RE-NEET परीक्षा को पारदर्शी और लीक-फ्री बनाने के लिए भारत सरकार ने टेलीग्राम (Telegram) पर अस्थाई प्रतिबंध लगा दिया है. इस फैसले के बाद हर किसी के जेहन में एक ही सवाल घूम रहा है कि आखिर सरकार ने व्हाट्सऐप (WhatsApp) या सिग्नल (Signal) जैसी अन्य मशहूर मैसेजिंग ऐप्स को छोड़कर केवल टेलीग्राम पर ही डिजिटल स्ट्राइक क्यों की? आखिर टेलीग्राम के भीतर ऐसा क्या है जो देश के बड़े-बड़े एग्जाम्स का पेपर लीक करने वाले या फर्जी पेपर बेचने वाले जालसाज सिर्फ इसी ऐप का रुख करते हैं? दरअसल, टेलीग्राम की बनावट और इसके कुछ सुपर-एडवांस फीचर्स ही इसे सुरक्षा एजेंसियों के लिए एक बड़ी चुनौती और लीक माफिया के लिए सबसे सुरक्षित ठिकाना बनाते हैं. आइए इस पूरी इनसाइड स्टोरी को आसान भाषा में समझते हैं.
टेलीग्राम एक अंतरराष्ट्रीय मैसेजिंग ऐप है, जिसकी सबसे बड़ी खासियत और कमजोरी इसकी गोपनीयता नीति (Privacy Policy) है. टेलीग्राम की बनावट ऐसी है कि यहाँ किसी भी संदिग्ध या फर्जी अकाउंट को ट्रैक करना कानूनन बेहद मुश्किल और वक्त लेने वाला काम होता है. चूंकि इसके सर्वर भारत से बाहर हैं, इसलिए भारतीय जांच एजेंसियों को अपराधियों का डेटा या आईपी एड्रेस निकालने में लंबा समय लग जाता है. इस समय का फायदा उठाकर जालसाज और साइबर क्रिमिनल्स बड़ी आसानी से कानून के शिकंजे से बच निकलते हैं.
व्हाट्सऐप पर आप एक ग्रुप में सीमित लोगों को ही जोड़ सकते हैं, लेकिन टेलीग्राम की कहानी बिल्कुल अलग है. टेलीग्राम के एक सिंगल ग्रुप में अधिकतम 2 लाख (2,00,000) मेंबर्स को एक साथ शामिल किया जा सकता है. पेपर लीक करने वाले गिरोह इसी फीचर का सबसे ज्यादा फायदा उठाते हैं. वे परीक्षा से ठीक पहले 'PAPER LEAKED NEET' या 'Private Mafia' जैसे नामों से ग्रुप बनाते हैं और पल भर में किसी भी फर्जी प्रश्न पत्र या अफवाह को एक साथ लाखों छात्रों तक सर्कुलेट कर देते हैं. इतने बड़े पैमाने पर जानकारी फैलाना व्हाट्सऐप या सिग्नल पर संभव नहीं है.
टेलीग्राम के भीतर मिलने वाला 'सीक्रेट चैट्स' (Secret Chats) का फीचर अपराधियों के लिए एक अभेद्य दीवार की तरह काम करता है. इस फीचर में एडवांस एंड-टू-एंड एनक्रिप्शन मिलता है, जिसका मतलब है कि चैट में होने वाली बातचीत को सिर्फ मैसेज भेजने वाला और प्राप्त करने वाला ही देख सकता है. बीच में कोई भी तीसरी पार्टी या देश की बड़ी से बड़ी जांच एजेंसी भी उस चैट को इंटरसेप्ट या डिकोड नहीं कर सकती है. इसी सीक्रेट मोड के कारण जालसाज बेखौफ होकर पैसों के लेन-देन और फर्जी उत्तर पुस्तिकाओं का सौदा करते हैं.
व्हाट्सऐप की तुलना में टेलीग्राम डेवलपर्स को 'ओपन बॉट एपीआई' की खुली छूट देता है. इसकी मदद से कोई भी हैकर या साइबर ठग मात्र कुछ मिनटों के भीतर एक ऑटोमैटिक रोबोटिक अकाउंट यानी 'बॉट' तैयार कर लेता है. इस बॉट का इस्तेमाल छात्रों को फंसाने के लिए फिशिंग लिंक भेजने, नकली कस्टमर सपोर्ट बनाने, ओटीपी (OTP) चुराने और परीक्षा के नाम पर पैसे ऐंठने के लिए किया जाता है. ये बॉट्स बिना किसी इंसानी मदद के बैकग्राउंड में एक्टिव रहकर हजारों छात्रों को एक साथ अपना शिकार बना लेते हैं.
इस प्रतिबंध की सबसे बड़ी वजह हाल ही में उत्तर प्रदेश पुलिस की स्पेशल टास्क फोर्स (UP STF) द्वारा किया गया एक बड़ा खुलासा भी है. एसटीएफ ने एक ऐसे ही फर्जी रैकेट को दबोचा था जो टेलीग्राम पर बड़े-बड़े चैनल्स बनाकर परीक्षा से ठीक एक दिन पहले असली प्रश्न पत्र देने का झांसा देकर छात्रों से लाखों रुपये वसूल रहा था. जब जांच एजेंसियों को लगा कि केवल चैनल्स को डिलीट करने से यह संगठित नेटवर्क नहीं रुकेगा, तब सरकार ने री-एग्जाम की पवित्रता और छात्रों के भविष्य को बचाने के लिए टेलीग्राम के एक्सेस को ही अस्थाई रूप से ब्लॉक करने का यह ऐतिहासिक कदम उठाया.