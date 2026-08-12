मिल गया 1400 साल पुराना 'असली थॉर'! हाथ कटा तो बंदे ने कलाई पर ही बांध लिया खूंखार चाकू, वैज्ञानिकों का घूमा दिमाग

क्या आपने मशहूर टीवी शो 'द वॉकिंग डेड' का वह किरदार देखा है, जिसका हाथ कट जाने पर वह उस पर एक घातक हथियार बांध लेता है? आपको जानकर हैरानी होगी कि यह महज कोई फिल्मी कहानी नहीं है. आज से करीब 1400 साल पहले इटली की धरती पर एक ऐसा ही असली योद्धा रहता था. जब इस शख्स का दाहिना हाथ एक खौफनाक हादसे में कट गया, तो उसने गम मनाने के बजाय अपनी कलाई पर एक लोहे का चाकू बांध लिया. इस पुरातात्विक खोज ने पूरी दुनिया के वैज्ञानिकों और डॉक्टरों को हैरान कर दिया है.
इतिहास हमेशा अपने अंदर ऐसे कई रहस्य छिपाकर रखता है, जो जब सामने आते हैं तो इंसान दंग रह जाता है. इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक, हाल ही में इटली में हुई एक पुरातात्विक खुदाई में वैज्ञानिकों के हाथ एक ऐसा कंकाल लगा है, जिसने प्राचीन मानव के जीने के जज्बे और उनके दिमाग की क्षमता को साबित कर दिया है. इकॉनॉमिक टाइम्स की एक रिपोर्ट के अनुसार, इटली के वेनेटो क्षेत्र के पोवेग्लियानो वेरोनीस में लोंगोगार्ड कालीन एक कब्रिस्तान मिला है. इस जगह पर करीब 160 से अधिक कब्रों की खुदाई की गई. लेकिन इनमें से एक कंकाल ऐसा था, जिसने वैज्ञानिकों का ध्यान अपनी ओर खींच लिया. इस कंकाल को वैज्ञानिकों ने 'T US 380' कोड नाम दिया है.
वैज्ञानिकों की शुरुआती जांच से पता चला है कि यह कंकाल 6वीं से 8वीं सदी के बीच का है. यह किसी बुजुर्ग पुरुष का कंकाल है, जो अपने समय में एक भयंकर हादसे का शिकार हुआ था. इस शख्स का दाहिना हाथ कलाई के पास से पूरी तरह गायब था. उस दौर में जब न तो आधुनिक सर्जरी थी, न ही दर्द मिटाने की दवाइयां और न ही इंफेक्शन रोकने वाले एंटीबायोटिक्स, तब इस इंसान का हाथ कटने के बाद जिंदा बच जाना ही किसी चमत्कार से कम नहीं था. लेकिन जो बात सबसे ज्यादा चौंकाने वाली थी, वह था उसका हाथ कटने के बाद का इंतजाम.
यूनिवर्सिटी ऑफ रोम की प्रसिद्ध एंथ्रोपोलॉजिस्ट इलियाना मिकारेली के नेतृत्व में हुई इस स्टडी से पता चला कि इस इंसान का हाथ किसी बहुत भारी और तेज हथियार से एक ही वार में काटा गया था. हालांकि यह अभी तक साफ नहीं हो पाया है कि उसका हाथ कैसे कटा. इसके पीछे तीन मुख्य आशंकाएं जताई जा रही हैं. पहली संभावना यह है कि युद्ध के दौरान किसी दुश्मन के वार से उसका हाथ कट गया हो, क्योंकि लोंगोगार्ड समाज के पुरुष अक्सर युद्ध लड़ा करते थे. दूसरी वजह कोई मेडिकल इमरजेंसी हो सकती है. तीसरी और सबसे खौफनाक वजह यह मानी जा रही है कि उस दौर में अपराध की सजा के तौर पर हाथ काटने का नियम था.
जब इस कंकाल की कब्र खोली गई, तो उसकी पोजिशन बाकी कंकालों से बिल्कुल अलग थी. बाकी सभी पुरुषों के हाथ सीधे उनके शरीर के बगल में रखे थे, जबकि इस शख्स का दाहिना कटा हुआ हाथ उसके पेट के ऊपर रखा हुआ था. सबसे हैरान करने वाली बात यह थी कि उसकी कलाई की हड्डी के ठीक आगे एक लोहे के चाकू का पिछला हिस्सा लगा हुआ था. बारीकी से जांच करने पर वैज्ञानिकों को वहां एक 'D' आकार का लोहे का बकल और चमड़े के सड़े हुए अवशेष मिले. इससे यह साफ हो गया कि यह चाकू महज कब्र में शव के साथ रखा नहीं गया था, बल्कि इस शख्स ने अपने जिंदा रहते हुए अपनी कलाई पर इस चाकू को बेल्ट और होल्डर की मदद से कसकर बांध रखा था.
