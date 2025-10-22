Advertisement
trendingNow12970798
Hindi Newsटेक

Realme लाया दीवाना बना देने वाला Smartphone! बदला जा सकता है पीछे का कैमरा, फीचर्स ने उड़ाए होश

यह फीचर इसे बाकी फोनों से बिल्कुल अलग बनाता है. अब यूजर अपने मनपसंद डिजाइन के हिसाब से फोन का कैमरा आइलैंड बदल सकते हैं. इस कैमरा सिस्टम को Torx स्क्रू और मैग्नेटिक गाइड की मदद से लगाया और हटाया जा सकता है.

Written By  Mohit Chaturvedi|Last Updated: Oct 22, 2025, 10:19 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Realme लाया दीवाना बना देने वाला Smartphone! बदला जा सकता है पीछे का कैमरा, फीचर्स ने उड़ाए होश

Realme ने चीन में आज अपना नया स्मार्टफोन Realme GT 8 Pro लॉन्च कर दिया है, और इसकी सबसे अनोखी बात है- इसका बदला जा सकने वाला कैमरा मॉड्यूल. यह फीचर इसे बाकी फोनों से बिल्कुल अलग बनाता है. अब यूजर अपने मनपसंद डिजाइन के हिसाब से फोन का कैमरा आइलैंड बदल सकते हैं. इस कैमरा सिस्टम को Torx स्क्रू और मैग्नेटिक गाइड की मदद से लगाया और हटाया जा सकता है.

Realme का कहना है कि वे इस मॉड्यूल के अलग-अलग डिजाइन ऑफिशियल स्टोर्स पर उपलब्ध कराएंगे- जैसे स्क्वायर, राउंड, और रोबोट थीम वाला. इसके अलावा, कंपनी ने एक क्रिएटिव कॉन्टेस्ट भी शुरू किया है जिसमें यूजर अपने खुद के 3D-प्रिंटेड कैमरा डिजाइन्स बना सकते हैं. इसके लिए उन्होंने एक ओपन-सोर्स 3MF मॉडल फाइल भी जारी की है, जिसे MakerWorld प्लेटफॉर्म के जरिए डाउनलोड किया जा सकता है.

Ricoh के साथ पार्टनरशिप: कैमरा जो पेशेवर कैमरों को मात दे
Realme ने अपने नए GT 8 Pro में Ricoh ब्रांड के साथ मिलकर बेहतरीन कैमरा सिस्टम तैयार किया है. इसका मुख्य कैमरा 50 मेगापिक्सल का है, जिसमें 1/1.56-इंच सेंसर और f/1.8 अपर्चर है. यह Ricoh GR कैमरों के 28mm और 40mm जैसे लेंस व्यू को सपोर्ट करता है. यूजर्स को इसमें पांच तरह के क्लासिक Ricoh GR टोन भी मिलते हैं: Positive, Negative, High-contrast Black & White, Standard और Monochrome.

Add Zee News as a Preferred Source

इसके अलावा फोन में 200MP पेरिस्कोप टेलीफोटो लेंस है, जो 3x ऑप्टिकल और 12x लॉसलैस जूम देता है. तीसरा कैमरा 50MP का अल्ट्रावाइड लेंस है, जिसमें 116 डिग्री का व्यू एंगल है.

पावरफुल प्रोसेसर और गेमिंग के लिए खास चिप
Realme GT 8 Pro में नया Snapdragon 8 Elite Gen 5 Extreme Edition चिपसेट दिया गया है, जो कि फिलहाल Qualcomm का सबसे एडवांस प्रोसेसर है. इसके साथ है Realme का खुद का R1 ग्राफिक्स चिप, जो गेमिंग और ग्राफिक्स को और भी स्मूद बनाता है. फोन में 16GB तक की LPDDR5X RAM और 1TB तक की UFS 4.1 स्टोरेज दी गई है – यानी गेमिंग और हैवी टास्क के लिए यह फोन पूरी तरह तैयार है.

बैटरी और चार्जिंग: पावरफुल होने के साथ पतला भी
इतनी ताकतवर फीचर्स के बावजूद इस फोन की मोटाई सिर्फ 8.2mm है. यह पिछले मॉडल से पतला है, जबकि इसमें 7,000mAh की बड़ी बैटरी दी गई है. चार्जिंग की बात करें तो यह फोन 120W वायर्ड चार्जिंग और 50W वायरलेस चार्जिंग को सपोर्ट करता है. इसका मतलब है कि बैटरी जल्दी खत्म भी नहीं होगी और चार्जिंग भी बहुत तेज होगी.

