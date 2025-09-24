गेमिंग लवर्स के लिए परफेक्ट डील, Realme GT 7 Pro पर जबरदस्त डिस्काउंट, ऐसे होगी सीधे ₹10,000 से ज्यादा की बचत
गेमिंग लवर्स के लिए परफेक्ट डील, Realme GT 7 Pro पर जबरदस्त डिस्काउंट, ऐसे होगी सीधे ₹10,000 से ज्यादा की बचत

Amazon Festival sale: अमेजन ग्रेट इंडियन फेस्टिवल सेल में Realme GT 7 Pro पर भारी डिस्काउंट मिल रहा है. इस स्मार्टफोन पर सीधे 10,000 रुपये की छूट दी जा रही है. साथ ही एक्स्ट्रा ऑफर्स का लाभ उठाने का सुनहरा मौका मिल रहा है. चलिए जानते हैं कैसे सस्ते में खरीद सकेंगे.

 

Written By  Mumtaj Pathan|Last Updated: Sep 24, 2025, 01:41 PM IST
Amazon Sale Discounts on Realme GT 7 Pro: अगर एक दमदार गेमिंग फोन की तलाश में है, तो कम कीमत में ये फ्लैगशिप स्मार्टफोन आपके लिए अच्छा ऑप्शन है. रियलमी ने 2025 की शुरूआत में GT 7 Pro स्मार्टफोन को लॉन्च किया था. Amazon Great Indian Festival Sale के दौरान यही फोन भारी छूट पर खरीद सकते हैं. इस डिवाइस कालॉन्च प्राइस 59,999 रुपये था, लेकिन सेल में इस पर 10,000 रुपये का सीधा डिस्काउंट मिल रहा है. आइए जानते हैं आप कैसे डिस्काउंट का फायद लें सकते हैं.

स्लो इंटरनेट से छुटकारा! घर में ये स्मार्ट डिवाइस करेगा Wi-Fi स्पीड 2x डबल, पलक झपकते Movies होगी डाउनलोड 

Realme GT 7 Pro पर भारी डिस्काउंट

Amazon पर रियलमी GT 7 प्रो की कीमत घटकर 49,999 रुपये हो गई है. यानी आपको सीधे 10,000 रुपये का डिस्काउंट मिल रहा है. साथ ही ग्राहकों को 5,000 रुपये का कूपन भी मिल रहा है. इसके अलावा यूजर्स चुनिंदा बैंक कार्ड से ट्रांसजैक्शन पर 1,200 रुपये का इंस्टेंट ऑफ का लाभ भी ले सकते हैं.

इन सब के साथ एक्सचेंज ऑफर का बेनिफिट भी शामिल है, जिसमें पुराना डिवाइस देने पर 46,100 रुपये तक का डिस्काउंट मिल रहा है. लेकिन यह कीमत फोन के मॉडल और कंडीशन पर डिपेंड करती है. 

Realme GT 7 Pro के स्पेसिफिकेशन्स 
रियलमी GT 7 प्रो में 6.5 इंच का FHD+Amoled डिस्प्ले दिया गया है. जिसमें HDR 10+ का सपोर्ट और 120Hz का रिफ्रेश रेट मिलता है. साथ ही स्मार्टफोन में Dolby Vision और 6500 निट्स पीक ब्राइटनेस शामिल है.

AI दिन-ब-दिन बनता जा रहा है तबाही का हथियार! अब 'गॉडफादर' समेत कई वैज्ञानिकों ने दे दी चेतावनी, बोले; तुरंत करो ये काम

 

भारत में यह पहले स्मार्टफोन है जो Snapdragon 8 Elite चिपसेट से लैस है. शानदार फोटोग्राफी के लिए डिवाइस में तीन रियर कैमरा सेटअप दिया गया है. इसमें 50MP टेलीफोटो सेंसर है, जिसमें 3x ऑप्टिकल जूम मिलता है. 8MP का अल्ट्रा वाइड लेंस के साथ सेल्फी और वीडियो कॉल्स के लिए 16MP का फ्रंट कैमरा शामिल है. बैटरी परफॉर्मेंस की बात करें तो Realme GT 7 Pro में 5800mAh की बैटरी और 120W फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट दिया गया है.