इस खोज में एक और सबसे अजीब और हैरान कर देने वाला सबूत इस शख्स के दांतों से मिला. जब वैज्ञानिकों ने उसके दांतों का सीटी स्कैन और माइक्रोस्कोपिक एनालिसिस किया, तो पता चला कि उसके दांत बहुत ज्यादा घिसे हुए थे. वैज्ञानिक इस नतीजे पर पहुंचे कि वह शख्स हर दिन अपनी कलाई पर चाकू और उसके होल्डर को कसने के लिए अपने दांतों का इस्तेमाल करता था. वह एक हाथ से बेल्ट पकड़कर अपने दांतों से खींचता होगा ताकि चाकू कलाई पर पूरी तरह फिट बैठ सके. यह दृश्य अपने आप में बेहद खौफनाक और हैरान कर देने वाला है.
इस शख्स की कलाई की हड्डियों की जांच करने पर एक नई हड्डी की परत (कैलस) जमी हुई मिली. यह परत तभी बनती है जब कलाई पर बार-बार कोई भारी या सख्त चीज कसी जाती है या इस्तेमाल की जाती है. इसके अलावा हड्डियों का घनत्व भी कम पाया गया, जो यह बताता है कि उसने इस नकली प्रोस्थेटिक हाथ यानी चाकू का इस्तेमाल कई सालों तक लगातार किया था. इसका मतलब है कि वह हाथ कटने के तुरंत बाद मरा नहीं, बल्कि उसने इस शारीरिक अपंगता को स्वीकार किया और कई सालों तक एक हाथ में चाकू बांधकर अपनी जिंदगी जी.
अब सबसे बड़ा सवाल यह उठता है कि वह शख्स अपनी कलाई पर चाकू बांधकर आखिर करता क्या था? इसका कोई सटीक जवाब अभी तक नहीं मिल सका है. हालांकि वैज्ञानिकों का मानना है कि इसके कई इस्तेमाल हो सकते हैं. पहला यह कि वह अपने रोजमर्रा के कामों को करने और चीजों को उठाने या पकड़ने के लिए इस चाकू की मदद लेता होगा. दूसरा कारण अपनी आत्मरक्षा (Self-Defence) हो सकता है, क्योंकि उस दौर में एक हाथ वाले इंसान को कमजोर समझकर कोई भी हमला कर सकता था. तीसरा कारण यह भी हो सकता है कि उसने अपने समाज में अपना खौफ या रुतबा कायम रखने के लिए ऐसा खौफनाक रूप अपनाया हो.
इस रिसर्च की सबसे बड़ी सीख यह नहीं है कि उसके पास चाकू वाला हाथ था, बल्कि सबसे बड़ी बात यह है कि उस दौर के समाज में इंसानी देखभाल का स्तर कितना ऊंचा था. 1400 साल पहले जब कोई एंटीबायोटिक नहीं थी, तब कलाई कटने के बाद अत्यधिक खून बहने या इंफेक्शन होने से इंसान की मौत मिनटों या दिनों में हो जाती थी. लेकिन इस शख्स का जख्म पूरी तरह से भर चुका था. इसका सीधा मतलब यह है कि उस दौर में भी लोगों के पास मेडिकल की समझ थी. उसके साथियों या परिवार ने उसका खून रोका, उसके जख्म को साफ रखा और उसे ठीक होने तक पूरा सहारा दिया.
'T US 380' का यह कंकाल केवल एक अनोखी कहानी नहीं है, बल्कि यह इस बात का जीता-जागता सबूत है कि 1400 साल पहले भी इंसान किसी बड़ी शारीरिक विकलांगता के सामने घुटने नहीं टेकता था. आधुनिक नकली अंग (Prosthetics) बनने से सदियों पहले इस लोंगोगार्ड योद्धा ने न केवल जीवित रहने का रास्ता निकाला, बल्कि अपनी कलाई पर ही एक नया हथियार विकसित कर लिया.