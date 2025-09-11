Realme का 6000mAh बैटरी वाला सबसे पतला स्मार्टफोन, इस दिन करेगा मार्केट में ग्रैंड एंट्री
Realme का 6000mAh बैटरी वाला सबसे पतला स्मार्टफोन, इस दिन करेगा मार्केट में ग्रैंड एंट्री

Realme P3 Lite 5G: Realme ने अपने नए P3 Lite 5G को भारत में लॉन्च करने की तारीख का एलान कर दिया है. कंपनी ने इसे अपनी वेबसाइट पर लिस्ट भी कर दिया है. जिसमें फोन की झलक और खास फीचर्स सामने आए है. इसमें 6000mAh बैटरी और AI फीचर्स भी शामिल होंगे.

 

Written By  Mumtaj Pathan|Last Updated: Sep 11, 2025, 01:28 PM IST
Realme का 6000mAh बैटरी वाला सबसे पतला स्मार्टफोन, इस दिन करेगा मार्केट में ग्रैंड एंट्री

Realme P3 Lite 5G Launch Date: रियलमी ने भारत में अपने P3 Lite 5G स्मार्टफोन की लॉन्च डेट कंफर्म कर दी है. इसके लॉन्च से पहले ही चीनी ब्रांड ने अपने अपकिंग P सीरीज स्मार्टफोन को वेबसाइट पर भी टीज कर किया दिया है. जिसमें फोन के कलर्स और फीचर्स का खुलासा किया गया है. Realme P3 Lite 5G में 6000mAh बैटरी, 6.67 इंच डिस्प्ले और IP64 रेटिंग के साथ एडवांस फीचर्स यूजर्स के लिए खास सरप्राइज लेकर आएंगे. 

यह भी पढ़े: OnePlus यूजर्स के लिए बड़ी खुशखबरी! जल्द आएगा OxygenOS 16 अपडेट, क्या आपका फोन करेगा सपोर्ट? देखें लिस्ट

भारत में कब आएगा Realme P3 Lite 5G?

Realme का अपकमिंग P3 Lite 5G स्मार्टफोन इंडिया में 13 सितंबर को ग्रैंड एंटरी लेगा. रियली ने इस डिवाइस को अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर पर्पल ब्लॉसम, लिली व्हाइट और मिडनाइट लिली कलर ऑप्शन्स के साथ लिस्ट किया है. Realme P3 Lite 5G में 6GB रैम और 128GB स्टोरेज तक का ऑप्शन दिया जाएगा. 

Realme P3 Lite 5G के खास स्पेसिफिकेशन्स 
रियलमी P3 Lite 5G में 6.67 इंच HD+ (720x1604P) डिस्प्ले और Android 15 पर आधारित Realme UI 6.0 मिलेगा. इसमें 120Hz रिफ्रेश रेट, 120Hz टच सैंपलिंग रेट और 625 निट्स पीक ब्राइटनेस का सपोर्ट दिया जाएगा. फोन में 6nm ऑक्टा-कोर MediaTek Dimensity 6300 निट्स चिपसेट और 18GB तक वर्चुअल गैम का सपोर्ट मिलेगा.  

P3 Lite 5G में कैमरा और AI फीचर्स
कैमरा सेटअप की डिटेल दें तो Realme P3 Lite 5G में 32MP रियर कैमरा और फ्रंट में 8MP कैमरा दिया जाएगा. इस स्मार्टफोन में कई AI फीचर्स और रेनवाटर स्मार्ट फीचर मिलेंगे, इसकी मदद से गीले हाथों से भी आसानी से ऑपरेट कर सकेंगे. साथ ही डस्ट और वाटर रेजिस्टेंट के लिए IP64 रेटिंग मिलेगी. 

यह भी पढ़े: सिर्फ ₹2000 में आप भी बुक कर सकते हैं iPhone 17 और सबसे पतला आईफोन, जान लीजिए बुकिंग का पूरा प्रोसेस

Realme स्मार्टफोन की दमदार बैटरी

Realme P3 Lite 5G स्मार्टफोन में 6,000mAh की बैटरी मिलेगी, जो 45W फास्ट चार्जिंग और 5W रिवर्स चार्जिंग सपोर्ट कर सकेंगे. Realme के मुताबिक, यह फोन मार्केट में 6,000mAh बैटरी वाला सबसे पतला मॉडल होगा. रियलमी का दावा है कि एक बार चार्ज होने पर P3 Lite 5G स्मार्टफोन से 54.1 घंटे तक टॉकटाइम और 833 घंटे तक स्टैंडबाय टाइम देगा. इस फोन की थिकनेस 7.9mm होगी.

