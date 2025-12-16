Advertisement
trendingNow13042831
Hindi NewsटेकRealme ने भारत में मचाया तहलका! 7,000mAh बैटरी और धांसू कैमरों के साथ Narzo 90 5G सीरीज लॉन्च, कीमत सिर्फ...

Realme ने भारत में मचाया तहलका! 7,000mAh बैटरी और धांसू कैमरों के साथ Narzo 90 5G सीरीज लॉन्च, कीमत सिर्फ...

Realme Narzo 90 Series Launched: Realme ने अपनी नई Narzo 90 5G सीरीज लॉन्च कर दी है. इस सीरीज में कंपनी ने दो प्रीमियम स्मार्टफोन लॉन्च किए हैं. जिसमें 7,000mAh की दमदार बैटरी और शानदार कैमरा सेटअप मिलता है. कंपनी ने इस सीरीज में बजट और परफॉर्मेंस दोनों का ख्याल रखा है. Narzo 90 5G और Narzo 90x 5G दोनों ही मॉडल्स दमदार फीचर्स के साथ किफायती कीमत में मिलेंगे.

|Last Updated: Dec 16, 2025, 02:45 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Realme ने भारत में मचाया तहलका! 7,000mAh बैटरी और धांसू कैमरों के साथ Narzo 90 5G सीरीज लॉन्च, कीमत सिर्फ...

Realme Narzo 90 5G: अगर आप नया स्मार्टफोन खरीदना चाहते हैं तो आपके लिए अच्छी खबर है. स्मार्टफोन बनाने वाली कंपनी Realme ने अपने दो दमदार स्मार्टफोन भारत में लॉन्च कर दिए है. 16 दिसंबर को Realme Narzo 90 5G और Realme Narzo 90x 5G भारतीय बाजार में उतार दिया गया है. कम प्राइज और दमदार फीचर्स के कारण ये सीरीज स्मार्टफोन मार्केट में तहलका मचा सकती है. Narzo 90 सीरीज में 7,000mAh की बैटरी मिलती है. ये दोनों ही स्मार्टफोन 50 मेगापिक्सल प्राइमरी कैमरा के साथ आते हैं. आइए आज के इस आर्टिकल में Realme Narzo 90 5G और Narzo 90x 5G के फीचर्स और स्पेसिफिकेशंस से लेकर कीमत के बारे में विस्तार से जानते हैं.

सबसे पहले फीचर्स जान लीजिए फीचर्स

Realme Narzo 90 5G 
Realme Narzo 90 5G फोन में कंपनी ने दमदार 7,000 एमएएच की बैटरी दी है, जो एक बार चार्ज करने के लिए लंबे समत तक बैकअप देती है. जो 60 वॉट फास्ट चार्ज सपोर्ट करती है. बात करें इस फोन में मिलने वाले डिस्पले की तो 6.57 इंच की फुल एचडी प्लस डिस्प्ले दी गई है जो 4000 निट्स पीक ब्राइटनेस को सपोर्ट करती है.  ये फोन 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट और 240 हर्ट्ज तक के टच सैंपलिंग रेट के साथ मार्केट में लॉन्च किया गया है.

Add Zee News as a Preferred Source

वहीं इस स्मार्टफोन में 50 मेगापिक्सल का मेन कैमरा दिया गया है, साथ ही 2 मेगापिक्सल मोनोक्रोम सेकंडरी कैमरा सेंसर भी दिया गया है. सेल्फी के लिए भी इस फोन में 50 मेगापिक्सल सेल्फी कैमरा मिलता है. रियलमी के इस फोन में स्पीड और मल्टीटास्किंग के लिए मीडियाटेक डाइमेंसिटी 6400 मैक्स चिपसेट का यूज किया गया है, जो इसे एक शानदार प्रीमियम स्मार्टफोन बनाता है. खास बात यह है कि Narzo 90 5G को पानी और धूल से बचाने के लिए IP69 रेटिंग दी गई है जो इस बजट में कम ही देखने को मिलती है.

Realme Narzo 90x 5G के फीचर्स
Realme Narzo 90x 5G में 6.80 इंच की स्क्रीन मिलती है जो 144 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट और 1200 निट्स पीक ब्राइटनेस को सपोर्ट करती है. इस फोन में भी यूजर्स को 7,000mah की बैटरी मिलती है. जो 60 वॉट की फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करती है. वहीं इस फोन में मेन कैमरा 50 मेगापिक्सल सोनी एआई सेंसर वाला मिलेगा जो वहीं फ्रंट में 8 मेगापिक्सल सेल्फी कैमरा सेंसर मिलेगा. स्पीड और मल्टीटास्किंग के लिए इस हैंडसेट में मीडियाटेक डाइमेंसिटी 6300 प्रोसेसर दिया गया है.

