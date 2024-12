इंतजार खत्म, भारत में इस दिन लॉन्च होगा Realme 14x 5G, इतनी होगी कीमत

Realme जल्द ही अपना नया स्मार्टफोन भारत में लॉन्च करने वाला है, जिसका नाम Realme 14x 5G है. कंपनी ने सोशल मीडिया पर इस फोन के डिजाइन और कलर्स की जानकारी शेयर की है. यह फोन Realme 12x 5G का अगला वर्जन होगा. फैंस बेसब्री से इस फोन की इंतजार कर रहे थे. अब जल्द ही यह फोन मार्केट में एंट्री करने वाला है. लोगों में इस बात को लेकर उत्सुकता है कि इसमें क्या खास मिलेगा. आइए आपको इस फोन के स्पेसिफिकेशंस के बारे में डिटेल में बताते हैं.

कंपनी ने X पर किया पोस्ट

कंपनी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X (पहले ट्विटर के नाम से जाना जाता था) पर पोस्ट करके फोन के बारे जानकारी शेयर की है. साथ ही कंपनी ने एक दूसरे पोस्ट में फोन की टीजर वीडियो शेयर किया है. कंपनी के मुताबिक स्मार्टफोन को भारत में 18 दिसंबर 2024 को लॉन्च किया जाएगा.

A killer combo of power and durability! Say hello to India’s First IP69 under 15K. Are you ready for the Dumdaar5GKiller with realme14x5G

Launch Sale on 18th Dec 12 PM.

Know more https://t.co/9LHPpphjlbhttps://t.co/harpyyPzPW twitter.com/3CnCKFno2j

realme realmeIndia December 11, 2024