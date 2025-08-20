Realme P4 5G Launched In India: 7000mAh की तगड़ी बैटरी के साथ आया धांसू फोन, ऐसे पाएं ₹5000 का डिस्काउंट

Realme P4 5G: अगर आप भी एक नया स्मार्टफोन खरीदने का सोच रहे हैं तो आपके लिए अच्छी खबर है. Realme ने दमदार बैटरी, शानदार फीचर्स और बढ़िया परफॉर्मेंस के साथ अपना दो नया स्मार्टफोन भारत में लॉन्च कर दिया है. Realme के इन नए फोन का नाम Realme P4 Pro 5G और Realme P4 5G है. यह फोन न सिर्फ 7000mAh की तगड़ी बैटरी के साथ आता है, बल्कि इस पर आपको ₹5000 तक का भारी डिस्काउंट भी मिल रहा है. यह डील उन लोगों के लिए बेहतरीन है जो कम कीमत में एक दमदार फोन चाहते हैं. आइए जानते हैं इस फोन के स्पेशल फीचर्स

Realme ने इस फोन में लंबी बैटरी दी है. जिससे बार-बार चार्जिंग करने की जरूरत नहीं पड़ेगी. कंपनी ने 7,000mAh की बैटरी के साथ ही 80W की फास्ट चार्जिंग भी दी है. बेस मॉडल में यानी Realme P4 5G में MediaTek Dimensity 7400 चिपसेट है, वहीं प्रो वेरिएंट को Snapdragon 7 Gen 4 प्रोसेसर के साथ लॉन्च हुआ है. इसके साथ ही इन स्मार्टफोन में AI Hyper Vision चिपसेट भी दिया गया है जो डिस्प्ले और गेमिंग परफॉर्मेंस को और बेहतर बनाता है.

Realme P4 Pro 5G की कीमत जान लीजिए

8GB + 128GB वेरिएंट के साथ यह फोन 24,999 में आपको मिल जाएगा.

8GB + 256GB वेरिएंट की कीमत 26,999 है

12GB + 256GB वेरिएंट के लिए आपको 28,999 खर्च करने होंगे.

5000 तक की मिलेगी छूट

इस फोन में आपको Birch Wood, Dark Oak Wood और Midnight Ivy कलर ऑप्शन्स मिल जाएगा. वहीं इस फोन पर आपको 3,000 रुपये बैंक डिस्काउंट, 2,000 रुपये का एक्सचेंज ऑफर भी मिल रहा है. साथ ही 3 महीने का नो-कॉस्ट EMI भी आपको मिल जाती है. सेल की शुरुआत 27 अगस्त, दोपहर 12 बजे से होगी.

Realme P4 5G की कितनी है कीमत

6GB + 128GB वेरिएंट के लिए आपको 18,499 रुपये खर्च करने होंगे.

8GB + 128GB वाले वेरिएंट की कीमत 19,499 है .

8GB + 256GB वेरिएंट के लिए 21,499 रुपये देने होंगे.

इस फोन पर भी आपको 2,500 रुपये बैंक ऑफर और 1,000 रुपये एक्सचेंज डिस्काउंट मिल रहा है. फोन की अर्ली बर्ड सेल 20 अगस्त शाम 6 से रात 10 बजे तक चलेगी, वहीं 25 अगस्त दोपहर 12 बजे से सभी चैनलों पर उपलब्ध होगा. दोनों स्मार्टफोन Realme India वेबसाइट, Flipkart और चुनिंदा ऑफलाइन स्टोर्स भी मिलेंगे.

Realme P4 Pro 5G के स्पेशल फीचर्स भी जान लीजिए

डिस्प्ले: 6.8 इंच का FHD+ AMOLED 4D कर्व डिस्प्ले, 144Hz रिफ्रेश रेट और 6,500 निट्स की ब्राइटनेस के साथ यह फोन आता है. साथ ही इसमें स्क्रीन को गोरिल्ला ग्लास 7i से सुरक्षा मिलती है.

प्रोसेसर

इस फोन में आपको Snapdragon 7 Gen 4, Hyper Vision चिप मिलती है.

रैम/स्टोरेज

12GB तक LPDDR4X RAM, 256GB तक UFS 3.1 स्टोरेज

सॉफ्टवेयर

इस फोन में Android 15 आधारित Realme UI 6 सॉफ्टवेयर है.

कैमरा

इस स्मार्टफोन में रियर कैमरा 50MP Sony IMX896 OIS + 8MP अल्ट्रावाइड, फ्रंट कैमरा 50MP OV50D, 4K वीडियो रिकॉर्डिंग @60fps है.

बैटरी: 7,000mAh और 80W चार्जिंग के साथ 10W रिवर्स चार्जिंग सपोर्ट मिल जाता है.

इसके साथ ही VC कूलिंग सिस्टम, IP65/66 रेटिंग, इन-डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर.

Realme P4 5G के फीचर्स

इस फोन में 6.77-इंच AMOLED का डिस्प्ले, 144Hz रिफ्रेश रेट, 4,500 निट्स ब्राइटनेस

प्रोसेसर

MediaTek Dimensity 7400, Hyper Vision चिप

रैम/स्टोरेज

बात करें इस फोन में रैम की तो 8GB की है और 256GB तक स्टोरेज

सॉफ्टवेयर

Android 15 आधारित Realme UI 6

कैमरा

रियर – 50MP प्राइमरी + 8MP अल्ट्रावाइड, फ्रंट – 16MP, AI फीचर्स – AI Edit Genie, AI Travel Snap

इस फोन में भी आपको 7,000mAh की बैटरी और 80W फास्ट चार्जिंग मिलेगी.