Redmi, iQOO से पंगा लेने आ रहा Realme का धांसू Smartphone, कंपनी ने बता दी लॉन्च डेट

अगर आप नया स्मार्टफोन खरीदने की सोच रहे हैं, तो आपके लिए एक अच्छी खबर है. Realme जल्द ही भारत में Realme P3 Ultra 5G लॉन्च करने वाला है. इन दोनों स्मार्टफोन्स को लेकर काफी समय से चर्चाएं हो रही थीं. इससे पहले, कंपनी ने भारत में Realme P3 Pro 5G और Realme P3x 5G लॉन्च किए थे. इसके अलावा, इस बार कंपनी TWS ईयरफोन्स भी पेश करने वाली है.

Realme P3 Ultra 5G की भारत में लॉन्च डेट

Realme ने अपने आधिकारिक X (Twitter) हैंडल पर पोस्ट करके Realme P3 Ultra 5G की लॉन्च डेट कंफर्म कर दी है. कंपनी के मुताबिक, स्मार्टफोन्स 19 मार्च को भारत में लॉन्च होगा. आप इन्हें Flipkart और Realme India e-store से खरीद सकेंगे.

The ULTRA revolution is headed your way

The #realmeP3Ultra5G is coming in strong with Abhishek Sharma, delivering unmatched performance and an out-of-this-world design.

Are you ready to #SLAYTheUltraWay?

Launching on March 19th!https://t.co/ntJznphbEGhttps://t.co/PwvhckPOF3 pic.twitter.com/m2DhkpBoaG

— realme (@realmeIndia) March 11, 2025