Advertisement
trendingNow13046444
Hindi Newsटेकओमान में PM Modi के कान में ये क्या दिखा? इसे इयररिंग समझने की गलती न करें, हकीकत कुछ और है!

ओमान में PM Modi के कान में ये क्या दिखा? इसे 'इयररिंग' समझने की गलती न करें, हकीकत कुछ और है!

PM Modi Ear Gadget: पीएम नरेंद्र मोदी की ओमान दौर के दौरान की एक तस्वीर सोशल मीडिया पर खूब शेयर हो रही है. तस्वीर में उनके कान में जो चीज नजर आई उसे कई लोगों ने इयररिंग समझ रहे हैं लेकिन हकीकत कुछ और है. यह कोई फैशन एक्सेसरी नहीं बल्कि हाई-टेक गैजेट है. विदेश यात्राओं और डिप्लोमेटिक बैठकों में इस तरह के गैजेट का इस्तेमाल नेताओं के लिए आम है. आइए जानते हैं यह क्या है.

Written By  Udbhav Tripathi|Last Updated: Dec 19, 2025, 01:53 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

ओमान में PM Modi के कान में ये क्या दिखा? इसे 'इयररिंग' समझने की गलती न करें, हकीकत कुछ और है!

PM Modi Ear Gadget: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओमान यात्रा पर पहुंचे तो एक तस्तीर ने सोशल मीडिया पर सबका ध्यान अपनी ओर खींचा. सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बनी हुई तस्वीरों में PM मोदी के कान में एक खास गैजेट लगा हुआ साफ नजर आ रहा है जिसे देखकर लोग तरह-तरह के सवाल पूछने लगे. क्या यह कोई नया टेक्नोलॉजी डिवाइस है? इसका इस्तेमाल किस लिए किया जाता है? आखिर प्रधानमंत्री मोदी ने इसे क्यों पहनते हैं? तो आइए आज के इस आर्टिकल में इन्हीं सवालों का जवाब जानते हैं, साथ में यह भी जानेंगे कि यह गैजेट क्यों विदेश यात्रा पर खास भूमिका निभाती है.

पीएम नरेंद्र मोदी अपने 4 दिवसीय विदेश दौरे के क्रम में बुधवार को इथियोपिया से ओमान पहुंच थे. जहां उनका स्वागत ओमान के उप प्रधानमंत्री ने किया. उनके स्वागत में ट्रेडिशनल डांस और गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया है. इसी दौरान की एक तस्वीर ने सबका ध्यान अपनी ओर खींच लिया. इस तस्वीर में पीएम मोदी के बाएं काम पर कुछ नजर आ रहा है. यह कोई फैन्सी एक्सेसरीज नहीं बल्कि एक रियल टाइम ट्रांसलेशन डिवाइस है. यह ट्रांसलेशन डिवाइस रियल टाइम में बातों को ट्रांसलेट कर देती है. इस डिवाइस की मदद से सामने वाले की भाषा समझने में मदद मिलती है. इस तरह के डिवाइसों का इस्तेमाल ज्यादातर हाई-लेवल डिप्लोमेटिक बैठकों में या फिर दूसरे देश के लोगों से बातचीत के दौरान किया जाता है, जिससे उनकी बात आसानी से समझी जा सके.

इस डिवाइस की सहायता से दो अलग-अलग भाषा बोलने वाले लोगों के लिए स्पष्ट बातचीत हो पाती है. पीएम मोदी के कानों में यह डिवाइस उस समय दिखाई दिया ज ब वो ओमान के डिप्टी प्रधानमंत्री सैय्यद शिहाब बिन तारिक अल से मिल रहे हैं. बता दें कि ओमान में अरबी बोली जाती है. ऐसे में दोनों नेताओं के बीच बातचीत के लिए इस डिवाइस का इस्तेमाल किया गया.

Add Zee News as a Preferred Source

ये भी पढे़ंः मुंबई के बाद दिल्ली पहुंची Starlink: OpenAI के पड़ोस में बुक की 50 सीटें

ओमान के बीच हुआ ये बड़ा समझौता
आपको बता दें कि पीएम मोदी की इस यात्रा में दोनों देशों के बीच फ्री ट्रेड समझौता हुआ, जिसके तहत 98 फीसदी निर्यात पर कोई भी टैक्स नहीं लगेगा. जिससे भारत से एक्सपोर्ट होने वाले 98 फीसदी सामान पर कोई ड्यूटी नहीं लगाई जाएगी. ओमान यात्रा के दौरान पीएम मोदी ने इंडिया-ओमान बिजनेस फोरम को भी संबोधित किया. इस दौरान उन्होंने दोनों देशों के बीच सदियों पुराने समुद्री व्यापारिक रिश्तों के बारे में भी बात की. 

