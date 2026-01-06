200MP कैमरा के साथ Realme 16 Pro Series लॉन्च! 7,000mAh की बैटरी के साथ मिल रहे कई तगड़े फीचर्स, जानें कीमत

Realme 16 Pro series: Realme कंपनी ने भारत में अपने नए स्मार्टफोन सीरीज को लॉन्च कर दिया है. इस सीरीज में कंपनी ने दो नए स्मार्टफोन्स को पेश किया है. मिड-रेंज वाले इन फोन्स को कंपनी ने Realme 16 Pro 5G और Realme 16 Pro Plus 5G नाम से लॉन्च किया है. ये दोनों फोन एंड्रॉयड 16 पर बेस्ड रियलमी यूआई 7.0 पर काम करते हैं. इन दोनों स्मार्टफोन्स को आप जल्द ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म और कंपनी की वेबसाइट पर खरीद पाएंगे. दोनों फोन्स में आपको तीन कलर ऑप्शन देखने को मिलने वाला है. इसमें दो इंडिया-एक्सक्लूसिव कलर ऑप्शन भी शामिल किए गए हैं. यहां हम आपको Realme 16 Pro सीरीज में आने वाले दोनों स्मार्टफोन्स के फीचर्स और कीमत की जानकारी दे रहे हैं.

Realme 16 Pro सीरीज की कीमत

कंपनी ने भारत में Realme 16 Pro 5G के 8GB रैम और 128GB स्टोरेज ऑप्शन वाले स्मार्टफोन की की कीमत 31,999 रुपये रखी है. वहीं, इसके 8GB रैम और 256GB स्टोरेज वेरिएंट को आप 33,999 कीमत में अपना बना सकते हैं. इसके साथ फोन के 12GB रैम और 256GB स्टोरेज वेरिएंट की कीमत 36,999 रुपये रखी गई हैं. वहीं, अगर Realme 16 Pro Plus 5G स्मार्टफोन के शुरुआती कीमत की बात करें तो इसके 8GB रैम और 128GB स्टोरेज वेरिएंट को आप 39,999 रुपये और 8GB रैम के साथ 256GB वाले मॉडल को आप 41,999 रुपये कीमत में अपना बना सकते हैं. जबकि इसके 12GB रैम और 256GB वेरिएंट की कीमत 44,999 रुपये रखी गई है. ये दोनों स्मार्टफोन्स 9 जनवरी से Flipkart और Realme की आधिकारिक वेबसाइट के साथ ऑफलाइन स्टोर्स पर खरीद के लिए उपलब्ध होंगे.

Realme 16 Pro Plus 5G के फीचर्स

Realme 16 Pro Plus 5G स्मार्टफोन में आपको 6.8 इंच का 4D कर्व+ AMOLED डिस्प्ले मिल रहा है. यह डिस्प्ले 144Hz रिफ्रेश रेट और 6500 निट्स तक की पीक ब्राइटनेस के साथ आता है. कंपनी इस फोन को MediaTek Dimensity 7300 चिपसेट प्रोसेसर से लैस कर रही है. यह फोन Android 16 पर आधारित Realme UI 7.0 पर काम करता है. फोटोग्राफी के लिए इस फोन के रियर पैनल में आपको 200MP मेन कैमरा के साथ एक 50MP का टेलीफोटो कैमरा के साथ AI एडिट जीनियस 2.0 के सपोर्ट वाला 8MP का अल्ट्रावाइड कैमरा दिया गया है. वहीं फोन में सेल्फी और वीडियो कॉलिंग के 50MP का फ्रंट कैमरा मिल रहा है. पावर के लिए कंपनी इस फोन में आपको 80W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट के साथ 7,000mAh की बैटरी दे रही है.

Realme 16 Pro 5G के फीचर्स

Realme 16 Pro 5G स्मार्टफोन में आपको 6.78-इंच का AMOLED डिस्प्ले मिल रहा है. यह डिस्प्ले भी 6,500 nits तक पीक ब्राइटनेस और 120Hz रिफ्रेश रेट को सपोर्ट करता है. कंपनी इस स्मार्टफोन में ऑक्टा-कोर 4nm MediaTek Dimensity 7300 Max 5G चिपसेट प्रोसेसर दे रही है. इस फोन को धूल और पानी से बचाव के लिए IP66+IP68+IP69+IP69K रेटिंग मिली हुई है. फोटोग्राफी के लिए इस फोन में आपको 200MP का प्राइमरी रियर कैमरा और 8MP का अल्ट्रावाइड कैमरा मिल रहा है. वहीं, सेल्फी और वीडियो कॉलिंग के लिए इसमें 50MP का फ्रंट कैमरा दिया गया है. पावर के लिए कंपनी इस फोन में भी Plus 5G जैसे ही फीचर्स दे रही है. दोनों फोन में कनेक्टिविटी के लिए आपको 5G, 4G LTE, Wi-Fi 6, ब्लूटूथ 5.4 और एक USB टाइप-C पोर्ट मिल रहा है.

