आज खुलेगा 'Dragon Egg' वाला बॉक्स! Realme 15 Pro गेम ऑफ थ्रोन्स एडिशन, लॉन्च से पहले जानें हर डिटेल

Realme New Smartphone: Realme 15 Pro Game of Thrones Edition आज भारत और ग्लोबल मार्केट में एंटरी करने जा रहा है. यह फोन Realme 15 Pro 5G का लिमिटेड एडिशन वेरिएंट होगा. इसके फीचर्स और स्पेसिफिकेशंस करीब एक जैसे ही रहेंगे. लेकिन इसके डिजाइन में Game of Thrones शो से प्रभावित होकर कुछ खास बदलाव मिलेंगे. यह शो आठ सीजन तक चला था. लॉन्च से पहले रियलमी ने इसकी स्पेशल डिटेल्स भी शेयर किए हैं.

Realme 15 Pro गेम ऑफ थ्रोन्स एडिशन लॉन्च डिटेल्स

Realme 15 Pro 5G Game of Thrones Edition आज यानी 8 अक्टूबर दोपहर 2:30 बजे लॉन्च किया जाएगा. कंपनी इस शानदार फोन की लॉन्चिंग का लाइवस्ट्रीम अपनी ऑफिशियल वेबसाइट, YouTube चैनल और सोशल मीडिया हेंडल्स पर पेश करेगी.

Realme 15 Pro GOT एडिशन की संभावित कीमत

रिपोर्ट्स के मुताबिक, Realme 15 Pro Game of Thrones Edition स्मार्टफोन की कीमत स्टैंडर्ड मॉडल फोन्स से थोड़ी ज्यादा हो सकती है क्योंकि यह एक लिमिटेड एडिशन है. भारत में Realme 15 प्रो 5G का बेस मॉडल 8GB RAM + 128GB स्टोरेज की कीमत लगभग 31,999 रुपये है. वहीं इसका टॉप वेरिएंट 12GB RAM + 512GB स्टोरेज 38,999 रुपये में पेश किया जाएगा.

Realme 15 Pro Game Of Thrones Edition के संभावित फीचर्स

Realme 15 प्रो 5G गेम ऑफ थ्रोन्स एडिसन का डिजाइन ब्लैक और गोल्ड रंग में होगा. लीक हुई फोटो में कैमरे के तीन लेंस के चारों ओर डेकोरेटिव लेंस रिंग्स, Game of Thrones की ब्रांडिंग और नैनो एंग्रेव्ड डिजाइन दिखने को मिलता है. फोन के निचले पार्ट में House Targaryen का सिगिल, मतलब तीन सिर वाला ड्रैगन देखा गया है.

इस 5G फोन में डिस्प्ले स्टैंडर्ड मॉडल जैसा ही हो सकता है. इसमें 6.8 इंच की 1.5K Amoled स्क्रीन है के साथ 144Hz रिफ्रेश रेट और टच सैंपलिंग रेट 2,500Hz है. स्क्रीन पर Corning Gorilla Glass 7i है. यह डिवाइस 6500 nits तक की ब्राइटनेस दे सकता है.

Realme 15 Pro GOT में Snapdragon 7 Gen 4 प्रोसेसर, 12GB तक LPDDR4X रैम और 512GB तक UFS 3.1 स्टोरेज हो सकता है. यह स्मार्टफोन Android 15 पर बेस्ड Realme UI 6 पर चलेगा.

Realme 15 Pro GOT का कैमरा स्पेसिफिकेशन्स

कैमरे की बात करें तो इस फोन में डुअल रियर कैमरा सेटअप है. 50MP का Sony IMX896 प्राइमरी सेंसर और 50MP अल्ट्रा-वाइड लेंस दिया जाएगा. शानदार सेल्फी और वीडियो कॉलिंग के लिए 50MP फ्रंट कैमरा मिल सकता है. लिमिटेड एडिशन में भी यही कैमरा सेटअप हो सकता है.