ये भी पढे़ंः राघव चड्ढा के सवाल पर बोले गडकरी, लाइन का झंझट होगा खत्म और हवा में ही कटेगा टोल

About the Author
author img
Udbhav Tripathi

उद्भव त्रिपाठी जी न्यूज डिजिटल में सब एडिटर हैं. वह जुलाई 2025 में जी न्यूज से जुड़े. टेक की खबरें लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं. उन्होंने अब तक Samsung, Realme और  Vivo जैसे स्मार्टफोन्स के रि...और पढ़ें

TAGS

PM Modi Ear GadgetReal time translation device

Trending news

ईंटें और चंदा इकट्ठा कर रहे हुमायूं कबीर, बाजार में आई 'बाबरी मस्जिद' वाली टीशर्ट
babri masjid news
ईंटें और चंदा इकट्ठा कर रहे हुमायूं कबीर, बाजार में आई 'बाबरी मस्जिद' वाली टीशर्ट
रिश्वतखोरी में फंसे पंजाब DIG भुल्लर को SC से नहीं मिली राहत, बरामद हुए थे करोड़ों
DIG Harcharan Singh Bhullar
रिश्वतखोरी में फंसे पंजाब DIG भुल्लर को SC से नहीं मिली राहत, बरामद हुए थे करोड़ों
मैं CM बना रहूंगा, नहीं हुआ कोई समझौता... सिद्धारमैया ने सत्ता बंटवारे को किया खारिज
CM Siddaramaiah
मैं CM बना रहूंगा, नहीं हुआ कोई समझौता... सिद्धारमैया ने सत्ता बंटवारे को किया खारिज
पीएम मोदी ने प्रियंका गांधी समेत सभी दलों के नेताओं से चाय पर की चर्चा
Lok Sabha Winter Session
पीएम मोदी ने प्रियंका गांधी समेत सभी दलों के नेताओं से चाय पर की चर्चा
दरगाह किसे कहते हैं, एक ही पीर बाबा की दो अलग-अलग जगह कब्र कैसे हो सकती है?
hazrat sayed bale shah peer dargah
दरगाह किसे कहते हैं, एक ही पीर बाबा की दो अलग-अलग जगह कब्र कैसे हो सकती है?
LoC से दूर PIA मार्क वाला गुब्बारा भारतीय सीमा में इतना अंदर कैसे आया? मचा हड़कंप!
Balloon
LoC से दूर PIA मार्क वाला गुब्बारा भारतीय सीमा में इतना अंदर कैसे आया? मचा हड़कंप!
आतंकी हमले की खाई थी कसम...दिल्ली बम हादसे में NIA का बड़ा एक्शन, यासिर को पकड़ा
Delhi Blast 2025
आतंकी हमले की खाई थी कसम...दिल्ली बम हादसे में NIA का बड़ा एक्शन, यासिर को पकड़ा
न्‍यूक्लियर एनर्जी बिल पर क्‍या BJP ने लिया यू-टर्न? कांग्रेस किस ओर कर रही इशारा
Shanti Bill
न्‍यूक्लियर एनर्जी बिल पर क्‍या BJP ने लिया यू-टर्न? कांग्रेस किस ओर कर रही इशारा
नीतीश कुमार ने 22 करोड़ मुसलमानों का अपमान किया, JK के ग्रैंड मुफ्ती ने जताया विरोध
Nasir ul Islam
नीतीश कुमार ने 22 करोड़ मुसलमानों का अपमान किया, JK के ग्रैंड मुफ्ती ने जताया विरोध
मैं अपनी मां की कसम खाकर कहता हूं... आधी रात संसद में ऐसा बोले कांग्रेस अध्यक्ष खरगे
indian parliament news
मैं अपनी मां की कसम खाकर कहता हूं... आधी रात संसद में ऐसा बोले कांग्रेस अध्यक्ष खरगे