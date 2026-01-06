Realme 16 Pro Series Launching Today: आज आएगा 200MP वाला धाकड़ Smartphone, जानिए कैसे देखें Live Launch Event

Realme आज साल 2026 का अपना पहला बड़ा प्रोडक्ट लॉन्च इवेंट करने जा रहा है. इस इवेंट में कंपनी अपनी नई Realme 16 Pro सीरीज, Realme Buds Air 8 और Realme Pad 3 से पर्दा उठाएगी. यह लॉन्च खास इसलिए भी माना जा रहा है क्योंकि Realme एक साथ स्मार्टफोन, ऑडियो और टैबलेट सेगमेंट में अपने नए प्रोडक्ट्स पेश कर रही है. इवेंट को ऑनलाइन लाइव स्ट्रीम किया जाएगा, जिससे यूजर्स घर बैठे रियल टाइम में सभी घोषणाएं देख सकेंगे.

लॉन्च की तारीख, समय और लाइव स्ट्रीम कहां देखें

Realme का यह लॉन्च इवेंट आज यानी मंगलवार, 6 जनवरी 2026 को दोपहर 12 बजे (IST) शुरू होगा. इस इवेंट की लाइव स्ट्रीमिंग Realme के ऑफिशियल YouTube चैनल पर की जाएगी. यूजर्स बिना किसी रजिस्ट्रेशन के सीधे YouTube पर जाकर लाइव इवेंट देख सकते हैं. कंपनी ने कन्फर्म किया है कि इस इवेंट में Realme 16 Pro सीरीज के साथ-साथ नए ट्रू वायरलेस ईयरबड्स और एक नया टैबलेट भी लॉन्च किया जाएगा, जिसे खासतौर पर स्टूडेंट्स को ध्यान में रखकर डिजाइन किया गया है. इसके अलावा Realme अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी इवेंट से जुड़े बड़े ऐलान और हाइलाइट्स शेयर कर सकती है.

Realme 16 Pro सीरीज में क्या होगा खास

Realme 16 Pro सीरीज में दो स्मार्टफोन शामिल होंगे- Realme 16 Pro+ और Realme 16 Pro. Pro+ मॉडल को खासतौर पर मोबाइल फोटोग्राफी पर फोकस करते हुए तैयार किया गया है. इसमें 200 मेगापिक्सल का LumaColor प्राइमरी कैमरा मिलेगा, जो Samsung HP5 सेंसर के साथ आएगा और इसमें ऑप्टिकल इमेज स्टेबिलाइजेशन सपोर्ट भी होगा. इसके अलावा फोन में 50 मेगापिक्सल का 3.5x टेलीफोटो पोर्ट्रेट कैमरा दिया जाएगा, जिसे डिटेल्ड और प्रोफेशनल पोर्ट्रेट शॉट्स के लिए डिजाइन किया गया है.

Realme 16 Pro का कैमरा और डिजाइन

Realme 16 Pro मॉडल भी दमदार कैमरा फीचर्स के साथ आ सकता है. इसमें भी 200 मेगापिक्सल का मेन कैमरा मिलने की उम्मीद है, जो Super OIS सपोर्ट के साथ आएगा. इसके साथ अल्ट्रा-वाइड कैमरा और हाई-रेजोल्यूशन सेल्फी कैमरा भी दिया जा सकता है. दोनों ही स्मार्टफोन में 4K HDR वीडियो रिकॉर्डिंग और फोकस ट्रैकिंग जैसे एडवांस फीचर्स मिलने की संभावना है. डिजाइन की बात करें तो फोन में फ्लैट डिस्प्ले, स्लिम प्रोफाइल और नेचर से इंस्पायर्ड फिनिश देखने को मिल सकती है. Pro मॉडल के लिए IP69 रेटिंग की पुष्टि की गई है, जिससे यह पानी और धूल से बेहतर सुरक्षा देगा.

Realme Buds Air 8: AI से लैस ईयरबड्स

स्मार्टफोन्स के साथ Realme Buds Air 8 भी लॉन्च करेगा. ये AI-पावर्ड ट्रू वायरलेस ईयरबड्स होंगे, जिनमें एक्टिव नॉइज कैंसलेशन, एडैप्टिव साउंड ट्यूनिंग और कॉलिंग व गेमिंग के लिए बेहतर वॉयस क्लैरिटी मिलने की उम्मीद है. कंपनी इन्हें प्रीमियम ऑडियो एक्सपीरियंस के तौर पर पेश कर सकती है.

Realme Pad 3: स्टूडेंट्स के लिए नया टैबलेट

Realme Pad 3 को खासतौर पर स्टूडेंट्स और लर्निंग यूजर्स को ध्यान में रखकर डिजाइन किया गया है. इसमें AI-पावर्ड लर्निंग टूल्स, पोर्ट्रेट ओरिएंटेड डिस्प्ले और हल्का डिजाइन मिलने की संभावना है. यह टैबलेट पढ़ाई, ऑनलाइन क्लास और कंटेंट कंजम्पशन के लिए एक किफायती और उपयोगी विकल्प बन सकता है.