Realme P4 Pro vs Motorola Edge 60: मिड-रेंज सेगमेंट में किसका जलवा ज्यादा?
Realme P4 Pro vs Motorola Edge 60: मिड-रेंज सेगमेंट में किसका जलवा ज्यादा?

Realme P4 Pro vs Motorola Edge 60: 20 अगस्त को Realme P4 Pro लॉन्च होने वाला है और इसका मुकाबला लोग Motorola Edge 60 से कर रहे हैं आज हम दोनों फोन के फीचर्स  और कीमत के बारे में जानेंगे.

 

 

Written By  harsh singh|Last Updated: Aug 15, 2025, 11:18 AM IST
Realme P4 Pro vs Motorola Edge 60: मिड-रेंज सेगमेंट में किसका जलवा ज्यादा?

Realme P4 Pro vs Motorola Edge 60: आज हम जिस दो फोन की बात कर रहे हैं दोनों फोन बेहतरीन डिजाइन, दमदार प्रोसेसर, अच्छे कैमरे और लंबी बैटरी लाइफ के लिए जाने जाते हैं, आज हम इन दो फोन Realme P4 Pro और Motorola Edge 60 के फीचर्स और कीमत के बारे में आपको बताएगें, दोनों ही फोन अपने-अपने ब्रांड के फ्लैगशिप जैसे फीचर्स लेकर आए हैं, आइए जानते हैं कि इनमें से कौन-सा फोनआपके लिए बेस्ट साबित हो सकता है.

डिजाइन और डिस्प्ले
Realme P4 Pro के डिजाइन की बात करें तो इसमें पंच-होल डिस्प्लेस,पतले बेजल और मैट फिनिश बैक पैनल दिया गया है, साथ ही इस फोन में 6.7 इंच का AMOLED डिस्प्ले है, जो 120Hz रिफ्रेश रेट और HDR10+ सपोर्ट करता है, ब्राइटनेस और कलर के मामले में इस फोन के डिस्प्ले को बेस्ट मान सकते हैं, साथ हीं अगर  Motorola Edge 60 के डिजाइन की बात करें तो ये कर्व्ड डिस्प्ले के साथ आता है, जो इसे ज्यादा प्रीमियम लुक देने का काम करता है, इसमें 6.67 इंच का pOLED डिस्प्ले है, जो 144Hz रिफ्रेश रेट के साथ आता है, साथ हीं इस फोन की कर्व्ड स्क्रीन और पतली बॉडी है इसे हाथ में पकड़ने में काफी आरामदायक बनाती है.

प्रोसेसर और परफॉर्मेंस

Realme P4 Pro की बात करें तो इसमें MediaTek Dimensity 8200 का चिपसेट दिया गया है, जो गेमिंग और मल्टीटास्किंग में शानदार परफॉर्मेंस देने का काम करता है, यह 5G सपोर्ट के साथ आता है, वहीं Motorola Edge 60 की बात करें तो इसमें Qualcomm Snapdragon 7 Gen 3 प्रोसेसर मिलता है जो 5G को सपोर्ट करता है और बैटरी एफिशिएंसी में भी बेहतर है, गेमिंग में इसका परफॉर्मेंस स्मूद रहता है.

कैमरा 
Realme P4 Pro के कैमरे की बात करें तो इसमें ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप है, जिसमें 64MP का प्राइमरी सेंसर, 8MP का अल्ट्रा-वाइड और 2MP का मैक्रो लेंस भी शामिल है, साथ ही इसके फ्रंट में 32MP का सेल्फी कैमरा दिया गया है, साथ हीं अगर Motorola Edge 60 की बात करें तो इसमें 50MP का OIS सपोर्ट वाला प्राइमरी कैमरा, 13MP का अल्ट्रा-वाइड और 2MP का डेप्थ सेंसर दिया गया है, सेल्फी के लिए इसमें 32MP का फ्रंट कैमरा है.

कीमत 
Realme P4 Pro के कीमत की बात करें तो इसकी कीमत 30000 से कम होने का अंदाजा लगाया जा रहा है साथ हीं Motorola Edge 60 की कीमत 25,999 है 

harsh singh

ये ऑटोमोबाइल तथा टेक्नोलॉजी जैसे क्षेत्रों पर विशेष रूप से काम करते हैं, इनका फोकस लेटेस्ट टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन, नई कारों और बाइक्स की लॉन्च, रिव्यू, और ट्रेंडिंग ऑटो सेक्टर से जुड़ी खबरों को पाठको...और पढ़ें

Realme P4 Pro

