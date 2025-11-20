Realme GT 8 Pro Launched In India: कितनी है कीमत, क्या-क्या मिलेंगे फीचर्स? सबकुछ जानिए यहां

Realme ने भारतीय युवाओं के बीच अपनी मजबूत पहचान को एक बार फिर साबित करते हुए realme GT 8 Pro लॉन्च कर दिया है. यह फोन कंपनी के इतिहास का सबसे हाई-एंड और सबसे महत्वाकांक्षी फ्लैगशिप बताया जा रहा है. इसमें पावरफुल परफॉर्मेंस, नया कैमरा सिस्टम, स्मार्ट AI फीचर्स और एक अलग दिखने वाला डिजाइन दिया गया है. Realme का दावा है कि यह फोन आज के फ्लैगशिप स्मार्टफोन्स की भीड़ में एक बिल्कुल नया स्टैंडर्ड सेट करता है.

सबसे बड़ा परफॉर्मेंस अपग्रेड – Dual Chip Power

realme GT 8 Pro में कंपनी ने अब तक की सबसे बड़ी परफॉर्मेंस छलांग लगाई है. इस फोन में Snapdragon 8 Elite Gen 5 चिप दी गई है, जो TSMC के 3nm प्रोसेस पर आधारित है. इसके साथ Hyper Vision+ AI चिप मिलती है, जो ग्राफिक्स और AI ऑप्टिमाइजेशन को नए स्तर पर ले जाती है. Snapdragon Gen 5 का Oryon CPU 4.6GHz पर चलता है और 20% ज्यादा परफॉर्मेंस तथा 35% अधिक पावर एफिशिएंसी देता है. यह Dual-Chip सेटअप 4 मिलियन से ज्यादा का AnTuTu स्कोर हासिल करता है, जो इसे इंडस्ट्री का सबसे तेज स्मार्टफोन बनाता है. हाई-लोड गेम्स जैसे MLBB और BGMI में यह फोन 144Hz और 120Hz तक फ्रेम रेट देने में सक्षम है, वो भी 35°C तापमान पर भी बिना थर्मल थ्रोटलिंग के.

7000mAh Titan Battery और Super Fast Charging

इस फोन में दी गई 7000mAh Titan Battery आज के फ्लैगशिप फोन्स से कहीं आगे है. 120W Ultra Charge और 50W वायरलेस चार्जिंग इसे और भी दमदार बनाते हैं. YouTube और TikTok 20 घंटे से ज्यादा लगातार चल सकते हैं और MLBB जैसे गेम 8.4 घंटे तक खेले जा सकते हैं. इसका मतलब है कि यूज़र ज्यादा समय एंजॉय करेंगे और कम समय चार्जिंग में.

Add Zee News as a Preferred Source

2K 144Hz HyperGlow Display – शानदार Visual Experience

फोन में 2K 144Hz का HyperGlow Display है जो 7000 nits की चमक तक पहुंच सकता है. धूप में भी डिस्प्ले बिल्कुल साफ दिखाई देता है. इसके साथ Symmetric Master Acoustic Speaker, Ultra Haptic Motor और 7K Ultimate VC Cooling System मिलकर इस फोन को एक बेहद प्रीमियम ऑडियो-विज़ुअल अनुभव देते हैं.

RICOH GR Camera System – अल्टीमेट स्ट्रीट फोटोग्राफी

realme GT 8 Pro को RICOH GR के साथ मिलकर तैयार किया गया है. इसमें 28mm और 40mm क्लासिक फोकल लेंथ के साथ RICOH GR Camera System मिलता है, जिससे स्ट्रीट फोटोग्राफी बेहद नैचुरल और प्रोफेशनल दिखती है. Snap Focus Mode और Super QPD Snap Algorithm तुरंत फोटो लेने की क्षमता देता है. 5 RICOH Film Tone — Standard, Positive, Negative, Monotone, High-Contrast B&W — आपको असली GR कैमरा जैसी फिल देता है.

200MP Telephoto + Ultra-Wide Camera

फोन में 200MP Ultra Clarity Telephoto कैमरा है जो 12X Lossless Zoom तक साफ तस्वीरें ले सकता है. 3x Portrait फोकल लेंथ से फोटो में नैचुरल डेप्थ आती है और हर डिटेल बेहद शार्प रहती है. 50MP Ultra-wide कैमरा 116° फील्ड ऑफ व्यू के साथ लैंडस्केप और ग्रुप फोटो को आसान बनाता है. वीडियो के लिए 4K 120fps Dolby Vision और 8K 30fps जैसे हाई-एंड फीचर्स भी शामिल हैं.

AI Features – आपका अपना स्मार्ट असिस्टेंट

Android 16 आधारित realme UI 7.0 पर चलने वाला यह फोन AI फीचर्स से भरा है. AI Notify Brief आपकी सभी इम्पॉर्टेंट जानकारी को सुबह-शाम के ब्रिफ में बदल देता है. AI Framing Master फोटो कंपोज़िशन के लिए गाइड करता है. Multitask Side Bar एक साथ 12 ऐप्स को बैकग्राउंड में मैनेज कर सकती है.

Switchable Camera Bump – दुनिया का पहला डिजाइन

यह फोन दुनिया का पहला Switchable Camera Bump लेकर आया है. यूज़र राउंड, स्क्वायर या रोबोट-स्टाइल कैमरा मॉड्यूल को अपनी पसंद से बदल सकते हैं. Urban Blue वेरिएंट में इको-फ्रेंडली मटीरियल और पेपर-जैसी फील दी गई है.

Dream Edition – Aston Martin F1 के साथ को-क्रिएटेड

GT 8 Pro Dream Edition में Aston Martin की रेसिंग थीम है. Aston Martin Racing Green, Lime Essence कलर, सिल्वर लोगो, F1 थीम वाला UI और GT Mode जैसे फीचर इसे खास बनाते हैं.

कीमत और उपलब्धता

realme GT 8 Pro

Diary White और Urban Blue

शुरुआती कीमत ₹72,999

Dream Edition

16GB + 512GB

कीमत ₹79,999