दिल पर छुर्रियां चलाने आया Realme का 5 दिन तक चलने वाला Smartphone, कीमत 20 हजार से भी कम
Realme 15T लॉन्च किया है. यह फोन पहले आए Realme 15 और Realme 15 Pro के साथ मिलकर मिड-रेंज सेगमेंट को और मजबूत करता है. 

Written By  Mohit Chaturvedi|Last Updated: Sep 02, 2025, 12:40 PM IST
Realme ने भारत में अपनी 15 सीरीज का विस्तार करते हुए नया स्मार्टफोन Realme 15T लॉन्च किया है. यह फोन पहले आए Realme 15 और Realme 15 Pro के साथ मिलकर मिड-रेंज सेगमेंट को और मजबूत करता है. कंपनी का दावा है कि इसमें यूजर्स को पावरफुल परफॉर्मेंस, ब्राइट डिस्प्ले और बड़ी बैटरी का शानदार कॉम्बिनेशन मिलेगा.

Realme 15T: भारत में कीमत और ऑफर्स
रियलमी 15T की कीमतें इस प्रकार रखी गई हैं- 
 • ₹20,999 – 8GB RAM + 128GB स्टोरेज
 • ₹22,999 – 8GB RAM + 256GB स्टोरेज
 • ₹24,999 – 12GB RAM + 256GB स्टोरेज

यह स्मार्टफोन Flipkart, Realme की आधिकारिक वेबसाइट और ऑफलाइन रिटेल स्टोर्स पर उपलब्ध होगा. फोन को तीन कलर ऑप्शंस – Flowing Silver, Silk Blue और Suit Titanium में लॉन्च किया गया है.

लॉन्च ऑफर्स के तहत:
 • बेस वेरिएंट (128GB) सिर्फ ₹18,999 में
 • 8GB + 256GB वेरिएंट ₹20,999 में
 • 12GB RAM वाला वेरिएंट ₹22,999 में मिलेगा.

ये कीमतें ₹2,000 बैंक डिस्काउंट शामिल करने के बाद की हैं. फोन की पहली सेल 6 सितंबर से शुरू होगी.

Realme 15T: स्पेसिफिकेशंस
 • बैटरी: इस फोन की सबसे बड़ी खासियत है इसकी 7,000mAh बैटरी, जो 10W रिवर्स चार्जिंग को भी सपोर्ट करती है. कंपनी का दावा है कि इसमें आपको मिलेगा –
 • 13 घंटे तक गेमिंग
 • 25 घंटे से ज्यादा YouTube
 • 128 घंटे म्यूजिक स्ट्रीमिंग
इतनी बड़ी बैटरी होने के बावजूद फोन का वजन सिर्फ 181 ग्राम है और मोटाई 7.79mm रखी गई है.

 • डिस्प्ले: इसमें 6.57-इंच AMOLED डिस्प्ले है, जो 10-bit कलर डेप्थ और 4,000nits पीक ब्राइटनेस सपोर्ट करता है. इसमें 2,160Hz PWM डिमिंग दिया गया है, जिससे आंखों पर कम दबाव पड़े. डिस्प्ले का स्क्रीन-टू-बॉडी रेश्यो 93% है.

 • प्रोसेसर और सॉफ्टवेयर: Realme 15T में MediaTek Dimensity 6400 Max 5G प्रोसेसर मिलता है. इसमें 12GB तक RAM और 256GB स्टोरेज का विकल्प है. फोन Realme UI 6.0 (Android 15) पर चलता है. कंपनी ने वादा किया है कि इसमें 3 साल के Android अपडेट और 4 साल के सिक्योरिटी अपडेट मिलेंगे.
 • कैमरा:
 • रियर कैमरा – 50MP प्राइमरी सेंसर
 • फ्रंट कैमरा – 50MP सेल्फी कैमरा
 • दोनों कैमरे 4K वीडियो रिकॉर्डिंग सपोर्ट करते हैं.
 • AI फीचर्स – AI Edit Genie, AI Snap Mode, AI Landscape
 • सॉफ्ट लाइट फिल्टर्स – Deja Vu, Retro, Misty, Glowy और Dreamy
 • ड्यूरेबिलिटी: फोन को IP66, IP68 और IP69 रेटिंग मिली है, यानी यह धूल और पानी से अच्छी तरह सुरक्षित है.

FAQs

Q1. Realme 15T की शुरुआती कीमत कितनी है?
Realme 15T की शुरुआती कीमत ₹20,999 है, लेकिन लॉन्च ऑफर के तहत इसे ₹18,999 में खरीदा जा सकता है.

Q2. Realme 15T की सबसे बड़ी खासियत क्या है?
इसकी 7,000mAh बैटरी, 4,000nits ब्राइट डिस्प्ले और 50MP कैमरा इसकी सबसे बड़ी खासियत हैं.

Q3. Realme 15T कब से सेल में मिलेगा?
यह स्मार्टफोन 6 सितंबर 2025 से बिक्री के लिए उपलब्ध होगा.

Q4. Realme 15T कितने साल तक सॉफ्टवेयर अपडेट देगा?
कंपनी ने वादा किया है कि फोन को 3 साल तक Android अपडेट और 4 साल तक सिक्योरिटी अपडेट मिलेंगे.

;