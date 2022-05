बैग में रखे-रखे बम की तरह फट गया Realme का Smartphone, तस्वीर देख कंपनी ने दिया ऐसा जवाब

Realme Narzo 50A Smartphone Blast In Indonesia: Realme ने इंडोनेशिया में अपने अपने कई स्मार्टफोन्स लॉन्च किए हैं. इंडोनेशिया में रियलमी के स्मार्टफोन काफी पॉपुलर हैं. लेकिन वहां से अब ऐसी खबर आई है, जिसको सुनकर सभी हैरान रह गए हैं. एक Realme यूजर ने दावा किया है कि उनके Narzo 50A स्मार्टफोन में धमाका हो गया है. सोशल मीडिया पर फटे हुए फोन की तस्वीर तेजी से वायरल हो रही है. यह हादसा इंडोनेशिया में हुआ है. ट्वीट के मुताबिक, फोन उस वक्त फटा जब बैग में रखा हुआ था.

A Realme Narzo 50A user in Indonesia reported that the top part of his phone exploded out of nowhere, when the phone was in his bag.

He said there was nothing potentially dangerous inside the bag, but the person from Realme said "it was a user error". pic.twitter.com/nbmU5yXdEU

— Alvin (@sondesix) May 1, 2022