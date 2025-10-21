Advertisement
trendingNow12970234
Hindi Newsटेक

200MP कैमरा और 7000mAh बैटरी... तूफान मचाने आया Realme का नया स्मार्टफोन, इतनी है कीमत

Realme GT 8 Series: Realme ने अपनी धांसू GT 8 सीरीज लॉन्च कर दी है. इसमें Realme GT 8 और GT 8 Pro शामिल हैं, जो जबरदस्त Snapdragon 8 Elite Gen 5 प्रोसेसर के साथ आए हैं. GT 8 Pro का कैमरा मॉड्यूल डिजाइन आप खुद से बदल सकते हैं. यह फोन दिखने में सबसे हटके है.

 

Written By  Mumtaj Pathan|Last Updated: Oct 21, 2025, 06:14 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

200MP कैमरा और 7000mAh बैटरी... तूफान मचाने आया Realme का नया स्मार्टफोन, इतनी है कीमत

Realme GT 8 Series Launched: बड़ी स्मार्टफोन कंपनियों में शामिल Realme ने अपनी नई और दमदार Realme GT 8 सीरीज को लॉन्च कर दिया है. इस सीरीज में दो मॉडल शामिल हैं- Realme GT 8 और GT 8 Pro. इन दोनों स्मार्टफोन्स को पावर देने के लिए Qualcomm का लेटेस्ट और धांसू प्रोसेसर Snapdragon 8 Elite Gen 5 दिया गया है, जो परफॉर्मेंस के मामले में इन्हें एक नई ऊंचाई पर ले जाएगा.

यह भी पढ़ें: 15000 का बजट है? Amazon ने Samsungमेत इन 5G स्मार्टफोन्स पर दिया बंपर डिस्काउंट, जानें कैसे उठाएं फायदा

Realme GT 8 Series में क्या है खास?
Realme GT Pro में 6.79 इंच का QHD+ AMOLED फ्लेक्सिबल डिस्प्ले है, जिसका रिफ्रेश रेट 144 Hz और ब्राइटनेस 7,000 निट्स तक है. दोनों ही स्मार्टफोन्स में समान डिस्प्ले और वही जबरदस्त प्रोसेसर दिया गया है. इन फोन्स में Snapdragon 8 Elite Gen 5 चिपस्ट दिया गया है. सबसे बड़ी बात इनमें 7,000 mAh की दमदार बैटरी है, जो 100 W वायर्ड चार्जिंग को सपोर्ट करती है.  

Add Zee News as a Preferred Source

Realme GT Pro में कैमरा कितना पावरफुल है?
कैमरे के मामले में Realme GT 8 Pro किसी से कम नहीं. इसमें ट्रिपल रियर कैमरा यूनिट है, जिसमें Ricoh GR एंटी-ग्लेयर प्राइमरी कैमरा, 50MP का अल्ट्रा-वाइड कैमरा और एक 200MP का टेलीफोटो कैमरा शामिल है. सेल्फी के लिए इसमें 32MP का फ्रंट कैमरा है. वहीं, Realme GT 8 में प्राइमरी कैमरा समान है, लेकिन अल्ट्रा-वाइड कैमरा 8MP और टेलीफोटो कैमरा 50MP का है. दोनों ही फोन 30fps पर 8K रिजॉल्यूशन पर वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं.

कितनी है कीमत और कहां मिलेगा?
Realme GT 8 Pro के 12GB+256GB वेरिएंट की कीमत CNY 3,999 (लगभग 49,600 रुपये) से शुरू होकर टॉप वेरिएंट के लिए CNY 5,199 (लगभग 64,300 रुपये) तक जाती है. वहीं, Realme GT 8 का प्राइस CNY 2,899 (लगभग 35,900 रुपये) से शुरू होकर CNY 4,099 (लगभग 50,700 रुपये) तक है. ये स्मार्टफोन्स चीन में व्हाइट, ब्लू और ग्रीन कलर्स में उपलब्ध हैं और इनकी बिक्री कंपनी के ऑनलाइन स्टोर के जरिए हो रही है. इस पावरफुल सीरीज ने प्रीमियम स्मार्टफोन सेगमेंट में जबरदस्त टक्कर देने की तैयारी कर ली है.

