200MP कैमरा और 7000mAh बैटरी... तूफान मचाने आया Realme का नया स्मार्टफोन, इतनी है कीमत

Realme GT 8 Series Launched: बड़ी स्मार्टफोन कंपनियों में शामिल Realme ने अपनी नई और दमदार Realme GT 8 सीरीज को लॉन्च कर दिया है. इस सीरीज में दो मॉडल शामिल हैं- Realme GT 8 और GT 8 Pro. इन दोनों स्मार्टफोन्स को पावर देने के लिए Qualcomm का लेटेस्ट और धांसू प्रोसेसर Snapdragon 8 Elite Gen 5 दिया गया है, जो परफॉर्मेंस के मामले में इन्हें एक नई ऊंचाई पर ले जाएगा.

यह भी पढ़ें: 15000 का बजट है? Amazon ने Samsung समेत इन 5G स्मार्टफोन्स पर दिया बंपर डिस्काउंट, जानें कैसे उठाएं फायदा

Realme GT 8 Series में क्या है खास?

Realme GT Pro में 6.79 इंच का QHD+ AMOLED फ्लेक्सिबल डिस्प्ले है, जिसका रिफ्रेश रेट 144 Hz और ब्राइटनेस 7,000 निट्स तक है. दोनों ही स्मार्टफोन्स में समान डिस्प्ले और वही जबरदस्त प्रोसेसर दिया गया है. इन फोन्स में Snapdragon 8 Elite Gen 5 चिपस्ट दिया गया है. सबसे बड़ी बात इनमें 7,000 mAh की दमदार बैटरी है, जो 100 W वायर्ड चार्जिंग को सपोर्ट करती है.

Add Zee News as a Preferred Source

Realme GT Pro में कैमरा कितना पावरफुल है?

कैमरे के मामले में Realme GT 8 Pro किसी से कम नहीं. इसमें ट्रिपल रियर कैमरा यूनिट है, जिसमें Ricoh GR एंटी-ग्लेयर प्राइमरी कैमरा, 50MP का अल्ट्रा-वाइड कैमरा और एक 200MP का टेलीफोटो कैमरा शामिल है. सेल्फी के लिए इसमें 32MP का फ्रंट कैमरा है. वहीं, Realme GT 8 में प्राइमरी कैमरा समान है, लेकिन अल्ट्रा-वाइड कैमरा 8MP और टेलीफोटो कैमरा 50MP का है. दोनों ही फोन 30fps पर 8K रिजॉल्यूशन पर वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं.

कितनी है कीमत और कहां मिलेगा?

Realme GT 8 Pro के 12GB+256GB वेरिएंट की कीमत CNY 3,999 (लगभग 49,600 रुपये) से शुरू होकर टॉप वेरिएंट के लिए CNY 5,199 (लगभग 64,300 रुपये) तक जाती है. वहीं, Realme GT 8 का प्राइस CNY 2,899 (लगभग 35,900 रुपये) से शुरू होकर CNY 4,099 (लगभग 50,700 रुपये) तक है. ये स्मार्टफोन्स चीन में व्हाइट, ब्लू और ग्रीन कलर्स में उपलब्ध हैं और इनकी बिक्री कंपनी के ऑनलाइन स्टोर के जरिए हो रही है. इस पावरफुल सीरीज ने प्रीमियम स्मार्टफोन सेगमेंट में जबरदस्त टक्कर देने की तैयारी कर ली है.