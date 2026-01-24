Advertisement
अब बैंक आएगा आपके घर! RBI ने दी बुजुर्गों और दिव्यांगों को बड़ी राहत, जानिए आपको कैसे मिलेगा फायदा

अब बैंक आएगा आपके घर! RBI ने दी बुजुर्गों और दिव्यांगों को बड़ी राहत, जानिए आपको कैसे मिलेगा फायदा

क्‍या आपके घर में भी दादा-दादी, माता-पिता या कोई दिव्यांग हैं? तो यह खबर आपके लिए खास हो सकती है. क्योंकि उम्र की इस पड़ाव में अक्सर लोगों को बैंक से जुड़े कामों को करने में काफी परेशानी होती है. बैंक लंबी लाइन, भीड़ और बार-बार वाहां जाने की मजबूरी लोगों को थका देती है. अब आरबीआई के आदेश के बाद ऐसे लोग घर बैठे ही बैंक से जुड़े काम कर सकते हैं. इसके लिए आप DSB ऐप की मदद ले सकते हैं. 

Written By  Santosh Mishra|Last Updated: Jan 24, 2026, 06:57 AM IST
अब बैंक आएगा आपके घर! RBI ने दी बुजुर्गों और दिव्यांगों को बड़ी राहत, जानिए आपको कैसे मिलेगा फायदा

अगर आपके घर पर कोई बुजुर्ग या दिव्यांग सदस्य रहता है, तो यह खबर आपके लिए बड़ी राहत ला सकती है. क्योंकि ऐसे लोगों के लिए बैंक का काम निपटाना अक्सर बड़ी परेशानी बन जाता है. लोगों को बैंक लंबी लाइन, भीड़ और बार-बार वाहां जाने की मजबूरी थका देती है. लेकिन अब RBI के न‍िर्देशों के बाद देश के 12 बड़े सरकारी बैंकों को बुजुर्गों और द‍िव्‍यांगों के ल‍िए घर पर बैंकिंग सेवा देनी होगी. इस सुविधा के बाद आप जरूरी बैंकिंग काम अब घर बैठे-बैठे कर सकते हैं. इस सुविधा का लाभ आप DSB ऐप की मदद से उठा सकते हैं. हम यहां आपको इसकी पूरी जानकारी दे रहे हैं.  

क्यों खास है यह सुविधा?
यह सुविधा आपके घर में बुजुर्ग या दिव्‍यांग के लिए बेहद खास हैं. इससे बुजुर्गों को अपनी पेंशन, लाइफ सर्टिफ‍िकेट जमा करने या KYC जैसे कामों के लिए बैंक जाने की जरूरत नहीं हैं. RBI के अनुसार देश के प्रमुख सरकारी बैंकों ने अपने ग्राहकों के लिए इस सुविधा को शुरू की है. इसका फायदा 70 वर्ष से ज्‍यादा उम्र के बुजुर्गों और दिव्‍यांग लोगों को होगा. इसके लिए आपको DSB ऐप की मदद लेनी होगी.  

कैसे काम करती है यह सुविधा?
इसके लिए एक खास मोबाइल ऐप का इस्तेमाल किया जाता है, जिसके जरिए ग्राहक बैंक सेवा को घर बुला सकता है. जिन लोगों के खाते सरकारी बैंकों में हैं, वे इस सुविधा का फायदा उठा सकते हैं. ऐप डाउनलोड करने के बाद सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना होता है. यह रजिस्ट्रेशन उसी मोबाइल नंबर से होता है जो बैंक खाते से जुड़ा हो. इस ऐप को आप PSB Alliance Doorstep Banking (DSB) नाम से गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं. 

12 सरकारी बैंक दे रहे हैं सुविधा
DSB ऐप अभी 12 सरकारी बैंक यह सेवा दे रहे हैं. इनमें बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, केनरा बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक, पंजाब एंड सिंध बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, यूको बैंक और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया शामिल हैं. अगर इन बैंकों में आपका खाता है तो आप घर पर ही बैंकिंग सेवाएं मंगा सकते हैं.

DSB ऐप से ऐसे निकालें पैसे
अगर आप इस सुविधा का लाभ लेना चाहते हैं, तो हम नीचें स्टेप बाय स्टेप इसकी जानकारी दे रहे हैं. इन स्टेप्स को फॉलो कर आप घर बैठे बैंकिंग सेवा का लाभ उठा सकते हैं.  
स्टेप 1. सबसे पहले आपको गूगल प्ले स्टोर से PSB Alliance Doorstep Banking (DSB) ऐप को डाउनलोड करना होगा.
स्टेप 2. आप टोल-फ्री नंबर 1800 1030 पर कॉल करके भी कनेक्‍ट कर सकते हैं. 
स्टेप 3. ऐप डाउनलोड करने के बाद उसी मोबाइल नंबर से ऐप पर रजिस्‍टर करें जो बैंक में रजिस्‍टर हो. 
स्टेप 4. रजिस्ट्रेशन के बाद आप अपनी जरूरत के अनुसार मिलने वाली सुविधाओं का चयन कर सकते हैं. इसमें कैश निकालना, लाइफ सर्टिफ‍िकेट जमा करना और केवाईसी अपडेट करवाना जैसी सुविधा सामिल हैं. 
स्टेप 5. अब आप तारीख और समय का चयन करें. 
स्टेप 6. अब बैंक का एजेंट आपकी मदद करने घर आएगा तो बैंकिंग से जुड़े काम करवा लें. 

कितने पैसे लगेंगे?
घर पर बैंक सेवा बुलाने के लिए मामूली शुल्क देना होता है. एक बार विजिट के लिए करीब 75 रुपये और टैक्स अलग से लिया जाता है. इससे थोड़े से खर्च में आपको बड़ी सुविधा मिल जाती है. ध्यान रखें कि जब भी कोई बैंक एजेंट आपके घर आए तो अपना एटीएम पिन, ओटीपी या पासवर्ड किसी को न बताएं. कोई भी बैंक एजेंट कभी भी आपकी पर्सनल डिटेल्स नहीं लेता है. RBI की यह सुविधा बुजुर्ग या दिव्‍यांग के लिए बेहद खास हैं. इससे बुजुर्गों को बैंक जाने की चिंता नहीं करनी बल्की बैंक खुद उनके दरवाजे तक आएगी.   

