Realme ने चकनाचूर किया भारतीय फैंस का दिल! अब इस कीमत से कम में नहीं खरीद सकेंगे 5G Smartphones

Realme Will Not Launch 5G Smartphones under Rs 10000 in India: आज देश के मोबाइल मार्केट में कई सारे ब्रांड्स मौजूद हैं जिनमें कई सारे चीनी भी हैं. इन चीनी स्मार्टफोन ब्रांड्स में से एक रियलमी (Realme) भी है. रियलमी (Realme) एक ऐसा स्मार्टफोन ब्रांड है जिसे भारत (India) में काफी पसंद किया जाता है और इसके स्मार्टफोन्स काफी अच्छे माने जाते हैं. हाल ही में, रियलमी इंडिया (Realme India) के सीईओ (CEO), माधव शेठ (Madhav Sheth) ने एक ऐसा अनाउन्स्मेन्ट किया है जिसने भारतीय यूजर्स का दिल तोड़ दिया है.

Realme के नए फैसले ने तोड़ा भारतीय फैंस का दिल

रियलमी इंडिया (Realme India) के सीईओ (CEO), माधव शेठ (Madhav Sheth) ने हाल ही में यह कहा है कि कंपनी के लिए भारत में बजट 5G Smartphones बनाना काफी मुश्किल है और वो इस साल तो ऐसा नहीं कर सकेगी. माधव शेठ का ऐसा मानना है कि वो लगातार अपने स्मार्टफोन्स की कीमत को नीचे लाने का प्रयास कर रहे हैं लेकिन इस साल ऐसा नहीं हो सकेगा.

नहीं मिल सकेंगे इस कीमत से कम के 5G Smartphones

माधव शेठ (Madhav Sheth) का ऐसा मानना है कि वो फिलहाल भारत के यूजर्स के लिए ऐसे 5G स्मार्टफोन्स नहीं बना सकेंगे जिनकी कीमत 10 हजार रुपये (130 डॉलर) से कम होगी. उनका कहना है कि वो कोशिश जरूर कर रहे हैं कि वो ऐसे 5G स्मार्टफोन्स बना सकें जिनकी कीमत कम हो लेकिन वो फोन्स के फीचर्स और क्वॉलिटी में कोइ कमी नहीं लाना चाहते हैं. यही वजह है कि वो फिलहाल नहीं कह सकते हैं कि 10 हजार रुपये से सस्ते 5G स्मार्टफोन्स को भारत में कब तक लाया जा सकता है.

ब्रांड के भारतीय यूनिट के सीईओ का ऐसा मानना है कि जहां 2022 में इस केटेगरी के स्मार्टफोन्स लॉन्च करना मुश्किल हो सकता है, वहीं अगले साल ऐसा किया जा सकता है. उनका कहना है कि वो चाहते हैं कि रियलमी के स्मार्टफोन्स सिर्फ 5G नेटवर्क के नाम पर न बिकें, उनके फीचर्स भी अच्छे हों.