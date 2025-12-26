Realme के इस Smartphone की ऐसी दीवानगी! 12 घंटे में बिक गए 100000 फोन, जानिए क्या है ऐसा खास

realme ने अपनी Narzo 90 Series को लेकर बड़ी उपलब्धि हासिल की है. कंपनी के मुताबिक, realme Narzo 90 सीरीज ने अब तक का सबसे बेहतरीन सेल्स परफॉर्मेंस दर्ज किया है. यह पिछले तीन सालों में Narzo लाइनअप का सबसे मजबूत प्रदर्शन माना जा रहा है. इस सफलता से यह साफ हो गया है कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर इस सीरीज को जबरदस्त रिस्पॉन्स मिला है और कंज्यूमर्स की डिमांड काफी मजबूत रही है.

लॉन्च के शुरुआती मिनटों में जबरदस्त ग्रोथ

realme ने बताया कि ऑनलाइन सेल शुरू होने के पहले 30 मिनट में ही realme Narzo 90 ने पिछली जनरेशन की तुलना में करीब 200 प्रतिशत ज्यादा ग्रोथ दर्ज की. यह आंकड़ा दिखाता है कि युवा यूजर्स के बीच इस स्मार्टफोन को कितनी तेजी से अपनाया गया. शुरुआती ट्रैक्शन इतना मजबूत रहा कि Narzo 90 Series ने बहुत कम समय में ही खुद को एक हिट प्रोडक्ट के रूप में स्थापित कर लिया.

Narzo 90x ने GMV के मामले में भी कमाल किया

इस उपलब्धि को और मजबूत बनाते हुए realme Narzo 90x ने करीब 120 करोड़ रुपये का GMV जनरेट किया. यह आंकड़ा बताता है कि न सिर्फ यूनिट सेल्स बल्कि वैल्यू के मामले में भी यह सीरीज बेहद सफल रही है. कंपनी के लिए यह माइलस्टोन इसलिए भी खास है क्योंकि यह Narzo सीरीज की ब्रांड वैल्यू को और ऊपर ले जाता है.

Add Zee News as a Preferred Source

12 घंटे में एक लाख से ज्यादा यूनिट्स की बिक्री

realme Narzo 90 Series की लोकप्रियता का अंदाजा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि सेल शुरू होने के सिर्फ 12 घंटे के अंदर ही 1 लाख से ज्यादा यूनिट्स बिक गईं. इतनी कम अवधि में इतनी बड़ी संख्या में स्मार्टफोन बिकना इस बात का संकेत है कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर इस सीरीज को लेकर जबरदस्त उत्साह देखने को मिला.

Amazon और Flipkart पर अलग-अलग चैंपियन

realme के लिए यह साल का अंत और भी खास बन गया जब Narzo 90x Amazon पर Q4 की बेस्टसेलिंग स्मार्टफोन सीरीज बनकर उभरा. वहीं दूसरी ओर realme P4x ने Flipkart पर बिक्री में टॉप पोजिशन हासिल की. इस तरह Amazon और Flipkart दोनों बड़े ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स पर realme के स्मार्टफोन नंबर वन साबित हुए. यह ड्यूल प्लेटफॉर्म सक्सेस भारत के ऑनलाइन स्मार्टफोन मार्केट में realme की मजबूत पकड़ को दिखाती है.

realme Narzo 90x 5G की पहली सेल और स्पेसिफिकेशन

यह माइलस्टोन realme Narzo 90x 5G की पहली सेल की सफलता के बाद सामने आया है. इस फोन की पहली सेल 23 दिसंबर से शुरू हुई थी, जबकि इसे 16 दिसंबर को realme Narzo 90 5G के साथ लॉन्च किया गया था. Narzo 90x 5G में MediaTek Dimensity 6300 प्रोसेसर दिया गया है, जिसके साथ 8GB तक LPDDR4x रैम और 128GB UFS 2.2 स्टोरेज मिलती है. फोन में 6.80 इंच का LCD डिस्प्ले है, जो 144Hz रिफ्रेश रेट सपोर्ट करता है.

भारत में कीमत और ऑफर्स

भारतीय बाजार में realme Narzo 90x 5G की शुरुआती कीमत 13,999 रुपये रखी गई है, जिसमें 6GB रैम और 128GB स्टोरेज मिलता है. वहीं 8GB रैम और 128GB स्टोरेज वेरिएंट की कीमत 15,499 रुपये है. यह स्मार्टफोन Nitro Blue और 200Flash Blue कलर ऑप्शन में Amazon और realme India की ऑनलाइन स्टोर पर उपलब्ध है. लॉन्च ऑफर्स के तहत ग्राहकों को कूपन या बैंक ऑफर के जरिए 2,000 रुपये तक की छूट भी दी जा रही है.

साल का दमदार अंत और मजबूत शुरुआत के संकेत

रिकॉर्ड तोड़ बिक्री, बड़े प्लेटफॉर्म्स पर लीडरशिप और साल के अंत में मजबूत मोमेंटम के साथ realme Narzo 90x ने मिड-रेंज परफॉर्मेंस स्मार्टफोन सेगमेंट में realme की लीडरशिप को और पुख्ता किया है. यह सफलता न सिर्फ 2025 का शानदार अंत दिखाती है, बल्कि आने वाले साल के लिए भी realme के मजबूत प्रदर्शन के संकेत देती है.