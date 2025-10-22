Realme लाया दीवाना बना देने वाला Smartphone! बदला जा सकता है पीछे का कैमरा, फीचर्स ने उड़ाए होश

Realme ने चीन में आज अपना नया स्मार्टफोन Realme GT 8 Pro लॉन्च कर दिया है, और इसकी सबसे अनोखी बात है- इसका बदला जा सकने वाला कैमरा मॉड्यूल. यह फीचर इसे बाकी फोनों से बिल्कुल अलग बनाता है. अब यूजर अपने मनपसंद डिजाइन के हिसाब से फोन का कैमरा आइलैंड बदल सकते हैं. इस कैमरा सिस्टम को Torx स्क्रू और मैग्नेटिक गाइड की मदद से लगाया और हटाया जा सकता है.

Realme का कहना है कि वे इस मॉड्यूल के अलग-अलग डिजाइन ऑफिशियल स्टोर्स पर उपलब्ध कराएंगे- जैसे स्क्वायर, राउंड, और रोबोट थीम वाला. इसके अलावा, कंपनी ने एक क्रिएटिव कॉन्टेस्ट भी शुरू किया है जिसमें यूजर अपने खुद के 3D-प्रिंटेड कैमरा डिजाइन्स बना सकते हैं. इसके लिए उन्होंने एक ओपन-सोर्स 3MF मॉडल फाइल भी जारी की है, जिसे MakerWorld प्लेटफॉर्म के जरिए डाउनलोड किया जा सकता है.

Ricoh के साथ पार्टनरशिप: कैमरा जो पेशेवर कैमरों को मात दे

Realme ने अपने नए GT 8 Pro में Ricoh ब्रांड के साथ मिलकर बेहतरीन कैमरा सिस्टम तैयार किया है. इसका मुख्य कैमरा 50 मेगापिक्सल का है, जिसमें 1/1.56-इंच सेंसर और f/1.8 अपर्चर है. यह Ricoh GR कैमरों के 28mm और 40mm जैसे लेंस व्यू को सपोर्ट करता है. यूजर्स को इसमें पांच तरह के क्लासिक Ricoh GR टोन भी मिलते हैं: Positive, Negative, High-contrast Black & White, Standard और Monochrome.

इसके अलावा फोन में 200MP पेरिस्कोप टेलीफोटो लेंस है, जो 3x ऑप्टिकल और 12x लॉसलैस जूम देता है. तीसरा कैमरा 50MP का अल्ट्रावाइड लेंस है, जिसमें 116 डिग्री का व्यू एंगल है.

पावरफुल प्रोसेसर और गेमिंग के लिए खास चिप

Realme GT 8 Pro में नया Snapdragon 8 Elite Gen 5 Extreme Edition चिपसेट दिया गया है, जो कि फिलहाल Qualcomm का सबसे एडवांस प्रोसेसर है. इसके साथ है Realme का खुद का R1 ग्राफिक्स चिप, जो गेमिंग और ग्राफिक्स को और भी स्मूद बनाता है. फोन में 16GB तक की LPDDR5X RAM और 1TB तक की UFS 4.1 स्टोरेज दी गई है – यानी गेमिंग और हैवी टास्क के लिए यह फोन पूरी तरह तैयार है.

बैटरी और चार्जिंग: पावरफुल होने के साथ पतला भी

इतनी ताकतवर फीचर्स के बावजूद इस फोन की मोटाई सिर्फ 8.2mm है. यह पिछले मॉडल से पतला है, जबकि इसमें 7,000mAh की बड़ी बैटरी दी गई है. चार्जिंग की बात करें तो यह फोन 120W वायर्ड चार्जिंग और 50W वायरलेस चार्जिंग को सपोर्ट करता है. इसका मतलब है कि बैटरी जल्दी खत्म भी नहीं होगी और चार्जिंग भी बहुत तेज होगी.

डिस्प्ले और मजबूती: हर एंगल से दमदार

फोन में है 6.78-इंच का QHD+ AMOLED डिस्प्ले, जिसका रिफ्रेश रेट 144Hz है – मतलब स्मूद स्क्रॉलिंग और शानदार गेमिंग अनुभव. इसकी ब्राइटनेस सामान्य तौर पर 2,000 निट्स तक जाती है, लेकिन जरूरत पर ये 4,000 निट्स तक पहुंच सकती है, जिससे धूप में भी स्क्रीन साफ़ दिखेगी. फोन को IP66, IP68 और IP69 की रेटिंग मिली है, जिससे यह धूल और पानी से पूरी तरह सुरक्षित है.

कीमत और उपलब्धता: प्रीमियम फीचर्स के साथ प्रीमियम प्राइस

Realme GT 8 Pro की शुरुआती कीमत चीन में CNY 3,999 रखी गई है, जो कि भारतीय मुद्रा में लगभग ₹49,400 होती है. इसका सबसे महंगा वेरिएंट 16GB RAM और 1TB स्टोरेज के साथ आता है, जिसकी कीमत CNY 5,199 (लगभग ₹64,200) है. फिलहाल यह फोन चीन में प्री-ऑर्डर के लिए उपलब्ध है, और भारत में लॉन्च को लेकर कंपनी ने अभी कोई आधिकारिक जानकारी नहीं दी है.