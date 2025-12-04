Realme लाया 15 हजार से सस्ता Smartphone, मिलेगी 7000mAh की तगड़ी बैटरी, मिलेगा 50MP का कैमरा

Realme ने भारत में अपना नया स्मार्टफोन Realme P4x लॉन्च कर दिया है. यह फोन खासतौर पर उन यूज़र्स के लिए बनाया गया है जो कम कीमत में हाई परफॉर्मेंस, लंबी बैटरी लाइफ और प्रीमियम फीचर्स चाहते हैं. इस फोन के साथ कंपनी ने Realme Watch 5 भी पेश की है. Realme P4x में 7,000mAh की बड़ी बैटरी और MediaTek Dimensity 7400 Ultra प्रोसेसर दिया गया है. अगर आप बजट में नया स्मार्टफोन लेने की सोच रहे हैं, तो यह फोन आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है.

डिज़ाइन: AeroSpace Inspired Look

फोन के डिजाइन की बात करें तो Realme P4x एक “aerospace-inspired design” के साथ आता है. इसके बैक पैनल पर एक वर्टिकल पिल-शेप कैमरा मॉड्यूल दिया गया है, जिसमें बड़ा Realme ब्रांडिंग भी दिखता है. फोन की मोटाई सिर्फ 8.39mm है और इसका वजन 208 ग्राम रखा गया है, जो इतनी बड़ी बैटरी वाले फोन के हिसाब से काफी बेहतर है.

Display: 144Hz की स्मूद और ब्राइट स्क्रीन

Realme P4x में 6.72 इंच की डिस्प्ले दी गई है. इसकी सबसे बड़ी खासियत इसका 144Hz हाई रिफ्रेश रेट है, जो इस प्राइस सेगमेंट में बहुत ही दुर्लभ फीचर है. स्क्रीन की पीक ब्राइटनेस 1000 निट्स है, जिससे धूप में भी डिस्प्ले साफ दिखाई देती है. फोन में डुअल स्पीकर सेटअप भी दिया गया है जो एंटरटेनमेंट एक्सपीरियंस को बेहतर बनाता है.

Add Zee News as a Preferred Source

Performance: Dimensity 7400 Ultra और धमाकेदार गेमिंग

फोन में MediaTek Dimensity 7400 Ultra 5G चिपसेट मिलता है, जिसे कंपनी इस सेगमेंट का सबसे पावरफुल प्रोसेसर बता रही है. Realme का कहना है कि फोन का AnTuTu स्कोर 7,80,000 से ज्यादा है. कंपनी के अनुसार, इस फोन पर BGMI और Call of Duty Mobile को 90 FPS पर खेला जा सकता है जबकि Free Fire पर 120 FPS तक मिलता है. लंबे गेमिंग सेशन के दौरान हीटिंग को कंट्रोल करने के लिए Vapor Cooling Chamber भी दिया गया है.

Camera: 50MP AI कैमरा और 4K वीडियो

Realme P4x में 50MP का AI मेन कैमरा दिया गया है जो 4K वीडियो रिकॉर्डिंग को सपोर्ट करता है. कैमरा ऐप में Eraser, Motion Deblur और Glare Remover जैसे AI फीचर भी दिए गए हैं, जो फोटो को और बेहतर बनाते हैं. सेल्फी के लिए 8MP का फ्रंट कैमरा मिलता है.

Battery: 7,000mAh Powerhouse और 45W फास्ट चार्जिंग

इस फोन की सबसे बड़ी ताकत इसकी 7,000mAh की बैटरी है. फोन में 45W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट मिलता है. साथ ही Bypass Charging का विकल्प भी दिया गया है, जिससे गेमिंग करते समय फोन ज्यादा गर्म नहीं होता.

Launch और Price: किस वेरिएंट की कितनी कीमत

Realme P4x की पहली सेल 10 दिसंबर को दोपहर 12 बजे से शुरू होगी. सेल 12 घंटे चलेगी और फोन realme.com, Flipkart और Realme रिटेल पार्टनर्स पर उपलब्ध होगा.

• 6GB/128GB – Rs 15,999

• 8GB/128GB – Rs 17,499

• 8GB/256GB – Rs 19,499

Realme की वेबसाइट और Flipkart पर ₹1,000 का कूपन और ₹1,500 तक बैंक ऑफर मिलेगा, जबकि ऑफलाइन चैनल्स पर ₹2,500 का बैंक ऑफर उपलब्ध रहेगा.

Realme P4x vs Redmi 15C 5G

Realme P4x, Redmi 15C 5G से एक दिन पहले सेल में जाएगा. Redmi 15C की कीमत 12,499 रुपये से शुरू होती है और इसमें Dimensity 6300 चिपसेट, 6,000mAh बैटरी और 50MP कैमरा मिलता है. Redmi 15C की खास बात यह है कि इसमें 10W रिवर्स वायरलेस चार्जिंग फीचर है, जो P4x में नहीं है.

Realme Watch 5 भी लॉन्च

Realme P4x के साथ Realme Watch 5 भी लॉन्च हुई है, जिसे Optiemus Electronics के साथ मिलकर बनाया गया है. इसमें 1.97 इंच का AMOLED डिस्प्ले, इन-बिल्ट GPS और HD Calling की सुविधा है. इसकी कीमत 4,499 रुपये है, और पहली सेल में ₹500 का ऑफर भी मिलेगा. यह भी 10 दिसंबर को दोपहर 12 बजे से बिक्री में जाएगी.