About the Author
author img
Mumtaj Pathan

मुमताज पठान Zee News में इंटर्न हैं और फिलहाल टेक सेक्शन से जुड़ी हुई हैं। यहां वे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI), गैजेट्स और टेक्नोलॉजी से जुड़ी स्टोरीज पर काम करती हैं। नई-नई टेक्नोलॉजी और डिजिटल इन...और पढ़ें

TAGS

realmeRealme PhoneRealme GT 8 Series

Trending news

भारत में छिपी है 'आग'! क्या आप जानते हैं देश का इकलौता सक्रिय ज्वालामुखी कहां है?
Active volcano in India
भारत में छिपी है 'आग'! क्या आप जानते हैं देश का इकलौता सक्रिय ज्वालामुखी कहां है?
'जांच की आड़ में भाविश अग्रवाल को परेशान ना करे पुलिस', कर्नाटक HC का आदेश
Ola Engineer Death
'जांच की आड़ में भाविश अग्रवाल को परेशान ना करे पुलिस', कर्नाटक HC का आदेश
दिल्ली में बड़ा हादसा, राष्ट्रपति भवन परिसर में लगी आग, दमकल विभाग ने किया काबू
Rastrapati Bhavan
दिल्ली में बड़ा हादसा, राष्ट्रपति भवन परिसर में लगी आग, दमकल विभाग ने किया काबू
सबरीमाला सोना चोरी मामले में बड़ी साजिश के सबूत, SIT को मिले जांच के आदेश
Sabrimala Temple
सबरीमाला सोना चोरी मामले में बड़ी साजिश के सबूत, SIT को मिले जांच के आदेश
बंगाल में SIR को लेकर भाजपा अलर्ट, वोटर लिस्ट में बढ़ोत्तरी पर रखी जाएगी निगरानी
Indian politics
बंगाल में SIR को लेकर भाजपा अलर्ट, वोटर लिस्ट में बढ़ोत्तरी पर रखी जाएगी निगरानी
बचा लीजिए! बालू माफिया प्रदेश की नींव खोखली कर देंगे... CM के सलाहकार के खत से सनसनी
Bengaluru
बचा लीजिए! बालू माफिया प्रदेश की नींव खोखली कर देंगे... CM के सलाहकार के खत से सनसनी
बॉर्डर पर नहीं दिखी दीपावली की 'मिठास', BSF ने PAK रेंजर्स को नहीं भेंट की मिठाई
diwali 2025
बॉर्डर पर नहीं दिखी दीपावली की 'मिठास', BSF ने PAK रेंजर्स को नहीं भेंट की मिठाई
PAK ने पंजाब को दहलाने के लिए उतारी 41 'राक्षसों' की फौज, सबके खात्मे का प्लान रेडी!
ISI
PAK ने पंजाब को दहलाने के लिए उतारी 41 'राक्षसों' की फौज, सबके खात्मे का प्लान रेडी!
हंसते-हंसते मौत को लगाया गले, 27 साल में इस स्वतंत्रता सेनानी ने दी बलिदान की मिसाल
Ashfaqulla Khan
हंसते-हंसते मौत को लगाया गले, 27 साल में इस स्वतंत्रता सेनानी ने दी बलिदान की मिसाल
'मुझे आवारा कुत्ते पसंद हैं...', बेंगलुरु की सड़कों पर कैसे 'आफत' बने डॉग?
bengaluru news
'मुझे आवारा कुत्ते पसंद हैं...', बेंगलुरु की सड़कों पर कैसे 'आफत' बने डॉग?