डिस्प्ले और मजबूती: हर एंगल से दमदार
फोन में है 6.78-इंच का QHD+ AMOLED डिस्प्ले, जिसका रिफ्रेश रेट 144Hz है – मतलब स्मूद स्क्रॉलिंग और शानदार गेमिंग अनुभव. इसकी ब्राइटनेस सामान्य तौर पर 2,000 निट्स तक जाती है, लेकिन जरूरत पर ये 4,000 निट्स तक पहुंच सकती है, जिससे धूप में भी स्क्रीन साफ़ दिखेगी. फोन को IP66, IP68 और IP69 की रेटिंग मिली है, जिससे यह धूल और पानी से पूरी तरह सुरक्षित है.

कीमत और उपलब्धता: प्रीमियम फीचर्स के साथ प्रीमियम प्राइस
Realme GT 8 Pro की शुरुआती कीमत चीन में CNY 3,999 रखी गई है, जो कि भारतीय मुद्रा में लगभग ₹49,400 होती है. इसका सबसे महंगा वेरिएंट 16GB RAM और 1TB स्टोरेज के साथ आता है, जिसकी कीमत CNY 5,199 (लगभग ₹64,200) है. फिलहाल यह फोन चीन में प्री-ऑर्डर के लिए उपलब्ध है, और भारत में लॉन्च को लेकर कंपनी ने अभी कोई आधिकारिक जानकारी नहीं दी है.

About the Author
author img
Mohit Chaturvedi

मोहित चतुर्वेदी एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार और टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट हैं, इनके पास टेक फील्ड में 13 सालों का एक्सपीरियंस है। वे जटिल तकनीकी शब्दों को भी आसान भाषा में समझाते हैं, जिससे सब लोगों को समझ आ...और पढ़ें

TAGS

realmeRealme GT 8 Pro

Trending news

50 साल बाद अपने गांव पहुंचेंगे नागा आंदोलन के नेता थुइंगालेंग मुइवा, स्कूल-कॉलेज बंद
Thuingaleng Muivah
50 साल बाद अपने गांव पहुंचेंगे नागा आंदोलन के नेता थुइंगालेंग मुइवा, स्कूल-कॉलेज बंद
पुलिसवाले खड़े देखते रहे, मंदिर में झोला लेकर घुसे वे लोग खुलेआम लूटने लगे
Gujarat news
पुलिसवाले खड़े देखते रहे, मंदिर में झोला लेकर घुसे वे लोग खुलेआम लूटने लगे
कौन हैं फ्रांसेस्का ऑर्सिनी? हिंदी से खास रिश्ता फिर भी भारत में नहीं मिली एंट्री
visa
कौन हैं फ्रांसेस्का ऑर्सिनी? हिंदी से खास रिश्ता फिर भी भारत में नहीं मिली एंट्री
रिश्ते के भाई ने एक साल तक शारीरिक संबंध बनाए... रेप में सजा, अब कोर्ट का बड़ा फैसला
delhi high court news
रिश्ते के भाई ने एक साल तक शारीरिक संबंध बनाए... रेप में सजा, अब कोर्ट का बड़ा फैसला
दिवाली के बाद बारिश कहां-कहां मचाएगी कहर? किन राज्यों में जमकर तांडव, जानें डिटेल्स
Weather
दिवाली के बाद बारिश कहां-कहां मचाएगी कहर? किन राज्यों में जमकर तांडव, जानें डिटेल्स
सवाल करें तो हम हिंदू विरोधी, कमियां सिर्फ इंडिया...' कांग्रेस ने BJP पर साधा निशाना
Bihar elections
सवाल करें तो हम हिंदू विरोधी, कमियां सिर्फ इंडिया...' कांग्रेस ने BJP पर साधा निशाना
21 अक्टूबर नहीं होता, तो 15 अगस्त भी नहीं होता.. नेताजी के पोते ने क्यों कही ये बात?
Subhash chandra bose
21 अक्टूबर नहीं होता, तो 15 अगस्त भी नहीं होता.. नेताजी के पोते ने क्यों कही ये बात?
कश्मीरी पंडितों ने सूर्य मंदिर में मनाई दिवाली, जानिए क्यों खास है मार्तंड मंदिर ?
Jammu and Kashmir
कश्मीरी पंडितों ने सूर्य मंदिर में मनाई दिवाली, जानिए क्यों खास है मार्तंड मंदिर ?
'जाकर जयशंकर से पूछिए...', रूसी तेल और ट्रंप की धमकी पर बोले कांग्रेस नेता
Manishankar aiyer
'जाकर जयशंकर से पूछिए...', रूसी तेल और ट्रंप की धमकी पर बोले कांग्रेस नेता
CM मान ने DIG भुल्लर को किया निलंबित, दोहराई भ्रष्टाचार के प्रति 'जीरो टॉलरेंस' नीति
DIG HS Bhullar
CM मान ने DIG भुल्लर को किया निलंबित, दोहराई भ्रष्टाचार के प्रति 'जीरो टॉलरेंस' नीति