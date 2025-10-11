Advertisement
अब इंटरनेट खत्म होने पर भी नहीं रुकेगी पेमेंट, RBI लाया 'ऑफलाइन E रुपया', झटपट होगी ट्रांजैक्शन

Offline Digital Rupee: RBI ने डिजिटल रुपये का ऑफलाइन फीचर लॉन्च किया है. अब बिना इंटरनेट के भी पेमेंट आसानी से संभव होंगी. यह दूर-दराज के इलाकों के लिए फायदेमंद साबित होगा जहां पर नेटवर्क कमजोर रहता है. आइए जानते हैं इस नई तकनीक के बारे में.

 

Written By  Mumtaj Pathan|Last Updated: Oct 11, 2025, 12:26 PM IST
Offline Payment Without Internet: RBI ने हाल ही में 'ऑफलाइन डिजिटल रुपया' लॉन्च किया है. अब लोग बिना इंटरनेट या नेटवर्क के भी आसानी से डिजिटल पेमेंट कर सकेंगे. यह भारतीय रुपये का डिजिटल रूप है. इसे आप डिजिटल वॉलेट में कैश की तौर पर स्टोर कर सकते हैं.

पेमेंट करने के लिए आपको QR कोड स्कैन या केवल एक टैप करना पड़ेगा. आइए जानते हैं कि UPI से भी तेज इस नई तकनीक को कैसे आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं.

क्या है डिजिटल रुपया?
डिजिटल रुपया या फिर e₹ भारत की सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी है. इसे भारतीय करेंसी का डिजिटल रूप कहा जा सकता है. बता दें कि देश में 15 बैंक इस डिजिटल वॉलेट को यूज करने की सुविधा दे रहे हैं. RBI की इस पर टैगलाइन है "कैश, लेकिन डिजिटल". आप इस डिजिटल करेंसी को अपने डिजिटल वॉलेट में वैसे ही रख सकते हैं जैसे आप पर्स में पैसे रखते हैं. 

डिजिटल रुपये ऑफलाइन फीचर्स 

डिजिटल रुपये का ऑफलाइन फीचर कमजोर या बिना इंटरनेट वाले, दूरदराज और ग्रामीण इलाकों के लिए मददगार है. यह नया फीचर NFC (Near Field Communication) टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके पेमेंट कंप्लीट करता है. इसके लिए सिर्फ मोबाइल सिग्नल होने चाहिए. पेमेंट करने के लिए आपको वॉलेट ओपन करने के बाद जितने रुपये देने है उसे सेलेक्ट करें और दुकानदार की मशीन पर अपने फोन को बस टैप करना है. इसके जरिए बिना इंटरनेट के भी पेमेंट आसानी से हो जाएगी. RBI इसके यूज को बढ़ाने के लिए कई समाधान टेस्ट कर रहा है ताकि डिजिटल रुपये का अधिक इस्तेमाल करें.

UPI और डिजिटल रुपये में अंतर जानिए

UPI केवल पेमेंट करने का एक सिस्टम है जो बैंक में रखे हुए पैसे को ट्रांसफर करने में मदद करता है. वहीं, डिजिटल रुपया (e₹) कैश का ही एक डिजिटल रूप है. e₹ से पेमेंट करते समय बैंक अकाउंट की जरूरत नहीं होती है. पैसों का लेन-देन डायरेक्ट दो e₹ वॉलेट के बीच होता है. डिजिटल रुपये वॉलेट से UPI के QR कोड को भी आसानी से स्कैन करके पेमेंट कर सकते हैं.

