Advertisement
trendingNow13033446
Hindi Newsटेक

भारत में धमाल मचाने आ रहे Realme के 2 Smartphones, कंपनी ने कर दिया कंफर्म, जानिए क्या-क्या मिलेगा खास

Realme ने इस साल Narzo 80 Series 5G को पेश किया था, और अब नया जेनरेशन लॉन्च होने वाला है. Amazon पर आए एक टीजर ने साफ कर दिया है कि इस बार दो नए मॉडल देखने को मिलेंगे, जिनमें डिजाइन और फीचर्स दोनों में बदलाव किए गए हैं.

Written By  Mohit Chaturvedi|Last Updated: Dec 08, 2025, 02:20 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

भारत में धमाल मचाने आ रहे Realme के 2 Smartphones, कंपनी ने कर दिया कंफर्म, जानिए क्या-क्या मिलेगा खास

Realme अपनी Narzo सीरीज को लगातार अपग्रेड कर रहा है और अब कंपनी भारत में Narzo 90 Series 5G लॉन्च करने जा रही है. इससे पहले Realme ने इस साल Narzo 80 Series 5G को पेश किया था, और अब नया जेनरेशन लॉन्च होने वाला है. Amazon पर आए एक टीजर ने साफ कर दिया है कि इस बार दो नए मॉडल देखने को मिलेंगे, जिनमें डिजाइन और फीचर्स दोनों में बदलाव किए गए हैं. यह सीरीज खास तौर पर उन यूजर्स के लिए होगी जो स्टाइल, स्पीड और फास्ट परफॉर्मेंस का कॉम्बिनेशन चाहते हैं.

Amazon माइक्रोसाइट ने लॉन्च की आधिकारिक पुष्टि
Realme Narzo 90 Series 5G के लिए Amazon ने एक खास माइक्रोसाइट तैयार की है. इससे कन्फर्म हो जाता है कि सीरीज के दोनों नए स्मार्टफोन Amazon Specials होंगे, यानी इनकी पहली सेल Amazon पर ही होगी. टीजर को कॉमिक-स्टाइल में दिखाया गया है, जिसमें दो अलग-अलग स्मार्टफोन्स नजर आते हैं. दोनों फोन के कैमरा लेआउट अलग हैं, जिससे स्पष्ट होता है कि कंपनी दो मॉडल — एक Pro और एक X वेरिएंट — लॉन्च करने जा रही है.

कैसे होंगे दोनों मॉडल? डिजाइन और कैमरा डिटेल्स
टीजर से पता चलता है कि सीरीज का एक फोन iPhone 16 Pro Max जैसे कैमरा डेको के साथ आएगा. यह डिजाइन पहले Narzo 80 Pro 5G में भी देखा गया था, इसलिए माना जा रहा है कि यह अगला मॉडल Narzo 90 Pro 5G हो सकता है. दूसरा फोन रेक्टैंगुलर कैमरा मॉड्यूल के साथ दिखाई देता है, जिसका लेआउट Narzo 80x 5G जैसा है. इस वजह से अनुमान है कि इसका नाम Realme Narzo 90x 5G रखा जा सकता है. दोनों फोन्स में फ्लैट फ्रेम्स और राउंडेड कॉर्नर्स हैं. Realme पिछले कुछ समय से अपने सभी नए फोन्स में यही डिजाइन लैंग्वेज इस्तेमाल कर रहा है, जिससे फोन अधिक मॉडर्न और प्रीमियम दिखते हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

डिजाइन Realme के नए ट्रेंड के हिसाब से
Realme लगातार अपने स्मार्टफोन्स में प्रीमियम फील लाने की कोशिश कर रहा है. Narzo 90 Series 5G में रियर कैमरा डिजाइन को और फ्रेश और प्रीमियम लुक दिया गया है. Pro और X वेरिएंट में कैमरा सेटअप और डिजाइन में अंतर होगा, जिससे दोनों मॉडल्स को आसानी से पहचाना जा सके.

सोशल मीडिया टीजर में क्या बताया गया है?
कंपनी ने अभी आधिकारिक स्पेसिफिकेशन्स का खुलासा नहीं किया है, लेकिन X.com (पहले Twitter) पर आए टीजर में चार बड़ी चीजों पर खास फोकस किया गया है:

बैटरी और चार्जिंग – Supercharged & Power Maxed
इससे साफ है कि Narzo 90 Series 5G में फास्ट चार्जिंग और दमदार बैटरी मिलने वाली है. Realme की पिछली सीरीज में 5000mAh बैटरी और 67W फास्ट चार्जिंग थी, तो इस बार इससे और ज्यादा पावरफुल सेटअप मिल सकता है.

