

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क्या है Kill Switch?

यह एक फीचर होगा, जिसे ऑन करते ही आपके बैंक अकाउंट से होने वाले सभी तरह के ऑनलाइन पेमेंट पर तुरंत रोक लग जाएगी. इससे फ्रॉड करने वालों को मौका ही नहीं मिलेगा.

कार्ड्स की तरह अब पूरे अकाउंट पर मिलेगा कंट्रोल

फिलहाल, इस तरह की सुविधा सिर्फ डेबिट और क्रेडिट कार्ड्स के लिए उपलब्ध है, जहां आप ऐप के जरिए इंटरनेशनल या डोमेस्टिक ट्रांजंक्शन पर रोक लगा सकते हैं. लेकिन अब RBI इस फीचर को पूरे बैंक अकाउंट के लिए लागू करना चाहता है, जिससे कस्टमर्स को भरोसा डिजिटल पेमेंट्स पर मजबूत हो सके. इससे पहले RBI ने फ्रॉड रोकने के लिए पहली बार किए जाने वाले बड़े UPI पेमेंट्स में कुछ समय की देरी (Time Lag) रखने का सुझाव भी दिया था.

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हर पेमेंट पर होगी AI की नजर

सिर्फ इतना ही नहीं, RBI इस साल डिजिटल पेमेंट्स इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म यानी DPIP को लॉन्च करने की प्लानिंग में है. यह प्लेटफॉर्म एडवांस AI टेक्नोलॉजी पर काम करेगा. इसका काम देश में होने वाले हर डिजिटल ट्रांजेक्शन पर रीयल-टाइम नजर बनाए रखेगा और उसकी सुरक्षा जांच करके उसे एक रिस्क स्कोर देना होगा. अगर किसी ट्रांजंक्शन में थोड़ा भी खतरा दिखा, तो सिस्टम तुरंत अलर्ट हो जाएगा.

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