ओमान में PM Modi के कान में ये क्या दिखा? इसे 'इयररिंग' समझने की गलती न करें, हकीकत कुछ और है!

PM Modi Ear Gadget: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओमान यात्रा पर पहुंचे तो एक तस्तीर ने सोशल मीडिया पर सबका ध्यान अपनी ओर खींचा. सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बनी हुई तस्वीरों में PM मोदी के कान में एक खास गैजेट लगा हुआ साफ नजर आ रहा है जिसे देखकर लोग तरह-तरह के सवाल पूछने लगे. क्या यह कोई नया टेक्नोलॉजी डिवाइस है? इसका इस्तेमाल किस लिए किया जाता है? आखिर प्रधानमंत्री मोदी ने इसे क्यों पहनते हैं? तो आइए आज के इस आर्टिकल में इन्हीं सवालों का जवाब जानते हैं, साथ में यह भी जानेंगे कि यह गैजेट क्यों विदेश यात्रा पर खास भूमिका निभाती है.

पीएम नरेंद्र मोदी अपने 4 दिवसीय विदेश दौरे के क्रम में बुधवार को इथियोपिया से ओमान पहुंच थे. जहां उनका स्वागत ओमान के उप प्रधानमंत्री ने किया. उनके स्वागत में ट्रेडिशनल डांस और गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया है. इसी दौरान की एक तस्वीर ने सबका ध्यान अपनी ओर खींच लिया. इस तस्वीर में पीएम मोदी के बाएं काम पर कुछ नजर आ रहा है. यह कोई फैन्सी एक्सेसरीज नहीं बल्कि एक रियल टाइम ट्रांसलेशन डिवाइस है. यह ट्रांसलेशन डिवाइस रियल टाइम में बातों को ट्रांसलेट कर देती है. इस डिवाइस की मदद से सामने वाले की भाषा समझने में मदद मिलती है. इस तरह के डिवाइसों का इस्तेमाल ज्यादातर हाई-लेवल डिप्लोमेटिक बैठकों में या फिर दूसरे देश के लोगों से बातचीत के दौरान किया जाता है, जिससे उनकी बात आसानी से समझी जा सके.

इस डिवाइस की सहायता से दो अलग-अलग भाषा बोलने वाले लोगों के लिए स्पष्ट बातचीत हो पाती है. पीएम मोदी के कानों में यह डिवाइस उस समय दिखाई दिया ज ब वो ओमान के डिप्टी प्रधानमंत्री सैय्यद शिहाब बिन तारिक अल से मिल रहे हैं. बता दें कि ओमान में अरबी बोली जाती है. ऐसे में दोनों नेताओं के बीच बातचीत के लिए इस डिवाइस का इस्तेमाल किया गया.

ओमान के बीच हुआ ये बड़ा समझौता

आपको बता दें कि पीएम मोदी की इस यात्रा में दोनों देशों के बीच फ्री ट्रेड समझौता हुआ, जिसके तहत 98 फीसदी निर्यात पर कोई भी टैक्स नहीं लगेगा. जिससे भारत से एक्सपोर्ट होने वाले 98 फीसदी सामान पर कोई ड्यूटी नहीं लगाई जाएगी. ओमान यात्रा के दौरान पीएम मोदी ने इंडिया-ओमान बिजनेस फोरम को भी संबोधित किया. इस दौरान उन्होंने दोनों देशों के बीच सदियों पुराने समुद्री व्यापारिक रिश्तों के बारे में भी बात की.

