आ गया रियलमी का 'धाकड़' स्मार्टफोन! 10,001mAh बैटरी के साथ मिल रहा 144Hz कर्व्ड डिस्प्ले, कीमत देखकर नहीं होगा यकीन

Realme कंपनी ने भारत में अपना नया स्मार्टफोन Realme P4 Power 5G लॉन्च कर दिया है. इस फोन में आपको 10,001mAh की दमदार बैटरी के साथ MediaTek Dimensity 7400 Ultra चिपसेट प्रोसेसर मिल रहा है. इस फोन को आप 5 फरवरी से फ्लिपकार्ट पर खरीद सकते हैं. 

Written By  Santosh Mishra|Last Updated: Jan 30, 2026, 01:57 PM IST
रियलमी कंपनी ने भारत में अपने P सीरीज का विस्तार करते हुए Realme P4 Power 5G स्मार्टफोन को लॉन्च कर दिया है. कंपनी का दावा है कि इस फोन में आपको लंबी बैटरी लाइफ और हाई रिफ्रेश रेट डिस्प्ले देखने को मिलेगा. इस फोन को कंपनी ने 10,001mAh की दमदार बैटरी और MediaTek Dimensity 7400 Ultra चिपसेट प्रोसेसर के साथ मार्केट में पेश किया है. हम यहां आपको इसकी कीमत और फीचर्स की जानकारी दे रहे हैं.   

Realme P4 Power 5G की कीमत
Realme P4 Power 5G स्मार्टफोन को कंपनी ने तीन स्टोरेज वेरिएंट में पेश किया है. इसके 8GB रैम और 128GB स्टोरेज वेरिएंट की शुरुआती कीमत 25,999 रुपये रखी है. तो वहीं 8GB रैम और 256GB स्टोरेज वाले वेरिएंट के लिए आपको 27,999 रुपये खर्च करने होंगे. जबकि फोन का टॉप-एंड वेरिएंट जिसमें 12GB रैम और 256GB स्टोरेज मॉडल की कीमत 30,999 रुपये रखी गई है. अभी कंपनी इस फोन पर लॉन्च ऑफर के तहत 2,000 रुपये का बैंक ऑफर दे रही है. फोन को आप 5 फरवरी से फ्लिपकार्ट पर खरीद सकते हैं. यह फोन आपको तीन कलर ऑप्शन ट्रांससिल्वर, ट्रांसऑरेंज और ट्रांसब्लू में मिलने वाला है. 

Realme P4 Power 5G का डिस्प्ले
इस स्मार्टफोन में आपको 6.8 इंच का 1.5K 4D कर्व+ हाइपरग्लो डिस्प्ले मिल रहा है. यह डिस्प्ले 144Hz रिफ्रेश रेट और 6,500 निट्स तक की पीक ब्राइटनेस के साथ आ रहा है. कंपनी इस हैंडसेट को धूल और पानी से बचाव के लिए IP66, IP68 और IP69 रेटिंग दे रही है. फोन में आपको आर्मरशेल प्रोटेक्शन का फीचर भी मिल रहा है. 

Realme P4 Power 5G प्रोसेसर
Realme P4 Power 5G स्मार्टफोन को कंपनी MediaTek Dimensity 7400 Ultra चिपसेट प्रोसेसर से लैस कर रही है. कंपनी के अनुसार, यह प्रोसेसर पिछले फोन्स के मुकाबले बेहतर ऊर्जा दक्षता देगा. गेमिंग और वीडियो प्लेबैक के दौरान बेहतर विजुअल आउटपुट और स्मूथ फ्रेम रेट लिए कंपनी इस फोन में हाइपरविजन+ एआई चिप दे रही है. इस फोन में आपको एक बड़ा एयरफ्लो वेपर चैंबर कूलिंग सिस्टम मिल रहा है. यह फोन android 16 पर बेस्ड रियलमी UI 7.0 पर चलता है. 

Realme P4 Power 5G  कैमरा 
इस फोन को कंपनी ने डुअल रियर कैमरा सेटअप के साथ लॉन्च किया है. इसमें आपको 50MP का Sony IMX882 प्राइमरी कैमरा सेंसर के साथ 8MP का अल्ट्रा-वाइड कैमरा लेंस ऑफर कर रही है. वहीं फोन में सेल्फी और वीडियो कॉल के लिए आपको 16MP का फ्रंट कैमरा मिल रहा है. पावर के लिए कंपनी इस फोन में आपको 10,001mAh की सिलिकॉन कार्बन टाइटन बैटरी दे रही है. Realme का दावा है कि यह बैटरी एक बार चार्ज करने पर 32 घंटे से अधिक का वीडियो प्लेबैक टाइम ऑफर करती है. यह फोन 80W वायर्ड फास्ट चार्जिंग और 27W वायर्ड रिवर्स चार्जिंग को सपोर्ट करता है.

