Realme ला रहा 200MP कैमरे वाला सबसे धांसू Smartphone, बदल जाएगा डिजाइन; टीजर आया सामने

कंपनी ने टीजर जारी कर दिया है, जिसमें फोन का सबसे बड़ा हाइलाइट- इसका कैमरा मॉड्यूल- दिखाया गया है. खास बात यह है कि यूजर्स इसमें कैमरा मॉड्यूल का डिजाइन बदल पाएंगे, और ये फीचर किसी भी स्मार्टफोन में पहली बार देखने को मिलेगा.

Sep 29, 2025, 12:57 PM IST
Trending Photos

Realme GT 8 Pro का कैमरा इतना खास क्यों है?
रियलमी द्वारा जारी वीडियो में तीन अलग-अलग कैमरा मॉड्यूल डिजाइन दिखाए गए हैं.
1. पहला डिजाइन रोबोट-इंस्पायर्ड है, जो बाजार में किसी भी फोन से बिल्कुल अलग दिखता है.
2. दूसरा डिजाइन गोल आकार (circular module) का है.
3. तीसरा डिजाइन रेक्टेंगुलर (rectangular module) स्टाइल में है.

हालांकि डिजाइन बदलने पर कैमरा सेंसर की जगह वही रहती है. फोन में ट्रिपल कैमरा सेटअप दिया जाएगा, जिसमें 200MP 3x टेलीफोटो कैमरा कन्फर्म हो चुका है. बाकी दो सेंसर की डिटेल अभी सामने नहीं आई है.

Realme GT 8 Pro के फीचर्स क्या होंगे?
Realme GT 8 Pro को Snapdragon 8 Elite Gen 5 चिपसेट से लैस किया जाएगा, जो Qualcomm का नया और पावरफुल प्रोसेसर है. कंपनी का दावा है कि यह फोन AnTuTu बेंचमार्क पर 4 मिलियन से ज्यादा स्कोर हासिल करेगा, जो पिछले GT 7 Pro के मुकाबले काफी बेहतर है.

इसके अलावा, फोन में मिलेगा:
• 2K AMOLED डिस्प्ले
• 144Hz रिफ्रेश रेट (पिछले मॉडल से अपग्रेड)
• अल्ट्रासोनिक फिंगरप्रिंट स्कैनर
• फ्लैट स्क्रीन डिजाइन

बैटरी और चार्जिंग कैसी होगी?
रियलमी इस बार फोन को पावर देने के लिए 7,000mAh की बड़ी बैटरी दे रही है. इसके साथ ही यूजर्स को 120W फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट भी मिलेगा, जिससे फोन कुछ ही मिनटों में फुल चार्ज हो जाएगा.

Realme GT 8 Pro भारत में कब और कितने का मिलेगा?
कंपनी ने अभी ग्लोबल लॉन्च की तारीख अनाउंस नहीं की है, लेकिन माना जा रहा है कि Realme GT 8 Pro को नवंबर में भारत में लॉन्च किया जाएगा. इसकी कीमत Realme GT 7 Pro (₹59,999) के आसपास रहने की उम्मीद है.

Mohit Chaturvedi

मोहित चतुर्वेदी एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार और टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट हैं, इनके पास टेक फील्ड में 13 सालों का एक्सपीरियंस है।

Realme GT 8 Pro