कैमरा – Snap Sharp
Realme ने कैमरा सेंसर को पहले से बेहतर करने का दावा किया है. इसका मतलब है कि लो-लाइट, पोर्ट्रेट और डिटेल शॉट्स में सुधार देखने को मिलेगा.

डिस्प्ले – Glow Maxed
टीजर में डिस्प्ले ब्राइटनेस पर जोर दिया गया है. इसका मतलब है कि फोन में हाई ब्राइटनेस AMOLED डिस्प्ले और आउटडोर विजिबिलिटी बेहतर होगी.

ऑफिशियल डिटेल्स की डेट
कंपनी ने बताया है कि Narzo 90 Series 5G से जुड़ी पूरी जानकारी 9 दिसंबर को सामने आएगी.

About the Author
author img
Mohit Chaturvedi

मोहित चतुर्वेदी जी न्यूज में असिस्टेंट न्यूज एडिटर हैं और पिछले पांच साल से टेक सेक्शन को लीड कर रहे हैं. उन्होंने अब तक iPhone, Samsung, OnePlus, Vivo और Xiaomi जैसे बड़े स्मार्टफोन्स के कई रिव्यू...और पढ़ें

TAGS

realmeRealme Narzo 90 Series 5GNarzo 90 Pro 5G

Trending news

ताजमहल से भी ज्यादा बेशकीमती! ये है दुनिया का सबसे महंगा खजाना
peacock throne of shah jahan
ताजमहल से भी ज्यादा बेशकीमती! ये है दुनिया का सबसे महंगा खजाना
आखिर बंगाली में 'दा' और बाबू में क्या होता है फर्क, क्यों PM मोदी को सांसद ने टोका
PM Modi
आखिर बंगाली में 'दा' और बाबू में क्या होता है फर्क, क्यों PM मोदी को सांसद ने टोका
अब होटल वाले नहीं मांगेंगे आपके आधार कार्ड की फोटोकॉपी, UIDAI ने बताए नए नियम
Aadhaar card
अब होटल वाले नहीं मांगेंगे आपके आधार कार्ड की फोटोकॉपी, UIDAI ने बताए नए नियम
भारत में 'ट्रंप रोड'! डोनाल्ड ट्रंप को खुश करने के लिए CM ने किया बड़ा ऐलान
Donald Trump
भारत में 'ट्रंप रोड'! डोनाल्ड ट्रंप को खुश करने के लिए CM ने किया बड़ा ऐलान
'जिन्ना के सामने झुके नेहरू, वंदे मातरम् के किए टुकड़े-टुकड़े', पीएम का बड़ा हमला
PM Modi
'जिन्ना के सामने झुके नेहरू, वंदे मातरम् के किए टुकड़े-टुकड़े', पीएम का बड़ा हमला
बाबरी, गीता, वंदे मातरम...क्या बीजेपी ने बंगाल इलेक्शन पर काम शुरू कर दिया है?
west bengal vidhan sabha chunav
बाबरी, गीता, वंदे मातरम...क्या बीजेपी ने बंगाल इलेक्शन पर काम शुरू कर दिया है?
'वंदे मातरम् गीत को राजनीतिक मुद्दा बना रही बीजेपी...', कांग्रेस ने साधा निशाना
Vande Mataram
'वंदे मातरम् गीत को राजनीतिक मुद्दा बना रही बीजेपी...', कांग्रेस ने साधा निशाना
ओला–रैपिडो से चलने वाले लोग हो जाएं सावधान! वरना जिंदगी में हो सकता है खतरा
bike-taxi service
ओला–रैपिडो से चलने वाले लोग हो जाएं सावधान! वरना जिंदगी में हो सकता है खतरा
Goa Club Fire: 25 मौत पर क्लब मालिक सौरभ लूथरा ने तोड़ी चुप्पी, जानें क्या कहा?
Goa Fire Tragedy
Goa Club Fire: 25 मौत पर क्लब मालिक सौरभ लूथरा ने तोड़ी चुप्पी, जानें क्या कहा?
आरक्षण का फर्जीवाड़ा! ईसाई बनने के बावजूद SC लाभ लेने वालों की नौकरियों पर खतरा
SC Reservation
आरक्षण का फर्जीवाड़ा! ईसाई बनने के बावजूद SC लाभ लेने वालों की नौकरियों पर खतरा