ये भी पढे़ंः WhatsApp यूजर्स की मौज... NCLAT ने सुनाया फैसला, Meta को लगा बड़ा झटका; अब आपके....

अब जान लीजिए कीमत
भारत में Realme Narzo 90 5G की शुरुआती कीमत 16,999 रुपये (6GB + 128GB) तय की गई है. वहीं अगर आप इसके 8GB रैम वाले टॉप मॉडल को खरीदते हैं तो आपको 18,499 रुपये देने होंगे.

बात करें Realme Narzo 90x 5G के बेस वेरिएंट की कीमत तो यह 13,999 रुपये है और टॉप वेरिएंट के लिए लोगों को 15,499 रुपये देने होंगे. दोनों स्मार्टफोन 24 दिसंबर से Amazon और रियलमी की आधिकारिक वेबसाइट से खरीदे जा सकेंगे.

ये भी पढे़ंः हवा में लिखिए, स्क्रीन उभर आएंगे शब्द, IIIT के वैज्ञानिकों ने कर दिखाया कमाल

TAGS

Realme Narzo 90 5GRealme Narzo 90x 5G

Trending news

10 दिन बाद थाईलैंड से दिल्ली लाए गए लूथरा ब्रदर्स, गोवा पुलिस ने किया गिरफ्तार
Goa Nightclub Fire
10 दिन बाद थाईलैंड से दिल्ली लाए गए लूथरा ब्रदर्स, गोवा पुलिस ने किया गिरफ्तार
बेटी की कस्टडी के लिए पति ने एक्ट्रेस को किया किडनैप; परिजनों को भी दिया अल्टीमेटम
Karnataka News
बेटी की कस्टडी के लिए पति ने एक्ट्रेस को किया किडनैप; परिजनों को भी दिया अल्टीमेटम
सगाई की बात पर गुस्साई नर्स ने काटा युवक का प्राइवेट पार्ट, होटल में मिली लाश...
Ludhiana
सगाई की बात पर गुस्साई नर्स ने काटा युवक का प्राइवेट पार्ट, होटल में मिली लाश...
'गरीबों के पेट पर पैर मार रही सरकार...', MGNREGA को लेकर बरसीं हरसिमरत कौर
Harsimrat Kaur
'गरीबों के पेट पर पैर मार रही सरकार...', MGNREGA को लेकर बरसीं हरसिमरत कौर
जस्टिस यशवंत वर्मा ने जांच कमेटी के गठन को दी चुनौती, SC का दोनों सदनों को नोटिस
Justice yashwant varma case
जस्टिस यशवंत वर्मा ने जांच कमेटी के गठन को दी चुनौती, SC का दोनों सदनों को नोटिस
MGNREGA में क्यों नहीं गांधी...? थरूर-प्रियंका ने G Ram G Bill को लेकर सरकार को घेरा
G RAM G Bill
MGNREGA में क्यों नहीं गांधी...? थरूर-प्रियंका ने G Ram G Bill को लेकर सरकार को घेरा
भारत और जॉर्डन को भविष्य में खुशहाली के लिए पुराने रिश्ते फिर करने होंगे मजबूत
PM Modi Jordan Trade
भारत और जॉर्डन को भविष्य में खुशहाली के लिए पुराने रिश्ते फिर करने होंगे मजबूत
कलेजा दहला देने वाली वारदात! मां ने 7 साल की बेटी को तीसरी मंजिल से फेंका
Hyderabad
कलेजा दहला देने वाली वारदात! मां ने 7 साल की बेटी को तीसरी मंजिल से फेंका
फ्लाइट में बेहोश हुई अमेरिकी महिला, पूर्व विधायक अंजलि निंबालकर ने ऐसे बचाई जान
Anjali Nimbalkar
फ्लाइट में बेहोश हुई अमेरिकी महिला, पूर्व विधायक अंजलि निंबालकर ने ऐसे बचाई जान
CM उमर अब्दुल्ला ने कांग्रेस के वोट चोरी कैंपेन से बनाई दूरी
Omar Abdullah Statement
CM उमर अब्दुल्ला ने कांग्रेस के वोट चोरी कैंपेन से बनाई दूरी