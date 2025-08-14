Realme का नया धमाका! 20 अगस्त को भारतीय बाजार में लॉन्च होंगे ये 2 दमदार फोन, जानें फीचर्स और कीमत

Realme Launch New Phone: Realme देश में अपने नए फोन को जल्द लॉन्च करने जा रही है. आप भी रियलमी का एक दमदार फोन खरीदने का प्लान कर रहे हैं ,तो आपके लिए एक बेहतरीन मौका है. कंपनी ने X प्लेटफॉर्म ऑफिशियल अकाउंट से पोस्ट कर के लॉन्चिंग डेट कंफर्म कर दी है. Realme P4 Pro और P4 को कंपनी 20 अगस्त को भारतीय बाजार में पेश करने जा रही है. हम आपको इस स्टोरी में Realme के इन दोनों फोन के फीचर्स, कैमरा और कीमत के बारे में बताएंगे.

Realme P4 Pro फीचर्स और कैमरा

Realme P4 Pro के फीचर्स की बात करें, तो इस फोन में Snapdragon 7 Gen4 और Hyper Vision AI Chip के साथ पेश किया जाएगा. इस स्मार्टफोन में 7000mAh की दमदार बैटरी दी जाएगी, जो आपको पूरे दिन चार्जर की याद नहीं आएगी. इसके साथ इस मोबाइल में 144Hz Hyperglow का रिफ्रेश दिया गया है. यह फोन को गेम के लिए काफी बेहतर साबित हो सकता है. P4 Pro मोबाइल में 4D कर्व डिस्प्ले देखने को मिलता है. 80 वाट का फास्ट चार्जर मिलेगा. P4 Pro के कैमरे की बात करें, तो इस स्मार्टफोन में 50MP+50MP Ai का रियर और फ्रंट कैमरा दिया गया है. वहीं आप इस फोन में 4K, 60FPS पर वीडियो शूट कर सकते हैं.

Realme P4 के फीचर्स की बात करे, तो इस फोन में डुअल चिपसेट के साथ MediaTek Dimensity 7400 Ultra 5G के साथ Pixel Works visual प्रोसेसर देखने को मिलेगा. इस फोन में 6.77-inch Hyper Glow AMOLED डिस्प्ले, 7,000mAh की Titan बैटरी, 80W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट दिया जाएगा, जिसकी मदद से सिर्फ 25 मिनट में 50 प्रतिशत फोन चार्ज हो जाएगा.

Realme P4 Pro प्राइस in India

Realme P4 Pro और P4 को 20 अगस्त को भारतीय बाजार में लॉन्च करने जा रही है. इस स्मार्टफोन की कीमत 30,000 रुपये से कम कीमत पर पेश कर सकती है.