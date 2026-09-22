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Realme 16 Pro Harry Potter Edition लॉन्च: हॉगवर्ट्स थीम के साथ आया फोन, धूप में बदलते हैं चारों हाउसेस के रंग! कीमत...

Realme ने वार्नर ब्रदर्स के साथ मिलकर Realme 16 Pro Harry Potter Edition फोन लॉन्च कर दिया है. हॉगवर्ट्स थीम पर बने इस फोन का बैक पैनल धूप में चारों जादुई हाउसेस के रंग बिखेरता है, जो पॉटरहेड्स का दिल जीतने के लिए काफी है.

Written ByUdbhav Tripathi
Published: Sep 22, 2026, 11:54 AM IST|Updated: Sep 22, 2026, 12:47 PM IST
Realme 16 Pro Harry Potter Edition लॉन्च: हॉगवर्ट्स थीम के साथ आया फोन, धूप में बदलते हैं चारों हाउसेस के रंग! कीमत...

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Udbhav Tripathi

Udbhav Tripathi

उद्भव त्रिपाठी जी न्यूज डिजिटल में सब एडिटर हैं. वह जुलाई 2025 में जी न्यूज से जुड़े. साइंस और ऑटो-टेक की खबरें लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं. उन्होंने अब तक Samsung, Realme और  Vivo जैसे स्मार्टफोन्स के रिव्यू किए हैं. 2025 के बिहार चुनाव में इन्होंने लाइव खबरें चलाई थी जो लोगों को काफी पसंद आई थी. इनकी खबरें काफी भरोसेमंद होती हैं. इससे पहले वे हरिभूमि में काम कर चुके हैं. जहां उन्होंने टेक, एक्सप्लेनर और देश दुनिया पर भी काम किया. इनकी पढ़ाई की बात करें तो इन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से मॉस कम्यूनिकेशन में PG कर रखा है. अगर आपको इनसे बात करनी है, तो आप udbhavtripaathi@gmail.com पर जुड़ सकते हैं.

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