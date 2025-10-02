Realme लाया 7,000mAh वाला सबसे धमाकेदार Smartphone, पानी में भी नहीं होगा खराब; जानिए कीमत और फीचर्स

Realme ने अपनी मिड-रेंज 15 सीरीज का नया फोन Realme 15x लॉन्च कर दिया है. यह फोन किफायती दाम में आते हुए भी कई खास फीचर्स के साथ आता है, जिनमें 7,000mAh की बड़ी बैटरी और IP69 Pro रेटिंग शामिल हैं. Realme 15x को खासतौर पर मजबूत और टिकाऊ फोन के रूप में पेश किया गया है.

IP69 Pro रेटिंग और मजबूती

Realme 15x को IP66, IP68 और IP69 रेटिंग्स के साथ लाया गया है. कंपनी इसे IP69 Pro रेटिंग कहती है, जो IPX6, IPX8 और IPX9 के साथ-साथ कुछ खास वॉटर रेसिस्टेंस क्षमताओं को दिखाती है, जो सामान्य मानकों से ऊपर हैं. इसके अलावा, यह फोन MIL-STD-810H सर्टिफाइड भी है, जिससे इसकी मजबूती और टिकाऊपन का पता चलता है.

बड़ी 7,000mAh बैटरी और चार्जिंग

इस फोन में 7,000mAh की बड़ी बैटरी लगी है, जो लंबे समय तक उपयोग का भरोसा देती है. इसके साथ 80W का चार्जर बॉक्स में मिलता है, लेकिन यह 60W चार्जिंग को सपोर्ट करता है. साथ ही Realme 15x में 6.5W रिवर्स वायर चार्जिंग का भी विकल्प है, जिससे आप दूसरे डिवाइस को चार्ज कर सकते हैं.

कैमरा और डिस्प्ले

Realme 15x में तीन कैमरे लगे हैं, जिनमें मुख्य कैमरा 50 मेगापिक्सल का Sony IMX852 सेंसर है. कंपनी ने बाकी दो कैमरों के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं दी है. फ्रंट कैमरा भी 50 मेगापिक्सल का OmniVision OV50D40 सेंसर है, जो वाइड-एंगल शॉट्स ले सकता है. फोन के पीछे एक Pulse Light भी है जो नोटिफिकेशन के लिए उपयोग होती है. कैमरा में AI फीचर्स जैसे AI Landscape, AI Eraser, AI Ultra Clarity 2.0, AI Glare Remover, AI Motion Deblur और AI Image Matting दिए गए हैं.

फोन में 6.8 इंच का HD+ LCD डिस्प्ले है, जिसका रिफ्रेश रेट 144Hz है. इसकी अधिकतम ब्राइटनेस 1200 निट्स है, जो तेज धूप में भी स्क्रीन को आसानी से देखने में मदद करता है. कंपनी का दावा है कि स्क्रीन को गीले या तैलीय हाथों से भी आराम से इस्तेमाल किया जा सकता है. फोन में MediaTek Dimensity 6300 चिपसेट लगा है. फोन का थिकनेस 8.2mm है और वजन 212 ग्राम है, जो इसे ज्यादा भारी नहीं बनाता.

भारत में कीमत

Realme 15x भारत में 6GB RAM और 128GB स्टोरेज वाले वेरिएंट की कीमत 16,999 रुपये रखी गई है, जिस पर 1,000 रुपये का बैंक ऑफर भी उपलब्ध है, जिससे कीमत 15,999 रुपये हो जाती है. 8GB RAM और 128GB स्टोरेज वाले मॉडल की कीमत 17,999 रुपये है, जबकि 8GB RAM और 256GB स्टोरेज वाला टॉप मॉडल 19,999 रुपये में मिलेगा. सभी वेरिएंट्स पर 1,000 रुपये का बैंक डिस्काउंट मिलेगा.

Realme 15 Pro Game of Thrones लिमिटेड एडिशन

Realme ने Realme 15 Pro के लिए एक खास लिमिटेड एडिशन भी पेश किया है, जो Game of Thrones टीवी शो पर आधारित है. कंपनी ने Warner Bros. Discovery के साथ मिलकर इस खास एडिशन को बनाया है. यह डिवाइस अक्टूबर 8, 2025 को नॉर्दर्न आयरलैंड, यूके में एक स्पेशल इवेंट के दौरान लॉन्च होगा. इस फोन का थीम “Own Your Real Power” रखा गया है, जो इस पॉपुलर शो की बोल्ड और शक्तिशाली पहचान को दर्शाता है.