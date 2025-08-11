Realme सिर्फ 30,000 रुपये में लाया AI फीचर्स वाला स्मार्टफोन, मिलेगा दमदार प्रोसेसर, जानें कब दे रहा दस्तक
Realme सिर्फ 30,000 रुपये में लाया AI फीचर्स वाला स्मार्टफोन, मिलेगा दमदार प्रोसेसर, जानें कब दे रहा दस्तक

Realme P4 Series लॉन्च के लिए बिल्कुल तैयार है, जिसकी डिटेल्स भी सामने आ गई है. कंपनी सिर्फ 30,000 में ही अपने इस स्मार्टफोन को लॉन्च कर रहे है. वहीं, इसमें दिया जा Snapdragon 7 Gen 4 प्रोसेसर और AI जैसे जबरदस्त फीचर्स मिल रहे हैं.

Written By  Zee News Desk|Last Updated: Aug 11, 2025, 07:04 PM IST
Realme सिर्फ 30,000 रुपये में लाया AI फीचर्स वाला स्मार्टफोन, मिलेगा दमदार प्रोसेसर, जानें कब दे रहा दस्तक

Realme P4 Series: आजकल स्मार्टफोन सिर्फ कॉल या मैसेज करने का जरिया नहीं रह गया है, बल्कि ये एक पर्सनल कमांड सेंटर बन गया है. वहीं, लोगों की अपने फोन से उम्मीदें भी काफी बढ़ गई हैं. अब लोग चाहते हैं कि उनका फोन इतना स्मार्ट हो कि वह उनका काम संभाले, प्रोडक्टिविटी ऐप्स चलाए, उनका एंटरटेनमेंट करे, क्रिएटिविटी बढ़ाए और उन्हें हमेशा कनेक्टेड रखे. लेकिन इतनी सारी उम्मीदों के साथ कुछ चुनौतियां भी आती हैं, जैसे गेमिंग फोन ज्यादा गर्म हो जाते हैं या बैटरी जल्दी खत्म हो जाती है और जो फोन रोजमर्रा के कामों में अच्छे होते हैं, डिस्प्ले के मामले में कमजोर पड़ जाते हैं.

बढ़ रहा डुअल-चिप स्मार्टफोन
इसी वजह से अब डुअल-चिप स्मार्टफोन का ट्रेंड बढ़ रहा है. इसमें एक प्रोसेसर है जो ऐप्स और मल्टीटास्किंग जैसे भारी काम करता है और दूसरा प्रोसेसर होता है जो विजुअल और AI से जुड़े काम संभालता है. इससे फोन बिना किसी रुकावट के प्रेजेंटेशन एडिट करने से लेकर हाई-फ्रेम-रेट वीडियो स्ट्रीमिंग और गेमिंग तक सब कुछ स्मूदली कर सकता है. इसी कॉन्सेप्ट को अपनाते हुए Realme अपनी नई P4 सीरीज ला रहा है, जिसमें डुअल चिपसेट आर्किटेक्चर दिया गया है.

Snapdragon 7 Gen 4 प्रोसेसर के साथ मिल रहा डिवाइस
Realme P4 Pro में Snapdragon 7 Gen 4 प्रोसेसर दिया गया है, जिसे Pixelworks के साथ मिलकर बनाए गए HyperVision AI चिपसेट के साथ जोड़ा गया है. इसका परफॉर्मेंस 8th Gen फ्लैगशिप चिप के बराबर है और AnTuTu पर इसका स्कोर 1.1 मिलियन से ज्यादा है. इसका फायदा ये है कि फोन में 1.5K रिजॉल्यूशन के साथ 144FPS गेमिंग और 120FPS स्ट्रीमिंग जैसे फीचर्स मिलते हैं. HyperVision AI चिप इस सेगमेंट में पहली डेडिकेटेड ग्राफिक्स चिप है जो 300% तक रिजॉल्यूशन और फ्रेम रेट बढ़ा सकती है. इससे 100 से ज्यादा गेम्स 144FPS पर चल सकते हैं और विजुअल एक्सपीरियंस बेहद स्मूद और रियल जैसा लगता है.

फोन में मिल रहे जबरदस्त फीचर्स
Always-On HDR फीचर की मदद से SDR कंटेंट को तुरंत HDR में बदल दिया जाता है, जिससे ब्राइटनेस, कॉन्ट्रास्ट और डेप्थ बेहतर हो जाती है. AI Hyper Motion और AI Always-On HDR जैसे फीचर्स इसे एक बेहतरीन गेमिंग स्मार्टफोन बनाते हैं. Realme P4 में MediaTek Dimensity 7400 Ultra 5G प्रोसेसर है, जो 4nm प्रोसेस पर बना है और 25% बेहतर पावर एफिशिएंसी देता है. इसका AnTuTu स्कोर 790,000 से ज्यादा है. इसमें भी HyperVision AI ग्राफिक्स चिप है जो AI Hyper Clarity, AI Hyper Motion और AI Always-On HDR जैसे फीचर्स के साथ विजुअल क्वालिटी को बेहतर बनाती है.

Microsoft पर सत्या नडेला का मास्टरप्लान, अब AI बनेगा 8 अरब लोगों का पर्सनल असिस्टेंट

इन रंगों में है उपलब्ध
AI Frame Stabilisation और AI Gaming Coach जैसे फीचर्स गेमिंग के दौरान परफॉर्मेंस को स्थिर बनाए रखते हैं. Realme P4 Pro का डिजाइन Living Nature Design पर आधारित है, जिसमें टेक-वुड मटेरियल का इस्तेमाल हुआ है और यह तीन रंगों में आता है- Birch Wood, Dark Oak Wood और Midnight Ivy. वहीं Realme P4 का डिजाइन Metal Heart Design से प्रेरित है, जिसमें मेटैलिक लाइनें और एक्सपोज्ड स्क्रू एलिमेंट्स हैं. यह तीन रंगों में मिलेगा- Steel Grey, Engine Blue और Forge Red.

फिर नहीं मिलेगा ऐसा मौका! 18000 रुपये की छूट पर बिक रहा Motorola Edge 50 Ultra फोन

20 अगस्त को हो रहा लॉन्च, जानें कीमत
जैसे-जैसे काम और आराम का मेल बढ़ रहा है वैसे-वैसे ही स्मार्टफोन अब सिर्फ एक काम के लिए नहीं बल्कि बैलेंस्ड परफॉर्मेंस देने के लिए बनाए जाने लगे हैं. Realme P4 और P4 Pro इसी ट्रेंड को दिखाते हैं, जो मिड-रेंज मार्केट में फ्लैगशिप जैसी परफॉर्मेंस देने वाले डिवाइस हैं. बता दें कि Realme P4 सीरीज को भारत में 20 अगस्त को दोपहर 12 बजे लॉन्च किया जाने वाला है. P4 Pro की कीमत लगभग 30,000 रुपये हो सकती है. इसे Flipkart और Realme.com पर खरीदा जा सकेगा.

