Krafton बना Real Cricket mobile Game का ऑफिशियल पब्लिशर, जानिए सारी डिटेल्स यहां

Krafton ने आधिकारिक रूप से घोषणा की है कि अब वह Real Cricket मोबाइल गेम का पब्लिशर होगा. यह भारत के सबसे बड़े होमग्रोन क्रिकेट गेमिंग फ्रेंचाइज़ में से एक है, जिसे लाखों खिलाड़ी रोजाना खेलते हैं. यह बदलाव Krafton और पुणे की गेमिंग स्टूडियो Nautilus Mobile के बीच बढ़ती पार्टनरशिप का हिस्सा है. कल से गेम में नया अपडेट लाइव हो जाएगा, जो इस बदलाव की शुरुआत को दर्शाएगा. मार्च 2025 में Krafton ने Nautilus Mobile का मेजॉरिटी अधिग्रहण किया था, और यह कदम भारत-केंद्रित गेमिंग अनुभव को और आगे ले जाने की कंपनी की रणनीति को मजबूत करता है.

Krafton–Nautilus की नई साझेदारी और आगे की योजना

Real Cricket भारत में लंबे समय से सबसे लोकप्रिय क्रिकेट सिमुलेशन गेम रहा है. अब इस नए बदलाव के बाद, पब्लिशिंग की जिम्मेदारी Krafton संभालेगा, जबकि Nautilus गेम के डेवलपमेंट पर काम करता रहेगा. दोनों कंपनियों का लक्ष्य है कि Krafton की ग्लोबल पब्लिशिंग स्किल और Nautilus के क्रिकेट गेम डेवलपमेंट के 10 साल के अनुभव को मिलाकर गेम को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया जाए. Krafton अब गेम में बेहतर इन-गेम सिस्टम, मजबूत लाइव ऑपरेशन और कम्युनिटी-फोकस्ड अनुभव पर काम करेगा. आने वाले समय में नए ईस्पोर्ट्स सेंटर, इवेंट्स और कनेक्टेड फॉर्मेट्स लॉन्च किए जाएंगे, ताकि खिलाड़ी पूरे साल गेम से जुड़े रहें.

नए अपडेट में आ रहे हैं बड़े बदलाव

इस बड़े बदलाव के साथ Real Cricket में दो नए सिस्टम जोड़े जा रहे हैं, जो शुरुआत से ही खिलाड़ी के अनुभव को बदल देंगे. पहला है RC Pass, जो 30 दिनों का प्रोग्रेशन सिस्टम होगा. इसमें खिलाड़ियों को चैलेंजेस पूरे करने पर एक्सक्लूसिव रिवॉर्ड्स मिलेंगे. दूसरा है Real Rewards T20 Series, जिसमें खिलाड़ी अपनी इन-गेम परफॉर्मेंस के आधार पर लीडरबोर्ड पर जगह बनाकर रियल-वर्ल्ड प्राइज जीत सकेंगे. यह फीचर खासकर उन खिलाड़ियों के लिए आकर्षक होगा, जो गेम को प्रतिस्पर्धात्मक तरीके से खेलते हैं.

गेम में विजुअल अपग्रेड और नई कमेंट्री का अनुभव

नए अपडेट में गेम के विजुअल्स को भी काफी बेहतर किया गया है. खिलाड़ियों को नए एनीमेशन, सुगम इंटरफेस और अपडेटेड हिंदी कमेंट्री मिलेगी, जिससे गेम और ज्यादा रियलिस्टिक महसूस होगा. इसके अलावा कुछ IPL टीमों जैसे राजस्थान रॉयल्स, मुंबई इंडियंस, लखनऊ सुपर जायंट्स, सनराइजर्स हैदराबाद और पंजाब किंग्स को भी आधिकारिक तौर पर लाइसेंस किया गया है. आगे और टीमें भी जोड़ी जाएंगी.

Make in India को बढ़ावा देने की Krafton की रणनीति

Krafton का कहना है कि यह कदम उसकी Make-in-India रणनीति को और मजबूत करेगा. कंपनी भारतीय स्टूडियो और भारतीय गेमिंग IP को ग्लोबल स्तर पर आगे बढ़ाने की योजना बना रही है. Real Cricket इस रणनीति के केंद्र में होगा. आने वाले महीनों में नए टूर्नामेंट, कम्युनिटी इवेंट्स और बड़े कंटेंट अपडेट जारी किए जाएंगे.