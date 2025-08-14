Realme का नया धमाका! 20 अगस्त को भारतीय बाजार में लॉन्च होंगे ये 2 दमदार फोन, जानें फीचर्स और कीमत
Realme का नया धमाका! 20 अगस्त को भारतीय बाजार में लॉन्च होंगे ये 2 दमदार फोन, जानें फीचर्स और कीमत

Realme Upcoming Smartphone: Realme ने अपने अपकमिंग फोन P4 Pro और P4 को लॉन्च करने की तारीख का ऐलान कर दिया है.  कंपनी ने इसकी जानकारी X प्लेटफॉर्म ऑफिशियल अकाउंट से पोस्ट के द्वारा दी है.

 

Written By  Md Shahzad khan|Last Updated: Aug 14, 2025, 07:33 PM IST
Realme का नया धमाका! 20 अगस्त को भारतीय बाजार में लॉन्च होंगे ये 2 दमदार फोन, जानें फीचर्स और कीमत

Realme Launch New Phone: Realme देश में अपने नए फोन को जल्द लॉन्च करने जा रही है. आप भी  रियलमी का एक दमदार फोन खरीदने का प्लान कर रहे हैं ,तो आपके लिए एक बेहतरीन मौका है. कंपनी ने X प्लेटफॉर्म ऑफिशियल अकाउंट से पोस्ट कर के लॉन्चिंग डेट कंफर्म कर दी है. Realme P4 Pro और P4 को कंपनी 20 अगस्त को भारतीय बाजार में पेश करने जा रही है. हम आपको इस स्टोरी में Realme के इन दोनों फोन के फीचर्स, कैमरा और कीमत के बारे में बताएंगे. 

Realme P4 Pro फीचर्स और कैमरा 

Realme P4 Pro के फीचर्स की बात करें, तो इस फोन में Snapdragon 7 Gen4 और Hyper Vision AI Chip के साथ पेश किया जाएगा. इस स्मार्टफोन में 7000mAh की दमदार बैटरी दी जाएगी, जो आपको पूरे दिन चार्जर  की याद नहीं आएगी. इसके साथ इस मोबाइल में 144Hz Hyperglow का रिफ्रेश दिया गया है. यह फोन को गेम के लिए काफी बेहतर साबित हो सकता है. P4 Pro मोबाइल में 4D कर्व डिस्प्ले देखने को मिलता है. 80 वाट का फास्ट चार्जर मिलेगा.  P4 Pro के कैमरे की बात करें, तो इस स्मार्टफोन में 50MP+50MP Ai का रियर और फ्रंट कैमरा दिया गया है. वहीं आप इस फोन में 4K, 60FPS पर वीडियो शूट कर सकते हैं. 

Realme P4 के फीचर्स की बात करे, तो इस फोन में डुअल चिपसेट के साथ  MediaTek Dimensity 7400 Ultra 5G के साथ Pixel Works visual प्रोसेसर देखने को मिलेगा.  इस फोन में  6.77-inch Hyper Glow AMOLED डिस्प्ले,  7,000mAh की Titan बैटरी, 80W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट दिया जाएगा, जिसकी मदद से सिर्फ 25 मिनट में 50 प्रतिशत फोन चार्ज हो जाएगा. 

यह भी पढ़ें: iPhone 15 पर मिल रहा ₹47,000 तक का भारी डिस्काउंट, बस पूरा करना होगा ये छोटा सा काम

Realme P4 Pro प्राइस in India

Realme P4 Pro और P4 को 20 अगस्त को भारतीय बाजार में लॉन्च करने जा रही है. इस स्मार्टफोन की कीमत 30,000 रुपये से कम कीमत पर पेश कर सकती है. 

Md Shahzad khan

शहज़ाद खान अक्टूबर 2024 से ज़ी न्यूज़ के ऑटो डेस्क सेक्शन में कार्यरत हैं। उन्हें ऑटोमोबाइल सेक्टर की गहरी समझ है और वे नई गाड़ियों, तकनीकी बदलावों और ट्रेंड्स पर शोधपूर्ण और सटीक लेखन के जरिए अपने...और पढ़ें

Realme launch Smartphone

