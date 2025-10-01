Advertisement
काले से लाल बनता है ये फोन! Realme का Game of Thrones एडिशन देख फैंस भी कहेंगे- OMG

Realme 15 Pro Game of Thrones Edition 8 अक्टूबर को भारत में लॉन्च होने वाला है. कंपनी ने X पर ट्वीट कर जानकारी दे दी है. ये स्मार्टफोन मशहूर HBO सीरीज Game of Thrones से इंस्पायर होकर बनाया गया है.

Written By  Mohit Chaturvedi|Last Updated: Oct 01, 2025, 12:54 PM IST
काले से लाल बनता है ये फोन! Realme का Game of Thrones एडिशन देख फैंस भी कहेंगे- OMG

Realme 15 Pro Game of Thrones Edition Launch Date: Realme ने अपनी नई पेशकश के रूप में Realme 15 Pro 5G Game of Thrones Limited Edition का टीजर जारी किया है, जो 8 अक्टूबर को भारत में लॉन्च होने वाला है. कंपनी ने X पर ट्वीट कर जानकारी दे दी है. ये स्मार्टफोन मशहूर HBO सीरीज Game of Thrones से इंस्पायर होकर बनाया गया है, और इसकी हर एक डिटेल में आपको वेस्टरोस की झलक मिलेगी.

 

 

डिजाइन में दिखेगा ड्रैगन का जलवा
इस लिमिटेड एडिशन फोन का सबसे बड़ा हाइलाइट है इसका हीट-सेंसिटिव बैक पैनल, जो गर्म होने पर काले से लाल रंग में बदल जाता है. यह डिजाइन Game of Thrones की मशहूर किरदार Daenerys Targaryen और उसके "आग से पुनर्जन्म" थीम से प्रेरित है. फोन पर नैनो-एंग्रेव्ड ड्रैगन डिजाइन और ब्लैक-गोल्ड फिनिश इसे और भी रॉयल लुक देता है. इसे हाथ में पकड़ते ही ऐसा लगेगा कि आप कोई वैलीरियन तलवार चला रहे हों.

सिर्फ बाहर नहीं, अंदर भी है Game of Thrones का जादू
Realme ने इस फोन के यूजर इंटरफेस को भी पूरी तरह से कस्टमाइज किया है. आपको इसमें House Stark और House Targaryen थीम्स देखने को मिलेंगी. वॉलपेपर, आइकन पैक और एनिमेशन में Thrones की दुनिया पूरी तरह समाई हुई है. यानी फोन चलाना होगा जैसे GoT का कोई एपिसोड देख रहे हों.

गिफ्ट बॉक्स में क्या-क्या मिलेगा?
जो ग्राहक इस स्पेशल एडिशन को खरीदेंगे, उन्हें मिलेगा एक एक्सक्लूसिव गिफ्ट बॉक्स, जिसमें शामिल हैं:
 - वेस्टरॉस का मिनिएचर नक्शा
 - आयरन थ्रोन फोन स्टैंड
 - हाउस इंसिग्निया कार्ड्स (Stark, Lannister, Targaryen आदि)

Realme की रणनीति क्या है इसके पीछे?
Realme के CMO Xu Qi के अनुसार, यह पार्टनरशिप Realme की नए जमाने के यूजर्स को जोड़ने की रणनीति का हिस्सा है. उन्होंने कहा, “हम प्रेरणादायक कहानियों को इनोवेटिव डिजाइन के साथ मिलाकर युवाओं को अपनी पहचान को अपनाने और दुनिया में बदलाव लाने के लिए प्रेरित कर रहे हैं.”

क्या ये सिर्फ एक फैन फोन है?
बिलकुल नहीं. Game of Thrones के थीम से भले ही यह फोन बना हो, लेकिन इसकी हार्डवेयर स्पेसिफिकेशन भी दमदार रहने वाली है. इसमें मिल सकता है:

- AMOLED डिस्प्ले
- 5G सपोर्ट
- 120Hz रिफ्रेश रेट
- दमदार कैमरा सेटअप

Mohit Chaturvedi

मोहित चतुर्वेदी एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार और टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट हैं, इनके पास टेक फील्ड में 13 सालों का एक्सपीरियंस है।

