गदर काटने आ रहा Realme GT 8 Pro! मिलेगी 7000mAh बैटरी और 200MP कैमरा, लॉन्च से पहले ही मचाया धमाल

Realme ने भारत में अपनी नई GT 8 सीरीज लॉन्च करने की घोषणा की है, जिसमें दो मॉडल होंगे – Realme GT 8 और GT 8 Pro. दोनों स्मार्टफोन को Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 चिपसेट से लैस किया गया है, जो पावरफुल परफॉर्मेंस और बेहतर पावर एफिशिएंसी के लिए जाना जाता है. GT 8 Pro, पिछले साल लॉन्च हुए GT 7 Pro का अपग्रेडेड वर्जन है, जो डिजाइन, कैमरा और बैटरी तीनों मामलों में बड़े बदलाव लेकर आ रहा है.

बैटरी और चार्जिंग: पहले से ज्यादा दमदार

Realme के ऑफिशियल टीजर पोस्टर के मुताबिक, GT 8 Pro में 7000mAh की बड़ी बैटरी दी जाएगी, जो पिछले मॉडल की 6500mAh बैटरी से कहीं ज्यादा है. फोन में 120W फास्ट वायर्ड चार्जिंग और 50W वायरलेस चार्जिंग का सपोर्ट भी होगा. कंपनी का दावा है कि यह बैटरी एक दिन से ज्यादा चल सकती है और सिर्फ 15 मिनट में 15% तक चार्ज हो जाएगी. गेमिंग के दौरान हीट कम करने के लिए इसमें “बायपास चार्जिंग फीचर” भी दिया गया है. डिजाइन की बात करें तो फोन सिर्फ 8.20mm मोटा होगा, जो इसे एक स्लिम और प्रीमियम लुक देता है.

डिस्प्ले और डिजाइन: स्मूद और ब्राइट विजुअल्स

लीक्स के अनुसार, Realme GT 8 Pro में 6.78-इंच का OLED डिस्प्ले दिया जाएगा, जिसमें 144Hz रिफ्रेश रेट होगा ताकि स्क्रॉलिंग और गेमिंग अनुभव स्मूद रहे. डिस्प्ले में HDR सपोर्ट और हाई ब्राइटनेस लेवल भी होगा. इसके साथ ही इसमें अल्ट्रासोनिक इन-डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर और नया Realme UI 7 (Android 16) मिलेगा, जो क्लीन और फास्ट यूजर एक्सपीरियंस देगा.

कैमरा: 200MP सेंसर और 4K वीडियो सपोर्ट

GT 8 Pro में ट्रिपल कैमरा सेटअप दिया गया है –

• 50MP मेन OIS सेंसर

• 50MP अल्ट्रा-वाइड लेंस

• 108MP टेलीफोटो कैमरा (संभावित रूप से Samsung HP5 सेंसर)

फोन में 4K वीडियो रिकॉर्डिंग 120fps पर की जा सकेगी और इसमें स्वैपेबल कैमरा मॉड्यूल भी मिलेगा, जो Realme के लिए पहली बार होगा. कंपनी इसे खास तौर पर कंटेंट क्रिएटर्स और मोबाइल वीडियोग्राफर्स के लिए तैयार कर रही है.

परफॉर्मेंस और कनेक्टिविटी: अल्टीमेट गेमिंग मशीन

Realme GT 8 Pro में नया Snapdragon 8 Elite Gen 5 प्रोसेसर और कंपनी का खुद का R1 ग्राफिक्स चिप होगा, जिससे गेमिंग परफॉर्मेंस और स्मूद हो जाएगी. फोन में 16GB तक RAM और 1TB तक स्टोरेज का ऑप्शन मिलेगा, जो इसे एक हाई-एंड स्मार्टफोन बनाता है. कनेक्टिविटी के लिए इसमें Wi-Fi 7 और Bluetooth 5.4v का सपोर्ट होगा, जिससे डेटा ट्रांसफर और नेटवर्क कनेक्शन और तेज होंगे.

Realme GT 8 Pro: क्यों है यह फोन खास?

Realme GT 8 Pro को देखकर साफ है कि कंपनी इस बार सिर्फ डिजाइन या कैमरा नहीं बल्कि हर फीचर में अपग्रेड लेकर आ रही है. 7000mAh बैटरी, 120W चार्जिंग, 200MP कैमरा और Snapdragon 8 Elite Gen 5 चिप इसे एक फ्लैगशिप किलर बनाते हैं. अगर इसकी कीमत ₹60,000 के अंदर रहती है, तो यह फोन सीधे Samsung Galaxy S24 और iQOO 13 जैसे प्रीमियम फोन्स को टक्कर दे सकता है.