भारत में लॉन्च हुआ Realme P3 Lite 5G, मिलेगा 32MP कैमरा और तगड़ी बैटरी; जानिए कीमत और फीचर्स
कंपनी का कहना है कि P3 Lite 5G टिकाऊ बॉडी, लेटेस्ट फीचर्स और बेहतर कनेक्टिविटी के साथ आता है, ताकि कम कीमत में भी प्रीमियम एक्सपीरियंस मिल सके. इसकी बिक्री 22 सितंबर 2025 से फ्लिपकार्ट, Realme.com और ऑफलाइन स्टोर्स पर शुरू होगी.

Written By  Mohit Chaturvedi|Last Updated: Sep 15, 2025, 02:29 PM IST
रियलमी ने भारत में अपना नया Realme P3 Lite 5G लॉन्च कर दिया है. यह स्मार्टफोन उन यूजर्स के लिए लाया गया है जो बजट में एक पावरफुल परफॉर्मेंस और मॉडर्न फीचर्स वाला फोन चाहते हैं. कंपनी का कहना है कि P3 Lite 5G टिकाऊ बॉडी, लेटेस्ट फीचर्स और बेहतर कनेक्टिविटी के साथ आता है, ताकि कम कीमत में भी प्रीमियम एक्सपीरियंस मिल सके. इसकी बिक्री 22 सितंबर 2025 से फ्लिपकार्ट, Realme.com और ऑफलाइन स्टोर्स पर शुरू होगी.

कीमत और ऑफर्स
Realme P3 Lite 5G दो वेरिएंट्स में लॉन्च किया गया है.
• 4GB RAM + 128GB स्टोरेज – ₹10,499
• 6GB RAM + 128GB स्टोरेज – ₹11,499

खरीदार बैंक ऑफर्स और एक्सचेंज ऑफर्स का फायदा उठाकर इस कीमत को ₹1,000 तक कम कर सकते हैं. कलर ऑप्शंस में यह स्मार्टफोन Lily White, Purple Blossom और Midnight Lily में उपलब्ध होगा.

डिस्प्ले और डिजाइन
Realme P3 Lite 5G में 6.67 इंच का HD+ IPS LCD डिस्प्ले दिया गया है. इसमें 120Hz रिफ्रेश रेट और 625 निट्स की पीक ब्राइटनेस मिलती है. इतना ही नहीं, फोन सिर्फ 7.94mm पतला और 197 ग्राम वजनी है, यानी बैटरी बड़ी होने के बावजूद इसे हाथ में पकड़ना आसान है.

प्रोसेसर और परफॉर्मेंस
यह फोन MediaTek Dimensity 6300 (6nm) ऑक्टा-कोर प्रोसेसर पर चलता है. इसके साथ 4GB या 6GB LPDDR4X RAM और 128GB UFS 2.2 स्टोरेज दी गई है. इसमें Virtual RAM Expansion फीचर भी है, जिसकी मदद से इसे 18GB तक RAM बनाया जा सकता है. स्टोरेज को माइक्रोSD कार्ड से 2TB तक बढ़ाया जा सकता है.

फोन में Realme UI 6.0 (Android 15 बेस्ड) दिया गया है, जिससे यूजर्स को स्मूद और लेटेस्ट सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस मिलता है.

कैमरा
कैमरा सेगमेंट में भी Realme P3 Lite 5G दमदार है. इसमें पीछे की तरफ 32MP का रियर कैमरा (GALAXYCORE GC32E2 सेंसर, f/1.8 अपर्चर) और LED फ्लैश दिया गया है. वहीं, फ्रंट में 8MP का सेल्फी कैमरा (f/2.0 अपर्चर) है, जो वीडियो कॉलिंग और सेल्फी के लिए अच्छा है.

बैटरी और कनेक्टिविटी
फोन में बड़ी बैटरी दी गई है, हालांकि कंपनी ने इसकी क्षमता का खुलासा नहीं किया है. कनेक्टिविटी ऑप्शंस में 5G (SA/NSA), Dual 4G VoLTE, Wi-Fi ac, Bluetooth 5.3, GPS और USB Type-C सपोर्ट मिलता है. सिक्योरिटी के लिए इसमें साइड-माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर दिया गया है.

मजबूती और टिकाऊपन
Realme P3 Lite 5G को खासतौर पर मजबूत बनाया गया है. इसमें ArmorShell Tough Build दी गई है और यह फोन IP64 रेटिंग और MIL-STD 810H मिलिट्री ग्रेड शॉक रेजिस्टेंस के साथ आता है. यानी यह धूल, पानी और गिरने पर भी सुरक्षित रहेगा. सबसे खास फीचर है Rainwater Smart Touch, जिसकी मदद से यूजर्स फोन को गीले हाथों से भी आसानी से इस्तेमाल कर पाएंगे.

FAQs

Q1. Realme P3 Lite 5G की कीमत कितनी है?
इसकी शुरुआती कीमत ₹10,499 है.

Q2. यह फोन कब से उपलब्ध होगा?
इसकी बिक्री 22 सितंबर 2025 से शुरू होगी.

Q3. Realme P3 Lite 5G के कैमरे कैसे हैं?
इसमें 32MP रियर कैमरा और 8MP फ्रंट कैमरा दिया गया है.

Q4. क्या Realme P3 Lite 5G वॉटरप्रूफ है?
हां, यह IP64 रेटिंग और मिलिट्री-ग्रेड शॉक रेजिस्टेंस के साथ आता है.

