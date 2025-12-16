Realme ने भारत में मचाया तहलका! 7,000mAh बैटरी और धांसू कैमरों के साथ Narzo 90 5G सीरीज लॉन्च, कीमत सिर्फ...

Realme Narzo 90 5G: अगर आप नया स्मार्टफोन खरीदना चाहते हैं तो आपके लिए अच्छी खबर है. स्मार्टफोन बनाने वाली कंपनी Realme ने अपने दो दमदार स्मार्टफोन भारत में लॉन्च कर दिए है. 16 दिसंबर को Realme Narzo 90 5G और Realme Narzo 90x 5G भारतीय बाजार में उतार दिया गया है. कम प्राइज और दमदार फीचर्स के कारण ये सीरीज स्मार्टफोन मार्केट में तहलका मचा सकती है. Narzo 90 सीरीज में 7,000mAh की बैटरी मिलती है. ये दोनों ही स्मार्टफोन 50 मेगापिक्सल प्राइमरी कैमरा के साथ आते हैं. आइए आज के इस आर्टिकल में Realme Narzo 90 5G और Narzo 90x 5G के फीचर्स और स्पेसिफिकेशंस से लेकर कीमत के बारे में विस्तार से जानते हैं.

सबसे पहले फीचर्स जान लीजिए फीचर्स

Realme Narzo 90 5G

Realme Narzo 90 5G फोन में कंपनी ने दमदार 7,000 एमएएच की बैटरी दी है, जो एक बार चार्ज करने के लिए लंबे समत तक बैकअप देती है. जो 60 वॉट फास्ट चार्ज सपोर्ट करती है. बात करें इस फोन में मिलने वाले डिस्पले की तो 6.57 इंच की फुल एचडी प्लस डिस्प्ले दी गई है जो 4000 निट्स पीक ब्राइटनेस को सपोर्ट करती है. ये फोन 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट और 240 हर्ट्ज तक के टच सैंपलिंग रेट के साथ मार्केट में लॉन्च किया गया है.

वहीं इस स्मार्टफोन में 50 मेगापिक्सल का मेन कैमरा दिया गया है, साथ ही 2 मेगापिक्सल मोनोक्रोम सेकंडरी कैमरा सेंसर भी दिया गया है. सेल्फी के लिए भी इस फोन में 50 मेगापिक्सल सेल्फी कैमरा मिलता है. रियलमी के इस फोन में स्पीड और मल्टीटास्किंग के लिए मीडियाटेक डाइमेंसिटी 6400 मैक्स चिपसेट का यूज किया गया है, जो इसे एक शानदार प्रीमियम स्मार्टफोन बनाता है. खास बात यह है कि Narzo 90 5G को पानी और धूल से बचाने के लिए IP69 रेटिंग दी गई है जो इस बजट में कम ही देखने को मिलती है.

Realme Narzo 90x 5G के फीचर्स

Realme Narzo 90x 5G में 6.80 इंच की स्क्रीन मिलती है जो 144 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट और 1200 निट्स पीक ब्राइटनेस को सपोर्ट करती है. इस फोन में भी यूजर्स को 7,000mah की बैटरी मिलती है. जो 60 वॉट की फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करती है. वहीं इस फोन में मेन कैमरा 50 मेगापिक्सल सोनी एआई सेंसर वाला मिलेगा जो वहीं फ्रंट में 8 मेगापिक्सल सेल्फी कैमरा सेंसर मिलेगा. स्पीड और मल्टीटास्किंग के लिए इस हैंडसेट में मीडियाटेक डाइमेंसिटी 6300 प्रोसेसर दिया गया है.

अब जान लीजिए कीमत

भारत में Realme Narzo 90 5G की शुरुआती कीमत 16,999 रुपये (6GB + 128GB) तय की गई है. वहीं अगर आप इसके 8GB रैम वाले टॉप मॉडल को खरीदते हैं तो आपको 18,499 रुपये देने होंगे.

बात करें Realme Narzo 90x 5G के बेस वेरिएंट की कीमत तो यह 13,999 रुपये है और टॉप वेरिएंट के लिए लोगों को 15,499 रुपये देने होंगे. दोनों स्मार्टफोन 24 दिसंबर से Amazon और रियलमी की आधिकारिक वेबसाइट से खरीदे जा सकेंगे.

